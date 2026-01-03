L’anello smart di Dreame sarà al CES 2026: ecco immagini e caratteristiche

Il CES 2026 segnerà un punto di svolta fondamentale per Dreame, azienda finora nota principalmente per i suoi robot aspirapolvere, lavapavimenti e vacuum cleaner. Durante l’evento di Las Vegas, il marchio annuncerà il suo ingresso ufficiale in nuovi segmenti di mercato, debuttando nel settore dei wearable e del digital imaging.

In realtà la via era già tracciata, ma ora diventa ancora più palese: la casa cinese si trasformerà da esperta della pulizia intelligente ad un vero e proprio ecosistema di elettronica di consumo.

Dreame AI Smart Ring e non solo: un primo sguardo alle novità in arrivo al CES 2026

Crediti: Dreame

Il nome di Dreame è legato indissolubilmente ai prodotti per le pulizie tech ma in realtà il suo ecosistema è già nutrito: oltre agli articoli citati in apertura ci sono anche robot lavavetri e tagliaerba, elettrodomestici smart, purificatori d’aria, asciugacapelli e illuminazione. In certi paesi ci sono anche gli smart TV mentre nel futuro del brand arriveranno anche uno smartphone e addirittura un’auto elettrica.

Il prossimo passo avanti verso questo ecosistema così completo sarà tracciato proprio in occasione del CES 2026. Dreame AI Smart Ring sarà il primo anello dell’azienda focalizzato sul monitoraggio della salute e del benessere, offrendo agli utenti uno strumento discreto per gestire la propria forma fisica.

Il dispositivo sarà in grado di controllare l’attività cardiaca, i valori di SpO2, la temperatura, ma anche di monitorare il sonno ed effettuare previsioni del ciclo. Il tutto con un livello di resistenza IP68 e 5 ATM, per un utilizzo senza limiti.

Crediti: Dreame

Tra le altre novità di Dreame ci sarà anche la sua prima action camera: descritta come grande quanto un pollice, punta a ridefinire il concetto di portabilità nel settore dell’imaging, offrendo una soluzione a basso profilo ideale per chi cerca un’esperienza di ripresa fluida e senza ingombri.

Nonostante l’apertura a nuovi mercati, Dreame non ha trascurato il suo nucleo centrale dedicato alla pulizia, presentando il nuovo X60 Max Ultra. Il nuovo robot aspirapolvere si distingue per un corpo ultra-sottile di soli 7,95 cm, progettato per infilarsi con estrema facilità sotto i mobili più bassi.

La vera innovazione risiede però nel software: il dispositivo introduce un sistema di apprendimento intelligente, che gli permette di ottimizzare autonomamente i percorsi di pulizia e il riconoscimento degli ostacoli. L’azienda ha annunciato anche un nuovo robot per la pulizia delle piscine e il debutto internazionale della serie di condizionatori d’aria a incasso D-Wind.

La visione di Dreame per una casa intelligente si estende fino alla cucina con la presentazione del primo frigorifero con produzione di acqua frizzante integrata direttamente nello sportello.