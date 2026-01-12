Smart Switch è il modo migliore per passare a Samsung da iPhone e Android

Hai appena scartato il tuo nuovo Galaxy S25 Ultra e l’unica cosa che ti separa dal godertelo a pieno è il pensiero di dover trasferire foto, video, contatti e messaggi dal tuo vecchio smartphone.

Un pensiero lecito, vista la confusione che nasce quando è finalmente il momento di passare ad un telefono nuovo di zecca. Per fortuna Samsung viene in soccorso dell’utente con Smart Switch, l’app ufficiale per il trasferimento dati: nella nostra guida andremo a vedere cos’è, come funziona e perché è uno strumento indispensabile.

Smart Switch di Samsung: come funziona l’app di trasferimento dati dal tuo vecchio dispositivo al nuovo Galaxy

Samsung Galaxy S25 Ultra

Come anticipato anche in apertura, Smart Switch è il nome dell’applicazione ufficiale sviluppata da Samsung per facilitare la migrazione dei dati da un vecchio dispositivo ad un nuovo terminale Galaxy, telefono o tablet. Il software è compatibile con terminali Galaxy, Android e iOS mentre per il backup e ripristino tramite PC funziona su Windows (10 o superiore) e MacOS (10.9 e superiore).

Quindi non si tratta solo di uno strumento per il trasferimento ma di un vero e proprio ecosistema che permette di gestire backup su PC e ripristini rapidi, assicurando che il passaggio al nuovo telefono sia fluido e senza intoppi – così come la gestione e la conservazione dei dati.

Nel nostro video vi spieghiamo in modo rapido e semplice come fare per trasferire tutti i dati da un vecchio smartphone Android o iOS, al tuo nuovo telefono Samsung Galaxy. Di seguito andiamo a vedere nel dettaglio i tre metodi di trasferimento, che rendono il processo estremamente semplice e flessibile.

Come trasferire i dati con Samsung Smart Switch da qualsiasi Android o iOS

Trasferimento wireless

Scarica e installa la versione più recente di Smart Switch su entrambi i dispositivi, il nuovo Galaxy e il vecchio Android/iOS

Assicurati che i dispositivi siano carichi almeno al 20% dato che Smart Switch si avvierà solo con questo livello di ricarica

Apri l’app su tuo nuovo dispositivo Galaxy, tocca Ricevi dati e poi Galaxy/Android oppure iPhone/iPad

Seleziona la connessione wireless

Seleziona i dati che vuoi trasferire (account, chiamate, messaggi, app e tanto altro ancora)

Avvia il trasferimento senza fili

Trasferimento via cavo

Scarica e installa la versione più recente di Smart Switch su entrambi i dispositivi, il nuovo Galaxy e il vecchio Android/iOS

Assicurati che i dispositivi siano carichi almeno al 20% dato che Smart Switch si avvierà solo con questo livello di ricarica

Apri l’app su tuo nuovo dispositivo Galaxy, tocca Ricevi dati e poi Galaxy/Android oppure iPhone/iPad

Seleziona la connessione via cavo USB-C, nel caso di un modello Apple con Lightning sarà necessario utilizzare un adattatore (o passare alla connessione wireless)

Seleziona i dati che vuoi trasferire (account, chiamate, messaggi, app e tanto altro ancora)

Avvia il trasferimento via cavo USB-C

Trasferimento via PC o Mac

La versione desktop di Smart Switch permette di creare un backup completo del tuo vecchio Samsung sul PC e poi ripristinarlo sul nuovo Galaxy in un secondo momento. L’applicazione desktop è disponibile sia per Windows che Mac mentre il backup e ripristino vale solo da un vecchio dispositivo Samsung.

La migliore occasione del momento? Acquista il tuo nuovo Samsung Galaxy con supervalutazione dell’usato!

Ora che sai quanto è facile passare ad un nuovo telefono Samsung Galaxy è il momento di scoprire l’occasione del momento. Fino al 1° febbraio 2026 il brand propone la supervalutazione dell’usato, che permette di accedere agli ultimi modelli con un risparmio fino a 125€!

Galaxy Z Fold 7 – 100€ di supervalutazione

– 100€ di supervalutazione Galaxy Z Flip 7 e Z Flip 7 FE – 100€ di supervalutazione

– 100€ di supervalutazione Galaxy S25 Ultra e S25+ – 125€ di supervalutazione

– 125€ di supervalutazione Galaxy S25 Edge – 125€ di supervalutazione

– 125€ di supervalutazione Galaxy S25 FE – 75€ di supervalutazione e versione da 256 GB al prezzo del 128 GB

Tutti i dispositivi inclusi nell’iniziativa sono disponibili presso i principali store italiani, tra cui MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony ed Expert.

