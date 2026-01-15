Google ha brevettato batterie più semplici da sostituire, i Pixel del futuro saranno così?

Google sembra muoversi con decisione verso un futuro in cui la manutenzione dei propri dispositivi potrebbe essere drasticamente semplificata.

Recentemente, il colosso di Mountain View ha depositato una domanda di brevetto presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO), delineando una nuova metodologia ingegneristica per integrare le batterie all’interno di smartphone e altri gadget.

L’obiettivo appare chiaro: rendere la rimozione e la sostituzione delle batterie un’operazione più sicura e accessibile, senza però rinunciare all’estetica raffinata e alle funzionalità avanzate che contraddistinguono i prodotti di fascia alta.

Google vuole rendere la sostituzione delle batterie più rapida e sicura

La maggior parte degli smartphone e dei tablet di fascia premium, inclusi i recenti Pixel, utilizza batterie saldamente incollate allo chassis e sigillate ermeticamente.

Questa scelta, sebbene essenziale per garantire la resistenza all’acqua, alla polvere e per mantenere profili estremamente sottili, rappresenta un incubo per le riparazioni. La colla tenace rende l’intervento di un tecnico, o dell’utente stesso, complesso e rischioso, aumentando i costi di manutenzione e, di conseguenza, la quantità di rifiuti elettronici prodotti.

La soluzione proposta da Google, emersa grazie all’analisi di Hypertxt.AI, descrive un “sistema di messa a terra per un sottogruppo batteria rimovibile“.

In termini meno tecnici, l’azienda sta immaginando di abbandonare i collanti chimici a favore di un alloggiamento meccanico. La batteria verrebbe posizionata all’interno di una struttura metallica progettata per proteggerla dalle sollecitazioni fisiche, come piegamenti, torsioni o cadute accidentali.

Un approccio senza compromessi?

È fondamentale sottolineare che questo brevetto non suggerisce un ritorno al passato, con cover posteriori in plastica facilmente rimovibili a scatto, tipiche dei telefoni di dieci anni fa.

La visione di Google è decisamente più sofisticata: il gruppo batteria rimarrebbe bloccato saldamente all’interno del dispositivo, ma non tramite adesivi permanenti. Per realizzare ciò, il design incorpora elementi come fermi, interblocchi meccanici e percorsi di carico guidati che assicurano la stabilità del componente.

Dal punto di vista ingegneristico, questo sistema renderebbe la batteria molto più sicura da maneggiare e rimuovere durante le riparazioni rispetto alle attuali controparti incollate.

L’aspetto forse più interessante di questa documentazione è la promessa di non dover scendere a compromessi sulle funzionalità moderne. Google specifica chiaramente che questo nuovo design non andrà a intaccare caratteristiche ormai irrinunciabili per gli utenti, come la ricarica wireless, la resistenza all’acqua (certificazioni IP) e, soprattutto, quel design sottile ed elegante che definisce i prodotti premium.

Stiamo guardando il futuro dei Pixel?

Le illustrazioni e le descrizioni tecniche contenute nella domanda di brevetto suggeriscono un’applicazione trasversale di questa tecnologia.

Non si parla solo di smartphone tradizionali, ma anche di dispositivi pieghevoli, tablet, laptop e persino indossabili.

Sebbene sia doveroso ricordare che un brevetto rappresenta un’idea e non necessariamente un annuncio di prodotto imminente (molte tecnologie brevettate non arrivano mai sul mercato) questo documento offre uno spaccato prezioso sulla filosofia progettuale di Google.

L’azienda sta evidentemente ragionando su come bilanciare l’eleganza strutturale con la necessità pratica di una maggiore riparabilità, ponendo le basi per una futura generazione di dispositivi Pixel che potrebbero essere tanto belli quanto facili da mantenere nel tempo.