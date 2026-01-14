Nothing si prepara al peggio, prezzi in aumento e poche novità per gli smartphone 2026

Il mondo della telefonia mobile si sta addentrando in una fase critica, segnata da una tempesta perfetta che rischia di rovinare i listini prezzi e le strategie dei produttori per tutto il prossimo anno.

La crisi, innescata da un aumento vertiginoso dei costi della RAM, ha già spinto giganti del settore come Samsung e Xiaomi a diramare avvertimenti riguardo a possibili rincari per i dispositivi previsti nel 2026.

A questo coro di preoccupazioni si unisce ora una voce autorevole e spesso fuori dal coro: quella di Carl Pei, co-fondatore di Nothing, che ha delineato uno scenario cupo ma pragmatico per il futuro immediato dell’elettronica di consumo.

Carl Pei, Nothing, spiega perché il tuo prossimo smartphone costerà di più

Crediti: CNBC

In un recente intervento pubblicato sui suoi canali social, intitolato significativamente “Perché il tuo prossimo smartphone costerà di più“, Pei ha definito il 2026 come un anno “senza precedenti” per l’industria.

Il manager ha invitato a guardare al passato: per quindici anni, il settore degli smartphone si è basato su un unico, solido presupposto, ovvero che i componenti sarebbero inevitabilmente diventati più economici col passare del tempo.

Sebbene esistesse una certa volatilità a breve termine, la tendenza al ribasso dei costi di memorie e display ha sempre permesso ai produttori di offrire aggiornamenti annuali delle specifiche senza dover aumentare i prezzi al consumo.

Tuttavia, secondo il numero uno di Nothing, nel 2026 questo modello si è definitivamente rotto. La causa scatenante è un’impennata acuta e mai vista prima nei costi delle memorie.

Questo cambiamento strutturale obbliga l’intera industria a ripensare le proprie strategie, poiché non è più possibile affidarsi al calo dei prezzi del silicio per mantenere i margini di profitto o per offrire hardware più potente allo stesso prezzo.

L’addio alla corsa alle specifiche e la scommessa sul design

Le dichiarazioni di Pei non si limitano a un’analisi economica, ma anticipano quella che sarà la filosofia dei prodotti Nothing per l’anno in corso. Il co-fondatore ha affermato con decisione che il 2026 segnerà la fine della cosiddetta “corsa alle specifiche“.

In un momento in cui l’industria è costretta a un reset forzato, l’esperienza utente diventerà l’unico vero fattore di differenziazione. Pei sottolinea come l’era del silicio a basso costo sia terminata, lasciando spazio all’era del “design intenzionale“, un concetto che si sposa perfettamente con la missione di Nothing.

Questa narrazione, sebbene coerente con l’identità del brand, suggerisce tra le righe uno scenario che potrebbe deludere gli appassionati di tecnologia. Chi si aspettava che i Nothing Phone del 2026 facessero un salto in avanti in termini di potenza bruta o specifiche hardware potrebbe rimanere molto deluso.

L’azienda sembra preparare il terreno per un anno di aggiornamenti hardware minimi, se non addirittura di compromessi tecnici, puntando tutto sull’ottimizzazione software e sull’estetica distintiva dei propri dispositivi. Non si tratta necessariamente di un cambio di rotta strategico, dato che Nothing ha sempre privilegiato il design e l’interfaccia rispetto alla scheda tecnica, ma la crisi attuale rende questa scelta quasi obbligata.

Le economie di scala

C’è poi un fattore puramente industriale che potrebbe mettere Nothing in una posizione di svantaggio rispetto ai suoi competitor diretti. L’aumento dei costi dei componenti colpisce tutti, ma non in egual misura.

Colossi come Apple, Samsung o Xiaomi possono contare su enormi economie di scala: ordinando componenti in volumi massicci, hanno un potere contrattuale che permette loro di strappare prezzi migliori ai fornitori o di assorbire parte dei rincari.

Nothing, pur avendo guadagnato popolarità, non muove volumi paragonabili a quelli dei leader di mercato. L’impossibilità di sfruttare ordini ad alto volume per garantire prezzi più bassi significa che l’azienda londinese potrebbe subire l’impatto dei rincari in modo più diretto e doloroso.

Di conseguenza, per rimanere competitiva, l’azienda dovrà lavorare duramente sul fronte software. I produttori rivali, presenti sul mercato da molto più tempo, offrono ecosistemi ricchi di funzionalità; Nothing dovrà quindi espandere le capacità della sua interfaccia Android visivamente unica per compensare eventuali lacune hardware e giustificare il prezzo del biglietto.