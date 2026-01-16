Stavi adocchiando la Fujifilm X Half? Questa potrebbe essere l’occasione di portarla a casa

Fujifilm Italia ha annunciato un’interessante iniziativa promozionale dedicata alla sua compatta più eclettica: la X Half.

Per chi da tempo osservava con curiosità questa macchina fotografica, pensata per offrire un’esperienza fotografica originale e creativa, si apre ora una finestra temporale particolarmente vantaggiosa per effettuare l’acquisto, grazie a un incentivo economico interessante.

Fujifilm X Half: 150€ di cashback su tutte le varianti

Crediti: Fujifilm

L’operazione lanciata dal brand giapponese si traduce in un rimborso per l’utente finale pari a 150 euro, applicabile su ogni unità acquistata.

La promozione non fa distinzioni estetiche ed è valida per tutte le varianti colore attualmente in commercio, ovvero le versioni Black, Silver e l’elegante Charcoal Silver. Gli acquisti devono essere finalizzati tra il 19 gennaio e il 28 febbraio 2026.

È fondamentale sottolineare che l’iniziativa riguarda esclusivamente prodotti nuovi, distribuiti ufficialmente da Fujifilm Italia S.p.A. e comperati presso i rivenditori autorizzati dislocati sul territorio nazionale, siano essi punti vendita fisici oppure store online.

Sono categoricamente esclusi dalla promozione i prodotti di seconda mano o rigenerati, a conferma della volontà dell’azienda di spingere il nuovo.

Come accedere al rimborso: tempi e modalità

La procedura per ottenere il cashback è stata strutturata per essere accessibile, richiedendo però attenzione alle tempistiche. Non si tratta di uno sconto immediato alla cassa, bensì di un rimborso differito.

Le richieste dovranno essere inoltrate attraverso il portale dedicato, ma con una specifica clausola di attesa: la domanda può essere trasmessa soltanto a partire da quattro settimane dopo la data effettiva di acquisto riportata sullo scontrino.

Il portale per l’inserimento dei dati sarà attivo in una finestra temporale che va dal 16 febbraio fino al 25 aprile 2026, offrendo ampio margine per completare la procedura.

Sotto il profilo burocratico, l’utente dovrà compilare un modulo online fornendo i propri dati personali e bancari, essenziali per ricevere il bonifico. A supporto della richiesta sarà necessario allegare una prova d’acquisto valida, come una fattura o uno scontrino parlante che mostri chiaramente la data, il nome del rivenditore e il prodotto acquistato, unitamente a un’immagine che ritragga il numero seriale della fotocamera.

Una volta inviata la documentazione, il promotore si riserva quattordici giorni per la validazione della pratica. In caso di esito positivo, il pagamento verrà emesso entro ulteriori ventotto giorni, portando il tempo massimo di attesa complessivo a circa quarantadue giorni dalla validazione.