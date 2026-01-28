Dopo il lancio in Cina ecco che la nuova edizione di lusso del top di gamma Honor è disponibile all’acquisto anche per noi occidentali – anche per per ora solo d’importazione. Un pezzo unico, caratterizzato da uno stile iconico: scopri dove comprare Honor Magic 8 RSR Porsche Design, imperdibile per chi cerca un flagship per pochi!

Honor Magic 8 RSR Porsche Design: dove comprare la nuova versione di lusso a tema supercar

Crediti: Honor

Honor Magic 8 RSR Porsche Design rappresenta l’apice della nuova serie top: un modello potente, con un comparto fotografico di alto livello ed un design che strizza l’occhio alle celebri supercar. Al momento il telefono è stato lanciato solo in Cina ed è acquistabile tramite store di terze parti: il software è in versione cinese ma multilingue (c’è anche l’italiano, come riportato dello store), con tanto di servizi Google e Play Store preinstallati.

La nuova edizione speciale di Honor Magic 8 Pro arriva in collaborazione con Porsche Design e porta tutto il lusso delle supercar in formato smartphone. Le specifiche ricalcano quelle del modello Pro mentre a cambiare sono il design e i materiali utilizzati.

Il telefono mantiene l’ampio modulo fotografico squadrato con angoli arrotondati, ma introduce una cover caratterizzata da un look ridisegnato – con un tocco sportivo ma senza eccessi. Il pannello posteriore è realizzato in nanoceramica microcristallina dotata di una durezza di 8,5 sulla scala di Mohs e una lucidatura a specchio di grado A0.

Oltre alla versione Porsche Design, l’azienda ha annunciato anche Honor Magic 8 Air: si tratta del suo primo smartphone ultrasottile, dallo stile ispirato al modello Air di Cupertino.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 161,15 x 75 x 8,45 mm, 239 grammi

Colorazioni: Moonstone, Slate Grey

Certificazione: IP68/IP69/IP69K

Display: Micro-Quad Curved OLED LTPO 6,71″ 1.5K+ (2.808 × 1.256 pixel) con refresh rate a 1-120 Hz, PWM a 4.320 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) e sblocco del volto 3D

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 16/24 GB LPDDR5X

Storage: 512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 7.200 mAh

Ricarica: 120W, wireless 80W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 200 MP (f/1.6-2.0-2.6) con OIS, ultra-wide/macro 122°/2.5 cm e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom 3.7X | AIMage, sensore di temperatura del colore

Selfie camera: 50 MP (f/2.0) + sensore di profondità 3D

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

