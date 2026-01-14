Instax mini Evo Cinema e mini Link+, Fujifilm dimostra che c’è ancora spazio per innovare la fotografia istantanea

Spesso si tende a pensare che il successo commerciale di Fujifilm risieda primariamente nelle fotocamere della serie X o nei modelli GFX, eppure la realtà dei numeri racconta una storia diversa.

La serie più redditizia e diffusa è infatti la Instax, capace di raggiungere cifre di vendita impressionanti a livello globale.

Instax mini Evo Cinema e mini Link+: tutto quello dovete sapere

Crediti: Fujifilm

Per consolidare questa posizione dominante e continuare a espandere la propria base di utenti in oltre 100 Paesi, l’azienda nipponica ha deciso di inaugurare il 2026 con due prodotti che vogliono rivoluzionare il concetto di “memoria istantanea”: la fotocamera ibrida Instax mini Evo Cinema e la stampante Instax mini Link+.

Queste nuove uscite dimostrano come il marchio non si limiti a cavalcare l’onda del vintage, ma cerchi costantemente di integrare tecnologie digitali e connettività moderna in un ecosistema analogico.

Un omaggio alla storia: Instaxmini Evo Cinema

La grande protagonista di questo lancio è senza dubbio la Instax mini Evo Cinema, una fotocamera istantanea ibrida 3-in-1 che funge da fotocamera, stampante e videocamera.

Il design del dispositivo è una chiara dichiarazione d’amore al passato: l’impugnatura verticale e la colorazione nera con dettagli verdi e tocchi analogici si ispirano direttamente alla Fujica Single-8, una storica cinepresa lanciata nel 1965.

Tuttavia, sotto questa veste nostalgica batte un cuore tecnologico pensato per i creativi contemporanei. L’aspetto più rivoluzionario risiede nella modalità video: la fotocamera permette di registrare clip fino a 15 secondi e, cosa ancor più interessante, di stampare un fotogramma specifico accompagnato da un codice QR.

Scansionando questo codice con uno smartphone, è possibile riprodurre il video originale, rendendo il ricordo stampato un’esperienza multimediale viva.

Crediti: Fujifilm

La creatività è affidata a controlli fisici. La ghiera Eras Dial consente di viaggiare nel tempo applicando 10 effetti ispirati a diverse epoche storiche: dai toni granulosi degli anni ’30 ai colori vivaci degli anni ’80, fino alla nitidezza digitale degli anni 2020.

Questo controllo, combinato con i livelli di regolazione del colore e del contrasto gestibili tramite la Degree Control Dial posta sull’obiettivo, permette di ottenere fino a 100 diverse espressioni creative.

L’esperienza d’uso è completata da un display LCD ad alta risoluzione da 1,54 pollici per l’anteprima e da una leva di stampa in stile analogico che, con un soddisfacente click, avvia il processo di sviluppo della pellicola.

Crediti: Fujifilm

La stampa diventa smart e connessa: Instax mini Link+

Accanto alla fotocamera, Fujifilm ha presentato la Instax mini Link+, un’evoluzione premium della sua celebre stampante per smartphone.

Questo dispositivo si distingue per un design ricercato, caratterizzato da un corpo nero con accenti arancioni e un gancio in metallo che ne sottolinea la natura portatile ma elegante.

Crediti: Fujifilm

La mini Link+ non è pensata solo per trasferire immagini su pellicola, ma per fungere da ponte tra il mondo digitale e quello fisico. Una delle novità più rilevanti è l’integrazione diretta con Pinterest tramite la nuova app dedicata: gli utenti possono importare e stampare le proprie ispirazioni direttamente dalla piattaforma social, oltre che dalla galleria del telefono.

Dal punto di vista tecnico, la stampante introduce la modalità Design Print che, grazie a un processore d’immagine potenziato, è in grado di riprodurre testi piccoli e trame complesse con una nitidezza superiore, rendendola ideale per scopi decorativi o professionali.

Crediti: Fujifilm Crediti: Fujifilm Crediti: Fujifilm

Per chi ama sperimentare con l’arredamento o il design, la funzione Print Simulation offre un’anteprima in realtà aumentata di come apparirà la foto una volta inserita in una cornice o in una cover, permettendo di valutare il risultato finale prima ancora di consumare la pellicola.

Non manca la possibilità di stampare fotogrammi estratti da video e la comodità di una ricarica rapida tramite porta USB-C.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i dispositivi saranno disponibili sul mercato a partire dal 28 gennaio 2026.

La fotocamera istantanea ibrida Instax mini Evo Cinema sarà proposta a un prezzo consigliato al pubblico di 389,99 euro. Per quanto riguarda la stampante per smartphone Instax mini Link+, il prezzo di lancio è fissato a 169,99 euro.

Per arricchire l’esperienza utente, Fujifilm renderà disponibili anche una serie di accessori coordinati, tra cui custodie e cornici specifiche per esporre le stampe migliori.