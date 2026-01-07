Dove comprare Honor Win, il primo Gaming Phone da 10.000 mAh

Mentre in Italia siamo impegnati a guardare il nuovo Magic 8 Pro, in Cina Honor ha sfornato una vera e propria bomba. Silenziosamente, la compagnia ha rivoluzionato il mobile gaming con un dispositivo dotato di specifiche da top di gamma ed una batteria che definire “colossale” è riduttivo.

Nonostante si tratti di telefoni per il mercato cinese, i nuovi modelli della famiglia Win sono disponibili anche per noi occidentali – d’importazione. Se siete curiosi di mettere le mani su queste novità, allora ecco dove comprare Honor Win e Win RT e cosa li rende così speciali!

Honor Win e Win RT: dove comprare i nuovi flagship da gaming con una batteria colossale

WIN – Crediti: Honor

Le caratteristiche impressionanti della serie Honor Win sono quattro: un ampio schermo OLED da 6,83″ con refresh rate ultra-fluido a 185 Hz, una ventola di raffreddamento attiva e lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Infine c’è la batteria al silicio-carbonio da ben 10.000 mAh, una prima volta assoluta per il panorama di gaming phone.

Tra i due modelli della gamma cambiano il SoC e le fotocamere: Honor Win RT è la versione economica con Snapdragon 8 Elite (il chip di punta dello scorso anno) e una dual camera. Il fratello maggiore spinge sull’acceleratore con una scheda tecnica da flagship, con tanto di tripla camera – con teleobiettivo.

Entrambi sono acquistabili da store di terze parti, in versione cinese – l’unica attualmente sul mercato. Il software è multilingue ed è presente anche l’italiano (come riportato dallo store); inoltre sono stati preinstallati servizi Google e Play Store.

