Dove comprare Xiaomi 17 Ultra Leica Edition: il Camera Phone con zoom manuale integrato

Il legame tra la casa cinese e il celebre marchio fotografico diventa più che tangibile: non solo ottimizzazioni software ed elementi sotto la scocca, ma un look da macchina fotografica ed uno zoom manuale incorporato.

Un’aggiunta meccanica che trasforma il top di gamma della compagnia di Lei Jun in qualcosa di più: ecco dove comprare Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, l’apice della fotografia mobile del brand, dalla Cina ora anche per noi occidentali – ma d’importazione.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition (Leitzphone): scopri dove comprare il vero Camera Phone di questa generazione

Crediti: Xiaomi

In termini di specifiche e di capacità fotografiche, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition non introduce nulla di nuovo: resta lo stesso Camera Phone da paura, con una scheda tecnica di alto livello, ottiche ed ottimizzazioni Leica. Le aggiunte sono due, una che coinvolge il lato estetico ed una nuova caratteristica hardware legata alla fotocamera.

Per quanto riguarda l’estetica, lo smartphone guadagna il famigerato bollino rosso di Leica – simbolo di una partnership ancora più stretta e solida tra i due marchi. Inoltre presenta una cover posteriore con un design a giunzione che combina fibra di vetro ed ecopelle, nelle colorazioni Black o White: l’effetto finale è uno stile chi richiama quello delle macchine tradizionali.

Crediti: Xiaomi

C’è poi un’aggiunta hardware, ossia il Master Zoom Ring: il modulo fotografico circolare è avvolto da una corona rotante che introduce un vero zoom manuale. Non solo design, quindi, ma un’aggiunga meccanica che trasforma l’esperienza: da “semplice” smartphone ad una sorta di macchina fotografica professionale.

Al momento Xiaomi 17 Ultra Leica Edition (forse in arrivo a livello Global come Leitzphone Edition) è disponibile solo in versione cinese. Tuttavia può essere acquistato tramite store di terze parti: il firmware è quello originale, solo in lingua cinese e inglese, anche se ci sono servizi Google e Play Store già preinstallati (dallo shop). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 162,9 x 77,6 x 8,46 mm, 229,8 grammi

Colorazioni: Black, White

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat AMOLED M10 da 6,9″ 2K (2.608 x 1.200 pixel), refresh rate LTPO a 120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, colore a 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 16 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.800 mAh, silicio-carbonio

Ricarica: 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.67) con Light Hunter 1050L (OV50X) da 1″, OIS, ultra-wide, teleobiettivo periscopico Leica APO con OIS | Ottiche Leica + Master Zoom Ring

Selfie camera: 50 MP (f/2.2), FOV 90°

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, comunicazione satellitare opzionale

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

