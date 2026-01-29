Apple, il design team dà il benvenuto al co-fondatore di una delle app fotografiche migliori di sempre

Un nuovo capitolo si apre per la divisione Human Interface Design di Apple, che ha recentemente aperto le proprie porte ad una figura di spicco nel mondo dello sviluppo software e della fotografia mobile.

Sebastiaan de With, celebre co-fondatore dell’app fotografica Halide, ha annunciato il suo ingresso nel team di Cupertino, confermando la notizia attraverso un post sulla piattaforma Threads.

Con evidente entusiasmo, de With ha espresso la sua impazienza di collaborare con quella che definisce “la migliore squadra al mondo“, lavorando direttamente sui prodotti che da sempre predilige.

Sebastiaan de With, chi è il nuovo membro del team Human Interface Design di Apple

Crediti: Halide

Per Sebastiaan de With questo incarico non è un esordio, bensì un ritorno alle origini. La sua carriera professionale è infatti intrinsecamente legata alla storia recente della Mela: in passato ha contribuito allo sviluppo di servizi fondamentali per l’ecosistema, tra cui iCloud, il suo precursore MobileMe e l’applicazione Dov’è (Find My).

La sua esperienza, tuttavia, non si limita ai confini di Apple Park. Nel corso degli anni, il designer ha prestato la sua opera creativa a colossi del calibro di Sony, Mozilla, Oracle, HP ed EA, costruendosi una reputazione solida e trasversale.

La sua figura è particolarmente nota e rispettata nelle comunità online dedicate alla tecnologia e alla fotografia, grazie soprattutto al successo di Halide.

L’applicazione, sviluppata sotto l’egida della società madre Lux, è stata spesso elogiata per la sua capacità di offrire controlli manuali avanzati e un’esperienza utente raffinata, colmando il divario tra la fotografia amatoriale e quella professionale su iPhone.

Il futuro di Lux e le novità software

La notizia dell’assunzione arriva in concomitanza con un altro annuncio rilevante per gli appassionati: il lancio della preview pubblica di Halide Mark III, la prossima generazione dell’app di punta di Lux.

Nonostante l’ingresso di de With in Apple, l’azienda da lui co-fondata continua a operare, mantenendo il focus sulla fotografia e la videografia, specialmente su dispositivi Apple.

Resta tuttavia da chiarire se e come la sua uscita influenzerà le future strategie e lo sviluppo delle altre applicazioni del portafoglio Lux, quali Kino, Spectre e Orion. La tempistica suggerisce comunque una transizione pianificata, volta a garantire continuità ai prodotti che hanno reso celebre il marchio.

Un reparto design in cerca di nuovi equilibri

L’arrivo di de With giunge in un momento di trasformazione per il team di design di Apple. La divisione sta attraversando una fase di riassestamento dopo la partenza di figure chiave che hanno segnato un’epoca.

Alan Dye, ex capo del software design, ha lasciato l’azienda lo scorso anno per unirsi a Meta, mentre la supervisione dei team di design hardware e software è stata affidata a John Ternus, attuale capo dell’ingegneria hardware e considerato da molti come un possibile successore alla guida dell’azienda.

Questi movimenti avvengono all’ombra della pesante eredità lasciata da Jony Ive, il leggendario designer che ha lasciato Apple nel 2019 per fondare la sua firma LoveFrom, ora impegnata in progetti di intelligenza artificiale con OpenAI.

Dalla sua partenza, Apple non ha più identificato una singola personalità capace di incarnare pubblicamente la filosofia estetica del brand. Questa assenza di un volto univoco ha portato, secondo alcuni osservatori, a scelte stilistiche che hanno diviso l’opinione pubblica.

L’inserimento di un talento ibrido come de With, capace di unire sensibilità fotografica e competenza nell’interfaccia utente, potrebbe essere un passo per rafforzare la visione di Apple nel settore cruciale dell’imaging mobile.