Google integra Gemini 3 in AI Overview, fare domande di approfondimento è ora immediato con AI Mode

L’evoluzione della Ricerca Google compie un nuovo, decisivo passo verso un’esperienza utente sempre più conversazionale e integrata.

Big G ha annunciato un aggiornamento della sua infrastruttura di ricerca, introducendo modifiche sostanziali che riguardano sia il “motore” che alimenta le risposte, sia l’interfaccia con cui gli utenti interagiscono quotidianamente.

Si tratta di una strategia mirata a rendere le ormai note AI Overview non solo più intelligenti, ma il punto di partenza per una vera e propria esplorazione tramite botta e risposta.

Google AI Overview: ora punto di partenza per AI Mode e basato su Gemini 3

Crediti: Google

La prima grande novità riguarda l’intelligenza artificiale sottostante. A partire da oggi le AI Overview, ovvero i riassunti generati dall’intelligenza artificiale che appaiono in cima ai risultati di ricerca, saranno basate globalmente su Gemini 3, il modello più avanzato sviluppato da Google.

Sebbene Gemini 3 avesse già fatto il suo debutto nell’ecosistema di ricerca nel novembre 2025, iniziando a potenziare specificamente la AI Mode, la sua espansione capillare alle panoramiche generali è un ulteriore passo avanti.

L’obiettivo di Mountain View è rispondere alle critiche del passato e migliorare drasticamente la qualità delle sintesi offerte.

Grazie all’implementazione di questo nuovo modello, gli utenti di tutto il mondo potranno notare una maggiore precisione, una velocità di esecuzione superiore e, soprattutto, un livello di dettaglio e completezza nelle risposte che le precedenti iterazioni faticavano a raggiungere.

Dalla panoramica alla conversazione: ecco la nuova AI Mode

Tuttavia, l’aggiornamento più tangibile per l’utente finale risiede nella nuova interfaccia. Fino a ieri, consultare una AI Overview era un’esperienza statica: si leggeva il riassunto e, se si desiderava approfondire, si doveva spesso ricominciare la ricerca o navigare tra i link suggeriti. Con questo aggiornamento, Google vuole abbattere le barriere tra la ricerca e l’assistenza conversazionale.

La nuova funzionalità trasforma il pulsante “Show more” (o le opzioni per espandere il testo) in un vero e proprio portale d’accesso alla AI Mode.

Quando un utente decide di approfondire un argomento trattato nella panoramica iniziale, l’interfaccia cambia automaticamente in una modalità chat.

Il sistema mantiene così il contesto della ricerca originale, permettendo di porre domande “botta e risposta” senza dover ripetere le informazioni precedenti. Non si tratta più di interrogare un database, ma di dialogare con un assistente che ricorda ciò che è appena stato letto.

Un’esperienza unificata per esigenze diverse

La filosofia dietro a questo aggiornamento rispecchia la natura duplice delle moderne ricerche online. Come sottolineato nel comunicato ufficiale, le persone utilizzano Google per scopi diametralmente opposti: talvolta necessitano di un dato secco e immediato, come il risultato di una partita o le previsioni meteo; altre volte, invece, si trovano di fronte a compiti complessi che richiedono ragionamento e approfondimento.

I test condotti internamente dal colosso tecnologico hanno evidenziato che gli utenti prediligono un’esperienza che fluisce naturalmente verso la conversazione quando l’argomento lo richiede.

La nuova integrazione mira proprio a colmare il divario tra l’informazione rapida e l’analisi profonda. È un’unica esperienza: una rapida istantanea quando il tempo è tiranno, e una conversazione strutturata quando la curiosità o la necessità lo impongono.

Questa funzionalità è in fase di rilascio sui dispositivi mobili a livello globale, confermando l’intenzione di Google di mantenere la barra di ricerca al centro dell’esperienza digitale, non più come semplice strumento di indicizzazione.