Dreame Nebula Next 01 al CES 2026: dai robot aspirapolvere… alla supercar!

Il CES 2026 di Las Vegas è stato testimone di uno dei debutti più inaspettati e ambiziosi nel panorama automobilistico e tech: Dreame, colosso cinese noto finora per i sistemi di pulizia intelligenti, ha svelato ufficialmente la sua prima vettura sportiva, Nebula Next 01.

Conosciuto come parte della linea strategica Project Star, questo concept rappresenta il culmine di un percorso iniziato nel 2025, quando l’azienda ha annunciato il proprio ingresso nel settore dei veicoli elettrici. L’auto non è solo un esercizio di stile, ma un modello avanzato che punta a competere direttamente con i principali rivali della categoria.

Dreame Nebula Next 01 è ufficiale al CES 2026: cosa sappiamo della prima auto elettrica del produttore cinese

Crediti: Qiche Yingxiao Fenxi

Le prestazioni dichiarate per Nebula Next 01 posizionano il veicolo nella fascie delle supercar, grazie a un sistema basato su quattro motori elettrici indipendenti, ciascuno capace di erogare 469 CV, per una potenza combinata che raggiunge i 1.903 CV (1.399 kW). La configurazione permette alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in appena 1,8 secondi, un risultato che supera le prestazioni di competitor affermati come Xiaomi SU7 Ultra.

Per gestire tali sollecitazioni, Dreame ha implementato una modalità Super Boost che garantisce un incremento istantaneo della potenza del 30%, supportata da un sistema di raffreddamento diretto per i motori che ne mantiene costante l’efficienza.

Crediti: Qiche Yingxiao Fenxi

Sotto il profilo ingegneristico, Nebula Next 01 vanta una struttura che combina acciaio termoforato da 2.000 MPa e ampie sezioni in fibra di carbonio, ottenendo una rigidità torsionale superiore a 45.000 Nm/grado, un valore che supera persino la Porsche Taycan.

L’aerodinamica è stata curata in modo maniacale, raggiungendo un coefficiente di resistenza di soli 0,185 Cd, facilitato da un design che elimina le maniglie delle porte e integra componenti attivi come l’alettone posteriore fisso e un diffusore a doppio strato.

Crediti: Qiche Yingxiao Fenxi

La strategia di Dreame non si limita alla presentazione di un prototipo da fiera, ma delinea un piano concreto per il prossimo futuro. L’azienda ha confermato la volontà di avviare la produzione nel 2027, con l’intenzione di portare le tecnologie del concept Nebula Next 01 sui futuri modelli della serie Kosmera – la vera gamma di EV del brand.

Il brand cinese ha in programma di realizzare un impianto produttivo a Berlino, segnale che l’Europa sarà un mercato prioritario per questa nuova divisione automobilistica.