Duolingo ha esagerato? Violate le regole sull’uso della Dynamic Island, le possibili conseguenze

Nell’ecosistema iOS, la linea di confine tra un’esperienza utente coinvolgente e l’invadenza pubblicitaria è tracciata in modo netto dalle rigide linee guida di Apple.

Recentemente, tuttavia, sembra che il simpatico gufo verde di Duolingo abbia deciso di oltrepassare questo limite, scatenando le ire della community e rischiando sanzioni da parte del colosso di Cupertino.

Duolingo e l’incidente della “Super Offerta”

Tutto è iniziato quando diversi utenti hanno cominciato a segnalare un comportamento anomalo dell’applicazione su iPhone.

Secondo quanto riportato in un thread divenuto popolare sul subreddit r/iphone, Duolingo avrebbe utilizzato la funzione “Live Activities” e la Dynamic Island non per mostrare il progresso di una lezione o un’informazione utile in tempo reale, bensì per veicolare un annuncio pubblicitario.

Nello specifico, gli utenti si sono ritrovati nella Dynamic Island e nella schermata di blocco un banner persistente con la dicitura “Claim your Super offer!” (Richiedi la tua offerta Super), promuovendo l’abbonamento a pagamento “Super Duolingo”.

L’interfaccia, pensata da Apple per monitorare eventi in corso come il punteggio di una partita o l’arrivo di un taxi, è stata di fatto “dirottata” per scopi di marketing diretto.

Cosa dicono le regole di Apple

La violazione appare piuttosto evidente se si consulta la documentazione ufficiale per gli sviluppatori Apple. Le Human Interface Guidelines sono cristalline riguardo all’uso delle Attività dal vivo:

“Non usare le Attività dal vivo per mostrare pubblicità o promozioni. Le Attività dal vivo aiutano le persone a rimanere informate su eventi e compiti in corso, quindi è importante mostrare solo informazioni correlate a tali eventi“.

L’obiettivo di Apple è impedire che la schermata di blocco e la Dynamic Island diventino un caotico tabellone pubblicitario, preservando l’utilità e la pulizia del sistema operativo. Utilizzare questo spazio privilegiato per spingere un abbonamento va contro la filosofia stessa della funzionalità.

La reazione degli utenti e i rischi per Duolingo

La reazione della community online non si è fatta attendere. Molti utenti su Reddit hanno espresso frustrazione, definendo la mossa “audace e stupida” da parte di un’azienda delle dimensioni di Duolingo. Alcuni hanno suggerito di segnalare in massa l’accaduto ad Apple, invocando la rimozione dell’app dallo store come punizione esemplare.

Ma quali sono le reali conseguenze? In teoria, Apple si riserva il diritto di rimuovere dall’App Store le applicazioni che violano le linee guida sull’interfaccia.

Sebbene una rimozione immediata e totale sia un’ipotesi estrema (solitamente riservata a frodi gravi o rischi per la sicurezza), è molto probabile che il team di revisione dell’App Store possa bloccare i futuri aggiornamenti di Duolingo finché la violazione non verrà corretta.

Un passo indietro o un test calcolato?

Al momento non è stato possibile replicare l’annuncio pubblicitario su altri dispositivi. Questo suggerisce due ipotesi: potrebbe trattarsi di un “A/B test” limitato a un ristretto numero di utenti per valutare le conversioni, oppure Duolingo potrebbe aver già rimosso la funzionalità lato server in seguito alle prime lamentele.

Resta il fatto che l’episodio evidenzia una tensione crescente tra la necessità delle app “freemium” di monetizzare e gli utenti costantemente bombardati da pubblicità.

Duolingo, nota per le sue strategie di gamification aggressive e per l’uso dei meme per ingaggiare l’utenza, questa volta potrebbe aver tirato troppo la corda, rischiando di trasformare il suo famoso gufo da mascotte amata a ospite indesiderato sui nostri schermi.