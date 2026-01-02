Clicks Communicator: lo smartphone minimale con tastiera ha anche LED di notifica, jack e MicroSD!

Negli ultimi anni, il mercato della tecnologia mobile ha spesso ignorato le richieste dei nostalgici e dei puristi, eliminando tasti fisici e funzionalità essenziali in favore di schermi sempre più grandi e design omologati.

Clicks, l’azienda nota per aver riportato la tastiera QWERTY sugli iPhone (e non solo) tramite le sue custodie, ha deciso di compiere un passo ulteriore e audace: creare il proprio dispositivo.

Si chiama Clicks Communicator ed è concepito non tanto per sostituire il vostro attuale smartphone, quanto per affiancarlo, offrendo un’esperienza di comunicazione pura, priva delle distrazioni digitali che affollano le nostre giornate.

Clicks Communicator è lo smartphone secondario pensato da “captain2phones”

Crediti: Clicks

Lontano dal design monolitico dei moderni flagship, Clicks Communicator reintroduce caratteristiche che i principali produttori hanno abbandonato nell’ultimo decennio. Oltre alla tastiera fisica QWERTY completa, che vanta tasti più grandi rispetto alla custodia originale di Clicks e una superficie sensibile al tocco capace di fungere da trackpad, il dispositivo offre una serie di porte e pulsanti fisici molto amati.

Troviamo infatti un jack per le cuffie, un interruttore fisico per la modalità silenziosa e, soprattutto, uno slot per l’espansione della memoria tramite microSD.

Inoltre, la personalizzazione è al centro dell’esperienza hardware: il telefono dispone di cover posteriori intercambiabili, permettendo all’utente di modificare lo stile del dispositivo a piacimento.

Software minimale e notifiche intelligenti

Sotto la scocca, il Communicator è un dispositivo completamente autonomo. Dotato di connettività 5G e basato su Android 16, permette di scaricare qualsiasi applicazione necessaria.

Tuttavia, la filosofia del prodotto è quella del minimalismo digitale. L’interfaccia utente si affida a un launcher progettato con Niagara, che organizza le app in un elenco ordinato e discreto piuttosto che in una griglia pensata per catturare l’attenzione.

Crediti: Clicks

Questo approccio è ideale per chi cerca una via di fuga dalle notifiche costanti del telefono principale, pur rimanendo reperibile. Per gli utenti Android, l’integrazione è semplice grazie alla sincronizzazione con Google Messages, mentre l’azienda ha scelto saggiamente di non tentare soluzioni alternative per portare iMessage su questa piattaforma.

Una delle caratteristiche più distintive, che eleva il design funzionale del dispositivo, è il tasto laterale multifunzione dotato di un LED di notifica RGB.

Questo può essere personalizzato per illuminarsi con colori differenti in base a chi sta chiamando o per segnalare notifiche da app specifiche, permettendo all’utente di capire l’urgenza di un avviso senza nemmeno accendere lo schermo.

Inoltre, la pressione del tasto può attivare scorciatoie personalizzate, rendendo l’interazione immediata.

Crediti: Clicks Crediti: Clicks Crediti: Clicks

Specifiche tecniche e posizionamento di mercato

Nonostante le dimensioni compatte, il Clicks Communicator non rinuncia a specifiche di qualità necessarie per svolgere il proprio lavoro. Il dispositivo monta un display OLED da 4,03 pollici e due fotocamere, una anteriore e una posteriore.

L’autonomia è garantita da una batteria al silicio-carbonio da 4.000 mAh, una capacità notevole per un dispositivo di queste dimensioni, che promette una durata eccellente. Il telefono sarà disponibile in tre colorazioni: un verde trifoglio, un bianco “fumo” e una tonalità onice quasi nera.

Tutto questo, però, ha un costo. Il prezzo di listino è fissato a 499 dollari, una cifra che lo pone in diretta competizione con smartphone di fascia media completi, come ad esempio un Pixel serie A.

Tuttavia, per incentivare l’adozione di questo concetto unico, Clicks ha lanciato una promozione che permette di prenotare il dispositivo a un prezzo ridotto, portando il totale a 399 dollari.

Resta da vedere se il pubblico sarà disposto a investire tale somma per il privilegio di possedere un telefono secondario dedicato esclusivamente alla comunicazione e alla produttività senza distrazioni.