E se i chip per i nuovi iPhone fossero prodotti da Intel?

Secondo recenti indiscrezioni diffuse dall’analista Jeff Pu di GF Securities, Apple starebbe seriamente valutando di affidare a Intel la produzione di una parte dei processori destinati agli iPhone, con un orizzonte temporale fissato per il 2028.

Questa mossa segnerebbe una parziale ma storica diversificazione rispetto all’attuale dipendenza quasi esclusiva dalle fonderie taiwanesi di TSMC.

TSMC e Intel, diversificazione dei chip per gli iPhone base

Crediti: Apple

Il cuore della speculazione riguarda specificamente l’utilizzo del processo produttivo Intel 14A. Ovviamente, non si tratterebbe di un ritorno ai processori progettati da Intel, bensì di un accordo di pura manifattura.

Il colosso di Cupertino continuerebbe a mantenere il controllo totale sull’architettura del chip, definendo in autonomia gli obiettivi di performance, l’integrazione delle funzionalità e il design logico.

Intel, in questo scenario, opererebbe esclusivamente come fonderia, mettendo a disposizione le proprie linee produttive per realizzare i progetti firmati Apple.

Secondo le previsioni di Pu, questa partnership non interesserebbe l’intera gamma degli smartphone della Mela. La strategia sembrerebbe indirizzata verso i modelli di iPhone “non-Pro”, lasciando a TSMC il compito di gestire i processori di fascia più alta, dove le richieste di prestazioni estreme non ammettono compromessi.

Parallelamente, si vocifera che anche i futuri chip M7, destinati a Mac e iPad di fascia entry-level, potrebbero sfruttare il nodo produttivo 18A di Intel, suggerendo un piano di integrazione progressiva e cauta.

La sfida dell’efficienza e i rischi produttivi

Produrre processori per dispositivi mobili è un compito che presenta sfide ingegneristiche notevolmente diverse rispetto al mondo dei computer desktop. La priorità assoluta per un iPhone non è solo la velocità di picco, ma il rapporto tra prestazioni e consumo energetico.

Ogni minima perdita di efficienza si traduce inevitabilmente in una durata della batteria ridotta o in problemi di surriscaldamento, costringendo i designer a compromessi strutturali o al cosiddetto “thermal throttling”.

Apple è nota per la sua avversione al rischio quando si tratta di volumi di vendita così elevati. La necessità di garantire rese produttive impeccabili è il motivo per cui l’azienda ha finora mantenuto un legame così stretto con TSMC, che ha dimostrato negli anni una disciplina ferrea nel packaging e nelle tecnologie di fabbricazione.

Per Intel, dunque, l’ingresso nella catena di fornitura di Cupertino rappresenterebbe un banco di prova cruciale: l’azienda americana dovrà dimostrare di poter replicare la stessa prevedibilità e qualità a cui Apple è abituata, specialmente in un contesto dove le tolleranze sono minime.

Diversificazione e geopolitica

Al di là degli aspetti tecnici, la mossa ipotizzata dall’analista risponde a una logica di business ineccepibile, ovvero quella della diversificazione.

Affidarsi a un unico fornitore, per quanto eccellente, espone un’azienda globale a rischi legati a carenze di materie prime, colli di bottiglia nella produzione e instabilità geopolitiche.

Avere Intel come “seconda fonte” offrirebbe ad Apple una maggiore flessibilità operativa e un potere contrattuale più forte.

Tuttavia, è bene sottolineare che al momento non vi sono notizie di contratti firmati o prenotazioni ufficiali di capacità produttiva. Le analisi di Jeff Pu si basano su previsioni e trend industriali piuttosto che su accordi vincolanti.

La strada verso il 2028 è ancora lunga e il successo di questa ipotetica transizione dipenderà interamente dalla capacità di Intel di soddisfare gli standard qualitativi draconiani imposti da Apple, garantendo che l’esperienza utente finale rimanga invariata, indipendentemente da chi ha fisicamente stampato il silicio.