Gli elettrodomestici Dreame arrivano in Italia: TV, frigorifero, forno e lavastoviglie!

Nel corso degli anni le ambizioni di Dreame si sono fatte sempre più intense: il brand è conosciuto principalmente per le sue soluzioni dedicate alle pulizie tech, ma in realtà il suo ecosistema è più ampio di quello che si pensa (c’è perfino una supercar). Ed ora l’azienda ha deciso di fare un balzo in avanti anche per quanto riguarda il nostro mercato.

Tutte le novità Dreame per la casa smart degli Italiani: caratteristiche e prezzo dei nuovi elettrodomestici

Gli elettrodomestici di Dreame arrivano in Italia e puntano quasi ad ogni angolo della casa: TV, frigorifero, forno e lavatrice, disponibili all’acquisto a partire dal 5 febbraio. I nuovi prodotti sottolineano l’evoluzione del brand da leader di una singola categoria ad un ecosistema completo per la casa intelligente, ora anche per noi.

TV Aura Mini LED 4K S100

Crediti: Dreame

Il televisore Aura Mini LED è una soluzione premium per il tuo salotto: dotato

di tecnologia Full Array Local Dimming, offre fino a 1.000 nit di luminosità massima, tecnologia HDR e refresh rate a 144 Hz. Il sistema audio master Dreame integrato unisce suoni puri e ottimizzazione intelligente, grazie ad un’equalizzazione potenziata dall’AI.

Nonostante sia tutto integrato nel corpo della TV, il subwoofer nascosto fa sul serio, scendendo fino a 45 Hz. La vera chicca sono i 4 driver up-firing: invece di sparare il suono solo verso di l’utente, lo proiettano verso l’alto. Il suono rimbalza sul soffitto e ricade dall’alto, creando quella bolla sonora a 360° tipica del cinema. A completare il pacchetto troviamo quattro tweeter dedicati alle alte frequenze.

Tra le altre caratteristiche troviamo il processore IA Dreamind Pro, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare ogni fotogramma in tempo reale.

Il nuovo Dreame Aura Mini LED 4K S100 debutta nella versione da 65″ al prezzo di 1.599€, con garanzia gratuita di 5 anni. Il televisore sarà in promozione a 1.299€ dal 5 al 19 febbraio.

Forno combinato a vapore da incasso OZ60 Pro

Crediti: Dreame

Il forno combinato Dreame OZ60 Pro offre in un unico prodotto tutte le tipologie di cotture e preparazione del cibo che uno chef professionale possa desiderare: vapore, convezione, frittura ad aria, lievitazione e preparazione del pane e yogurt, e molto altro.

Con un intervallo di temperatura compreso tra 30°C e 260°C, e un sistema a vapore da 1.600W, il forno offre 8 modalità ausiliarie e 149 ricette integrate garantiscono un uso differenziato e adatto a ciascun tipo di preparazione. Il design da incasso con vetro Matte Black e chiusura soft donano all’ambiente un tocco premium senza dimenticare la funzionalità.

Dotato di Classe energetica A++ (EED, 2012), il forno da incasso Dreame aggiunge anche una funzione di autopulizia a vapore a 120°C, che scioglie lo sporco senza sforzo.

Il forno Dreame OZ60 Pro sarà disponibile sull’e-commerce del brand al prezzo di lancio di 1.349€, con garanzia gratuita di 5 anni, dal 5 al 19 febbraio 2026. Il prezzo consigliato al pubblico sarà di 1.599€.

Lavastoviglie DZ60 Pro

Crediti: Dreame

La lavastoviglie Dreame DZ60 Pro ridefinisce la pulizia della cucina grazie alla sua ingegneria intelligente, grazie al suo innovativo sistema di lavaggio HydraFlow a 360°, che utilizza getti multistrato ad alta pressione, tra cui un braccio FlexWing Spray Arm le cui estremità possono ruotare fino a 25°, per affrontare anche i residui e il grasso più ostinati.

Insieme a una zona di spruzzo intensivo dedicata dietro il FlexWing e all’acqua calda a 75 °C, la DZ60 Pro garantisce una pulizia accurata.

Dopo il lavaggio, una funzione di apertura automatica della porta con ventilazione attiva rilascia l’umidità, integrata da una modalità opzionale di asciugatura ad aria calda PTC per risultati impeccabili. Efficienza energetica di classe A (EED, 2023), con un risparmio di circa 10 kWh ogni 100 cicli, e controllo tramite app, la rendonoin grado di mantenere le stoviglie asciutte e prive di odori fino a 15 giorni.

La lavastoviglie Dreame DZ60 Pro sarà disponibile sull’e-commerce Dreame al prezzo di lancio di 849€, con garanzia gratuita di 5 anni, dal 5 al 19 febbraio 2026. Il prezzo consigliato al pubblico sarà di 999€. Disponibile anche il modello DZ40 Pro, con efficienza energetica di classe A (EED, 2023) e conservazione delle stoviglie di 7 giorni, al prezzo suggerito al pubblico di 899€ (749€ per le prime due settimane).

Frigorifero Mega Pro 456L

Crediti: Dreame

Dreame reinventa il concetto di spazio con il frigorifero Mega Pro, un modello che combina un ingombro straordinariamente compatto (solo 0,4 m2) con una capienza di 456 litri. Il suo isolamento in schiuma ultrasottile e il design a filo dei condotti dell’aria liberano il 20% in più di spazio utilizzabile all’interno, consentendo di riporre facilmente oggetti di grandi dimensioni.

Mega Pro è dotato di una zona FreshFlex Multi-Mode che consente impostazioni precise della temperatura (4 °C, 2 °C, 1 °C e -1 °C) per conservare in modo ottimale un’ampia gamma di alimenti, dalla frutta e verdura ai latticini, ai prodotti delicati e alle carni pronte da cucinare. È inoltre supportato da un compressore inverter per il raffreddamento su richiesta.

La funzione di purificazione AeroFresh incorpora un modulo a carboni attivi e una circolazione dell’aria costante per deodorare l’interno. Il sistema No Frost impedisce la formazione di brina all’interno, consentendo agli utenti di gustare sempre cibi freschi.

Elegante e versatile, Mega Pro è disponibile anche in un modello da 409 litri, che offre lo stesso design intelligente per soddisfare diverse esigenze di cucina e budget. Entrambi offrono una garanzia completa per il compressore di 20 anni.

Dreame Mega Pro 456L e Dreame Mega Pro 409L saranno disponibili sull’e-commerce Dreame rispettivamente ai prezzi di lancio di 749€ e 599€, con garanzia gratuita di 5 anni, dal 5 al 19 febbraio 2026. I prezzi consigliati al pubblico saranno di 849€ per la versione 456L e 699€ per la versione 409L.