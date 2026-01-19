Brand Day AliExpress: nuovi Coupon e sconti tech sui migliori brand!

Nonostante i saldi invernali siano iniziati da alcune settimane, le occasioni di AliExpress non vanno scemando. Anzi le promozioni si intensificano con l’iniziativa Brand Day, che mette al centro della scena i migliori marchi tech sulla piattaforma: gli sconti arrivano fino al 60% ed è possibile risparmiare ancora grazie ai nuovi coupon generici.
AliExpress lancia la promozione Brand Day: i saldi invernali continuano con sconti fino al 60% e nuovi Coupon
Le offerte Brand Day di AliExpress dureranno fino alle ore 23:59 del 23 gennaio: come anticipato poco sopra, gli sconto riguardano numerosi marchi e non manca la spedizione veloce, per ricevere i propri ordini con la massima celerità. Le offerte arrivano da tanti brand di tecnologia ma nella pagina della promo trovate articoli di varie categorie, compreso l’abbigliamento invernale!
Oltre alle offerte lampo ci sono anche i nuovi Coupon da riscattare: ogni codice permette di ottenere un certo sconto in base alla spesa effettuata. Dato che i coupon hanno un utilizzo limitato, vi consigliamo di riscattarli tutti insieme al checkout su un prodotto come questo.
- Coupon “ITBB04” – 4€ di sconto su una spesa minima di 35€
- Coupon “ITBB08” – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€
- Coupon “ITBB12” – 12€ di sconto su una spesa minima di 109€
- Coupon “ITBB25” – 25€ di sconto su una spesa minima di 209€
- Coupon “ITBB40” – 40€ di sconto su una spesa minima di 329€
