Con i Coupon eBay di gennaio risparmi su elettrodomestici, smartphone e non solo!

Il mese dei saldi invernali non poteva lanciare indifferente eBay: la piattaforma ha dato il via alle offerte con due nuovi Coupon da riscattare, validi per tutto gennaio. Smartphone, elettrodomestici e tanto altro ancora, quindi non resta che dare un’occhiata e iniziare a spulciare le categorie interessate in cerca dell’occasione d’oro che stavate aspettando.
Nuovi Coupon eBay per questo mese: tutti i dettagli della promo
A partire da oggi sono disponibili due nuovi Coupon eBay, entrambi attivi per tutto il mese di gennaio – precisamente fino al termine della giornata del 1° febbraio. Il codice CASA26 è dedicato agli acquisti relativi alla casa e alle sue categorie satelliti –come gli elettrodomestici – con un risparmio del 10% e massimo due utilizzi per utente (su due ordini diversi).
Il secondo codice è JAN26, più generico e comprende numerose categorie del mondo tech come telefoni, console e informatica. Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.
Come funziona il Coupon eBay di Gennaio 2026
- Il codice da utilizzare è “JAN26” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;
- il valore del coupon è del 5%, con uno sconto massimo per utilizzo di 45€;
- 2 utilizzi per ogni utente;
- spesa minima di 5€
- quindi lo sconto massimo totale è 90€ su due ordini;
- la promozione termina il 1 febbraio 2026 (alle ore 23:59).
Le categorie incluse nella promozione sono molteplici e comprendono smartphone, telefoni fissi, informatica, videogiochi, TV, fotografica, abbigliamento, sport e orologi. Qui trovate le condizioni complete, con i dettagli su entrambi i coupon disponibili a gennaio.
- 5% di sconto
- Spesa minima: 5€
- Sconto massimo per utilizzo: 45€
- Utilizzi: 2 per utente
- Fine: 1 febbraio 2026, ore 23:59
Categorie incluse
Telefonia fissa e mobile
Informatica
Videogiochi e console
TV, audio e video
Fotografia e video
Abbigliamento e accessori
Bellezza e salute
Sport e viaggi
Orologi e gioielli
Come funziona il Coupon eBay Casa di Gennaio 2026
- Il codice da utilizzare è “CASA26” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;
- il valore del coupon è del 10%, con uno sconto massimo per utilizzo di 45€;
- 2 utilizzi per ogni utente;
- spesa minima di 20€
- quindi lo sconto massimo totale è 90€ su due ordini;
- la promozione termina il 1 febbraio 2026 (alle ore 23:59).
In questo caso le categorie cambiano, ma sempre abbracciando tech e non. Ci sono elettrodomestici, casa e arredamento, film, musica, arte, cibi e tanto alto ancora.
- 10% di sconto
- Spesa minima: 20€
- Sconto massimo per utilizzo: 45€
- Utilizzi: 2 per utente
- Fine: 1 febbraio 2026, ore 23:59
Categorie incluse
Elettrodomestici
Cibi e bevande
Casa, arredamento e bricolage
Giocattoli e modellismo
Film e DVD
Musica, CD e vinili
Giochi di carte collezionabili
Arte e antiquariato
Francobolli
Carte collezionabili sportive, figurine
Auto e moto: parti e accessori
