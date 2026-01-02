Filmora si aggiorna alla versione 15: la nuova era dell’editing video creativo

Se c’è una cosa che il mondo del video editing ci ha insegnato negli ultimi anni, è che la tecnologia non dorme mai; se, come me, siete ormai vicini (o avete superato) i 30 anni, ricorderete i primi video montati con Windows Movie Maker o con iMovie, per chi possedeva un Mac, e da quel momento ad oggi sembrano essere passati millenni, per i grandi progressi che i software di editing video hanno fatto. Montare un video, che prima non era propriamente alla portata di tutti, oggi è un semplice gioco di tap sullo schermo e pochi altri dettagli. Filmora, ad esempio, è uno di quei software di editing video, tra l’altro multipiattaforma, che ogni anno ridefinisce le regole del gioco, proprio come ha fatto con l’ultimo aggiornamento, lo scorso 10 novembre, quando Wondershare Filmora V15 è stato ufficialmente lanciato sul mercato.

Questa nuova versione non è un semplice upgrade annuale, ma un vero e proprio salto verso un flusso di lavoro più intelligente, fluido e creativo, potenziato da un’integrazione dell’Intelligenza Artificiale mai vista prima. Che voi siate content creator, professionisti del marketing o semplici appassionati di videomaking, Filmora V15 promette di trasformare il modo in cui raccontate le voste storie.

Filmora 15: le novità dell’ultima versione

AI Video Extender

Quante volte vi è capitato di avere una clip perfetta o una traccia audio emozionante che però finisce qualche secondo troppo presto rispetto al montaggio? Gli esperti del videomaking hanno già la soluzione tra le mani, ovviamente, con un lavoro fatto di click, ascolto, doppia visualizzazione e chi più ne ha più ne metta; nella migliore delle ipotesi, per risolvere questo problema, in passato si poteva pensare di rallentare la clip (rischiando l’effetto “scattoso”), tagliarla bruscamente o cercare di creare loop macchinosi. Con il nuovo AI Video Extender di Filmora V15, questo problema diventa un ricordo del passato. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale generativa, Filmora è ora in grado di analizzare i pixel e il contesto della vostra clip video o della traccia audio e generare nuovi fotogrammi o onde sonore coerenti. Potete prolungare i contenuti direttamente nella timeline semplicemente trascinandoli. Il risultato? Una narrazione fluida, senza interruzioni e senza artefatti visibili. È l’AI che lavora per voi, colmando i vuoti narrativi in tempo reale, con un tempo di elaborazione pari praticamente a poche decine di secondi.

Strumento penna evoluto

L’introduzione dello Strumento Penna (Pen Tool) segna un punto di svolta per chi cerca libertà creativa assoluta all’interno di Filmora. Dimenticate le forme preimpostate rigide: ora avete il potere di disegnare liberamente tracciati complessi e forme personalizzate direttamente sul video.

Ma la vera magia è la combinazione di funzionalità, ovvero sia il Pen Tool, unito alle capacità di editing avanzato. Potete creare maschere di precisione attorno a oggetti irregolari, disegnare percorsi per far muovere testi o elementi grafici e applicare effetti unici e impossibili da realizzare prima di questo ultimo aggiornamento. Associando le forme create al tracciamento dinamico del movimento, potrete far sì che le vostre creazioni seguano un soggetto nel video, aprendo le porte a VFX che prima richiedevano software molto più complessi e costosi, decisamente non alla portata di tutti, soprattutto coloro che il videomaking lo hanno come passione, e non come professione.

Grafici Animati

Per chi crea contenuti business, educativi o documentaristici, rendere i dati “sexy” è sempre stata una sfida. Se per anni avete presentato i vostri lavori con una semplice presentazione di PowerPoint, piuttosto asettica, molto tecnica e poco emozionante, potete stare tranquilli perchè grazie a Filmora in versione 15, avrete accesso alla funzione Grafici Animati, che consente appunto di trasformare numeri freddi in visualizzazioni accattivanti.

Non si tratta solo di inserire un grafico statico: potete importare i dati con un semplice clic e lasciare che il software li animi per voi. Grazie a una vasta libreria di preset di animazione integrati e stili completamente personalizzabili, sarete in grado di adattare l’estetica dei grafici al vostro brand o allo stile del video. Questo strumento rende le informazioni complesse immediatamente comprensibili e visivamente deliziose, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori anche durante le spiegazioni più tecniche.

Modifica Anteprima Sorgente e Timeline

L’efficienza è tutto nel montaggio video. Filmora V15 introduce (finalmente!) un’interfaccia a doppio monitor che rivoluziona il modo in cui tagliate le clip: la combinazione di Monitor sorgente e Monitor timeline. A dir la verità, se su tante funzioni Filmora è sempre stata avanti anni luce rispetto i competitor, su questo piccolo dettaglio arriva un po’ in ritardo, ma meglio tardi che mai.

Chi già mastica di montaggio e usa anche altri software, sa bene che il Monitor sorgente vi permette di visionare e selezionare con precisione chirurgica le parti migliori del materiale grezzo presente nella Libreria Media prima ancora di portarle nel progetto. Parallelamente, il Monitor Timeline vi mostra il risultato finale del montaggio in corso. Questo approccio, tipico delle suite di montaggio professionali, consente un montaggio su doppio schermo estremamente efficiente. Per quanto banale sembri, questo upgrade significa meno tempo perso a tagliare clip superflue nella timeline principale e più tempo dedicato alla creatività pura.

Modifica con Timeline Doppia

Gestire progetti articolati con decine di livelli, B-roll, effetti sonori e grafiche può diventare rapidamente caotico e questo, con tanta esperienza, Filmora lo sa benissimo. Come risolvere il problema? Beh, senza dubbio con la nuova Timeline Doppia.

Questa funzione permette di gestire più clip attraverso schede separate, consentendovi di passare facilmente tra una timeline primaria e una secondaria. Immaginate di poter lavorare su una sequenza complessa in una timeline separata e poi integrarla nel progetto principale senza perdere il filo del discorso: ecco, ciò migliora drasticamente l’organizzazione e l’efficienza, specialmente nei progetti lunghi o complessi dove l’ordine è fondamentale per la riuscita del video.

Integrazione con Google Gemini Veo3

Davvero credevate che in tutte queste novità non si parlasse ancora di AI? Filmora 15 introduce una delle novità più interessanti della piazza, grazie alla profonda integrazione con le tecnologie di AI generativa più avanzate al mondo: se prima Filmora si limitava a modificare ciò che voi con i vostri strumenti avete girato, ora vi aiuta anche a creare le scene che (forse) avete dimenticato di registrare.

Spicca tra le novità, infatit, la capacità di creazione video a partire da immagini e, soprattutto, la creazione di video da testo tramite l’integrazione con Google Gemini Veo3. Questo significa che potete descrivere una scena testualmente e lasciare che l’AI generi per voi clip video di alta qualità da utilizzare come B-roll o come elementi creativi, colmando le lacune quando non avete il girato giusto a disposizione. È come avere una troupe cinematografica virtuale sempre pronta a girare la scena che avete in mente.

Conclusione

Filmora 15, ad oggi, non è più definibile un semplice software di montaggio, ma in effetti un ecosistema creativo completo che democratizza strumenti un tempo riservati agli studi di Hollywood. Con l’aggiunta di funzionalità generative e un flusso di lavoro ottimizzato, abbatte le barriere tecniche tra la vostra idea e il risultato finale, e su questo non c’è alcun dubbio.

In questo periodo Wondershare ha lanciato la sua campagna promozionale più aggressiva degli ultimi tempi, perciò se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una licenza, l’offerta attualmente attiva è l’occasione che non potete lasciarvi sfuggire. Attraverso il link qui sotto, potrete accedere a sconti esclusivi sia sul Piano Perpetuo (che vi garantisce l’accesso al software per sempre con un unico pagamento) sia sui piani in abbonamento annuale, ideali per chi vuole sempre l’ultima versione disponibile.

Articolo in collaborazione con Filmora.

Scarica Filmora 15 Prova subito Filmora 15 gratuitamente e sfrutta le promozioni più convenienti attive. More Less Promo in scadenza

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le