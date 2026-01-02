Capodanno Cinese 2026: tutto sulla festa più importante della Cina

Per chi si appassiona ad un paese come la Cina, non può non conoscere quanto contino le festività tradizionali del sub-continente asiatico. Tra quelle più importanti, quella più sentita e attesa è senza dubbio il Capodanno Cinese, o Festa di Primavera, che ogni anno muove praticamente tutta la “Cinesità” ed in quest’articolo vi spieghiamo che cos’è, cosa si festeggia e perché è importante.

Aggiornamento: il 2026 è l’anno del Cavallo di Fuoco e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’evento cinese più importante.

Capodanno Cinese 2026 (o Festa di Primavera): che cos’è, cosa si festeggia e perché è importante

Per capire che cos’è il Capodanno Cinese, bisogna partire dall’etimologia. Sia 春节 (Chunjie) che 农历新年 (Nongli Xinnian) si riferiscono proprio al fatto che coincida con il novilunio (quindi Luna Nuova) dopo il solstizio d’inverno, o dell’inizio della Primavera secondo i cinesi. Per questo, la data è variabile in un arco di 29 giorni.

Quindi, possiamo avere la Festa di Primavera tra il 21 gennaio ed il 20 febbraio del nostro calendario. Questo ci fa capire che per la Cina, l’anno inizia esattamente in quella data e non come per noi il 1° Gennaio. Ma cosa si vuole festeggiare con questa ricorrenza?

Crediti: Canva

Prima di rispondere alla domanda di cui sopra, eccovi i dettagli per le celebrazioni di quest’anno: il 2026 sancisce il passaggio dal Serpente all’anno del Cavallo, settimo animale dello zodiaco cinese. Si tratta di una figura che rappresenta la vitalità, l’indipendenza e la velocità. Il cavallo è noto per la sua natura attiva e socievole mentre l’elemento del 2026 è il Fuoco Yang, associato al colore rosso e al fuoco.

Rappresenta l’energia, la passione, l’entusiasmo ma anche la trasformazione: una potenza in grado di illuminare tutto ma che può anche bruciare se non gestita correttamente.

La Leggenda di Nian: perché si festeggia il Capodanno Cinese

Crediti: Canva

Secondo la mitologia, nei tempi antichi si dice vivesse nel paese un mostro chiamato Nian (il cui carattere è quello usato per “anno”), che secondo la leggenda era solito uscire dalla sua tana una volta ogni 12 mesi per mangiare esseri umani. L’unico modo per sfuggirgli era spaventarlo con rumori forti e con oggetti di colore rosso.

Per questo, i cinesi nel tempo hanno sviluppato una forte predilezione per i fuochi d’artificio, oltre ad un utilizzo importante del colore rosso (colore, del resto, nazionale). Per celebrare questa leggenda, viene svolto ogni anno il rituale della Danza del Leone, che rappresenta appunto il mostro.

Il Calendario Cinese e i suoi simboli animali

Crediti: Canva

Altra caratteristica peculiare del Capodanno è l’inizio di un nuovo anno astrologico (prettamente cinese) simboleggiato da uno specifico animale. Essi sono 12 e sono: Topo, Bue (o Bufalo), Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Questi ricorrono ogni 12 anni.

Dopo l’anno del Drago (2024) e quello del Serpente (2025), tutte le speranze sono rivolte al Capodanno Cinese 2026, ossia l’anno del Cavallo.

Come si festeggia il Capodanno Cinese

Crediti: Canva

Il periodo di festeggiamenti per il Capodanno Cinese è di ben 2 settimane, ma solo alcuni sono considerati effettivamente festivi, con chiusure di uffici, scuole e attività lavorative.

E questa festività è estesa a non pochi paesi dell’area circostante la Cina. Infatti, nella Repubblica Popolare Cinese sono festivi i primi 3 giorni, così come a Hong Kong e Macao, che però osservano anche una vigilia se capita di domenica.

A Taiwan invece, sono festivi i primi 5 giorni, mentre per Malesia, Singapore, Filippine, Brunei, Indonesia e Corea è festivo solo il primo giorno. Infine, in Vietnam due giorni festivi e la vigilia.

In questi giorni, si consuma un banchetto in famiglia la sera della vigilia e nell’ultimo giorno si celebra la bellissima “Festa delle lanterne“, durante la quale le famiglie escono tenendo in mano lanterne accese. Il senso del Capodanno Cinese è proprio lo stare in famiglia, visitare i parenti e gli amici più stretti.

Per questo, gli spostamenti del Chunyun sono i più frequenti dell’anno. Ci si veste prevalentemente di rosso, oltre ad adornare le case e le strade con oggetti e ninnoli caratteristici.

Crediti: Canva

Tra l’altro, entrando di nuovo nella “mitologia”, si fanno grandi pulizie casalinghe per “scacciare” gli spiriti maligni e la sfortuna. Quanto al Cibo, i ravioli sono i protagonisti della festa, con anche i Nian Gao, dolci di riso tradizionali.

Molto apprezzata è la tradizione delle “Buste Rosse” che portano soldi ai più giovani tramite monete, spesso in numeri pari, evitando il 4 ed i suoi multipli per scaramanzia (o meglio per tetrafobia, ossia la paura del numero 4 tipica dei paesi dell’Asia orientale, dove la parola che indica tale numero ha un suono molto simile a quello della parola morte). Fa eccezione il numero 8, considerato molto fortunato per la tradizione cinese.

Quando inizia il Capodanno Cinese 2026 e quanto dura?

Il Capodanno Cinese di quest’anno comincia il 17 febbraio 2026 mentre i festeggiamenti si svolgeranno fino al 3 marzo. Questo perché, come sottolineato poco sopra, il periodo della Festa di Primavera dura la bellezza di 2 settimane: in fondo si tratta della festività più importante della Cina ed un momento particolarmente sentito.

Gli store cinesi si fermano: ecco quando c’è lo stop

Essendo la festa più importante dell’anno, per il Capodanno Cinese 2026 anche gli store online cinesi che vendono e spediscono in Italia (come Banggood e Geekbuying, ad esempio), osserveranno alcuni momenti di chiusura. Questo sicuramente porterà ad alcuni rallentamenti nella spedizione e nella consegna (ovviamente per quanto riguarda le spedizioni dalla Cina).

