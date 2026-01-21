Dove comprare Honor Magic 8 Pro Air: non è per tutti, ma ha il suo fascino

Il design in stile iPhone Air è sicuramente polarizzante, eppure l’ultima creatura di Honor può dirsi riuscita – sia in fatto di look che di comparto tecnico. Il primo ultrasottile del brand strizza l’occhio a Cupertino, ma trova la sua identità grazie a caratteristiche di tutto rispetto. Curiosi di mettere le mani sull’ultima aggiunta alla serie? Allora ecco dove comprare Honor Magic 8 Pro Air, esclusiva cinese ora disponibile anche per noi occidentali.

Honor Magic 8 Pro Air: dove comprare il primo smartphone ultrasottile del brand

Crediti: Honor

Come al solito in questi casi, il dispositivo non è stato annunciato ufficialmente in Europa e quindi è acquistabile sono tramite store di terze parti. Si tratta della versione cinese ma con software multilingue che comprende anche l’italiano (come riportato dallo store). Il telefono è dotato di servizi Google e Play Store preinstallati e può ricevere aggiornamenti OTA senza problemi.

Per chi si fosse perso le ultime novità dalla Cina, Honor Magic 8 Pro Air è stato lanciato in patria a gennaio. Come il nome lascia intendere siamo alle prese con un modello dal corpo ultrasottile: parliamo di 6,1 mm di spessore ed un peso di 155 grammi, con uno schermo OLED da 6,31″.

Nonostante il formato compatto, il nuovo modello della famiglia Magic non rinuncia a specifiche da primo della classe. Mosso dal Dimensity 9500 (è l’unico della serie con SoC MediaTek), offre una tripla fotocamera con tanto di teleobiettivo periscopico, una batteria da 5.500 mAh e la ricarica rapida da 80W. Immancabile il supporto anche a quella wireless, con una potenza di ben 50W.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 150,5 x 71,9 x 6,1 mm, 155 grammi

Colorazioni: Feather White, Shadow Black, Light Orange, Fairy Purple

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED LTPO 6,31″ 1.5K (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate a 120 Hz, fino a 6.000 nit di picco, PWM a 4.320 Hz, protezione Giant Rhino Glass

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12/16 GB LPDDR5X

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

Batteria: 5.500 mAh

Ricarica: 80W, wireless 50W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 64 MP (f/1.6-2.2-3.2) con OIS, ultra-wide/macro 112°/2,5 cm e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom 3.2X

Selfie camera: 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 2.0, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

