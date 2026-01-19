Con i Coupon eBay di gennaio risparmi su elettrodomestici, smartphone e non solo!

Il mese dei saldi invernali non poteva lanciare indifferente eBay: la piattaforma ha dato il via alle offerte con due nuovi Coupon da riscattare, validi per tutto gennaio. Smartphone, elettrodomestici e tanto altro ancora, quindi non resta che dare un’occhiata e iniziare a spulciare le categorie interessate in cerca dell’occasione d’oro che stavate aspettando.

Nuovi Coupon eBay per questo mese: tutti i dettagli della promo

Crediti: eBay

A partire da oggi sono disponibili due nuovi Coupon eBay, entrambi attivi per tutto il mese di gennaio – precisamente fino al termine della giornata del 1° febbraio. Il codice CASA26 è dedicato agli acquisti relativi alla casa e alle sue categorie satelliti –come gli elettrodomestici – con un risparmio del 10% e massimo due utilizzi per utente (su due ordini diversi).

Il secondo codice è JAN26, più generico e comprende numerose categorie del mondo tech come telefoni, console e informatica. Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Come funziona il Coupon eBay di Gennaio 2026

Il codice da utilizzare è “ JAN26 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il valore del coupon è del 5%, con uno sconto massimo per utilizzo di 45€;

2 utilizzi per ogni utente;

spesa minima di 5€

quindi lo sconto massimo totale è 90€ su due ordini;

la promozione termina il 1 febbraio 2026 (alle ore 23:59).

Le categorie incluse nella promozione sono molteplici e comprendono smartphone, telefoni fissi, informatica, videogiochi, TV, fotografica, abbigliamento, sport e orologi. Qui trovate le condizioni complete, con i dettagli su entrambi i coupon disponibili a gennaio.

Coupon eBay | Gennaio 2026 5% di sconto

Spesa minima: 5€

Sconto massimo per utilizzo: 45€

Utilizzi: 2 per utente

Fine: 1 febbraio 2026, ore 23:59 Categorie incluse Telefonia fissa e mobile

Informatica

Videogiochi e console

TV, audio e video

Fotografia e video

Abbigliamento e accessori

Bellezza e salute

Sport e viaggi

Orologi e gioielli More Less 5% di sconto Scade il: 01-02-2026

Come funziona il Coupon eBay Casa di Gennaio 2026

Il codice da utilizzare è “ CASA26 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il valore del coupon è del 10%, con uno sconto massimo per utilizzo di 45€;

2 utilizzi per ogni utente;

spesa minima di 20€

quindi lo sconto massimo totale è 90€ su due ordini;

la promozione termina il 1 febbraio 2026 (alle ore 23:59).

In questo caso le categorie cambiano, ma sempre abbracciando tech e non. Ci sono elettrodomestici, casa e arredamento, film, musica, arte, cibi e tanto alto ancora.

Coupon eBay Casa | Gennaio 2026 10% di sconto

Spesa minima: 20€

Sconto massimo per utilizzo: 45€

Utilizzi: 2 per utente

Fine: 1 febbraio 2026, ore 23:59 Categorie incluse Elettrodomestici

Cibi e bevande

Casa, arredamento e bricolage

Giocattoli e modellismo

Film e DVD

Musica, CD e vinili

Giochi di carte collezionabili

Arte e antiquariato

Francobolli

Carte collezionabili sportive, figurine

Auto e moto: parti e accessori More Less 10% di sconto Scade il: 01-02-2026

