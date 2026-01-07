Google cambia il calendario dei rilasci dei sorgenti Android, cattive notizie?

Il panorama dello sviluppo Android è sempre stato caratterizzato da una certa prevedibilità: ogni qualvolta Google rilasciava una nuova versione pubblica del suo sistema operativo, il codice sorgente corrispondente veniva quasi simultaneamente reso disponibile sull’Android Open Source Project (AOSP).

Questa prassi, che ha permesso per anni un fiorente ecosistema di sviluppo parallelo, sta per subire una trasformazione. Se con Android 16 si erano già intravisti i primi segnali di cambiamento, con il ritardo nella pubblicazione del codice della QPR1 fino a metà novembre, Mountain View ha ora confermato che tale approccio non sarà più l’eccezione, ma la regola.

AOSP, nuova cadenza semestrale dal 2026

Crediti: Canva

Google ha ufficializzato un cambio di rotta per quanto riguarda la gestione del codice sorgente del robottino verde. A partire dal 2026, il colosso tecnologico limiterà il rilascio del nuovo codice sorgente su AOSP a sole due finestre temporali l’anno: il secondo trimestre (Q2) e il quarto trimestre (Q4).

Questa decisione è stata comunicata direttamente ai partner e confermata alla stampa, segnando un punto di svolta nella filosofia di distribuzione che ha accompagnato Android fin dai suoi albori.

L’obiettivo dell’azienda è quello di allineare la pubblicazione su AOSP con il nuovo modello di sviluppo definito “trunk-stable”.

Secondo le dichiarazioni ufficiali rilasciate da Google, questa modifica è essenziale per garantire una maggiore stabilità della piattaforma per l’intero ecosistema.

In una nota tecnica, l’azienda ha spiegato che per costruire e contribuire ad AOSP sarà raccomandato l’utilizzo della release più recente di Android piuttosto che il ramo principale generico, sottolineando come il ramo “aosp-latest-release” farà sempre riferimento all’ultimo rilascio effettivo caricato sulla piattaforma open source.

Semplificazione e stabilità: le ragioni del cambiamento

La logica dietro questa mossa risiede nella volontà di Google di ridurre la complessità intrinseca nella gestione di molteplici rami di codice. Il nuovo calendario si sposa perfettamente con la recente ristrutturazione del ciclo di rilascio di Android stesso.

Come già accaduto con Android 16 nel 2025, l’azienda prevede di lanciare la versione “major” del sistema operativo nel secondo trimestre dell’anno. Mentre i Quarterly Platform Releases (QPR) continueranno ad essere sviluppati e distribuiti internamente e sui dispositivi Pixel, il codice sorgente pubblico vedrà un aggiornamento minore, focalizzato sugli sviluppatori, soltanto nel quarto trimestre.

Questa strategia, nelle intenzioni di Google, dovrebbe assicurare che gli sviluppatori Android abbiano sempre accesso a una versione della piattaforma che sia, prima di tutto, sicura e stabile, evitando la frammentazione che deriva dal mantenimento di rami di sviluppo in tempo reale.

Non è un caso che questa decisione giunga a quasi un anno di distanza dalla scelta di interrompere i “commit” del codice in tempo reale sui rami pubblici di AOSP, una mossa già allora giustificata con la necessità di migliorare l’efficienza interna.

L’impatto sugli utenti e sul mondo del “modding”

È lecito domandarsi quali saranno le ripercussioni pratiche di questa nuova politica. Per l’utente medio, in particolare per i possessori di smartphone Google Pixel, la notizia è rassicurante: non cambierà assolutamente nulla. I dispositivi continueranno a ricevere puntualmente gli aggiornamenti trimestrali (Quarterly Platform Release) via OTA (Over The Air), godendo delle ultime funzionalità non appena queste saranno pronte.

Il discorso cambia drasticamente se si guarda all’altra faccia della medaglia, ovvero la community delle Custom ROM. Progetti storici e vitali come LineageOS, che basano la loro esistenza sulla disponibilità libera e tempestiva del codice sorgente, si troveranno di fronte a ostacoli non indifferenti.

Poiché Google non pubblicherà più rilasci AOSP separati nel primo e nel terzo trimestre, gli sviluppatori indipendenti non potranno integrare rapidamente le modifiche della piattaforma introdotte nei QPR intermedi.

Questo significa che lo sviluppo di ROM personalizzate dovrà basarsi su versioni meno recenti o attendere i due soli rilasci annuali, rallentando inevitabilmente l’arrivo di nuove funzionalità su dispositivi non supportati ufficialmente o più datati.

Sebbene Google abbia confermato che continuerà a caricare le modifiche relative alle patch di sicurezza sul ramo dedicato con cadenza mensile, garantendo quindi la protezione dei dispositivi, l’innovazione funzionale nel mondo open source subirà un freno evidente, limitando la reattività di una community che ha sempre rappresentato il cuore della libertà di Android.