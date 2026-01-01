Bambini con tablet: crescono più ansiosi, meno resilienti e più lenti nel prendere decisioni

L’immagine è ormai consueta in ristoranti, sale d’attesa e persino nelle passeggiate al parco: bambini piccolissimi, spesso ancora nel passeggino, ipnotizzati dallo schermo luminoso di un tablet o di uno smartphone.

Per molti genitori esausti, quel dispositivo rappresenta una tregua, una sorta di “baby-sitter digitale” capace di garantire qualche minuto di silenzio.

Tuttavia, un nuovo e preoccupante studio condotto a Singapore suggerisce che il prezzo da pagare per quella tranquillità momentanea potrebbe essere molto alto, ipotecando il futuro sviluppo cognitivo ed emotivo del bambino.

Gli “iPad Kids” e il paradosso dello sviluppo cerebrale accelerato

Crediti: CNBC

Secondo i ricercatori dell’Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), un’esposizione precoce agli schermi (quella che avviene prima dei due anni di vita) è direttamente collegata a conseguenze a lungo termine che si manifestano anni dopo: tempi di reazione più lenti nei processi decisionali durante l’infanzia e un aumento dei sintomi d’ansia una volta raggiunta l’adolescenza.

La ricerca, che ha seguito un gruppo di 168 bambini per oltre un decennio, ha svelato un meccanismo biologico affascinante quanto inquietante.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’esposizione agli schermi non “rallenta” lo sviluppo del cervello in senso assoluto, ma anzi lo accelera in modo anomalo e dannoso. I bambini esposti ai device in tenera età hanno mostrato una maturazione accelerata delle reti cerebrali coinvolte nell’elaborazione visiva e nel controllo cognitivo.

La dottoressa Huang Pei, autrice principale dello studio, spiega che durante uno sviluppo fisiologico normale, le reti cerebrali si specializzano gradualmente. Questa lentezza è necessaria. Nei bambini con un’elevata esposizione allo schermo, invece, le reti che controllano la visione e la cognizione si specializzano troppo in fretta, cristallizzandosi prima di aver potuto sviluppare le connessioni efficienti necessarie per il pensiero complesso.

Il risultato, secondo Huang, è una limitata flessibilità cerebrale e una ridotta resilienza mentale. Il cervello, costretto a “correre” troppo presto per elaborare gli stimoli digitali, perde la sua adattabilità, lasciando i bambini meno equipaggiati per affrontare le sfide cognitive ed emotive della crescita.

Scansioni MRI e ansia adolescenziale

La metodologia utilizzata dai ricercatori è stata rigorosa e si inserisce nel più ampio studio GUSTO (Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes), che monitora madri e figli dal 2009.

Per comprendere le modifiche fisiologiche, il team ha sottoposto i bambini a risonanze magnetiche (MRI) all’età di 4 anni e mezzo, 6 anni e 7 anni e mezzo. Oltre alle scansioni cerebrali, i ricercatori hanno incrociato i dati con test cognitivi somministrati a otto anni e mezzo per misurare le capacità decisionali, e infine con questionari sull’ansia compilati dai ragazzi al compimento dei 13 anni.

I risultati hanno disegnato una traiettoria chiara: i bambini con quella specifica maturazione accelerata della rete visivo-cognitiva impiegavano molto più tempo per prendere decisioni durante i compiti cognitivi nell’infanzia.

Questa difficoltà nel processare le scelte si è tradotta, anni dopo, in livelli significativamente più alti di ansia durante l’adolescenza. Esiste quindi un filo rosso biologico che collega il tablet nel seggiolone al disagio emotivo del teenager.

Un allarme per la salute pubblica?

Le implicazioni di questa scoperta sono definite dagli autori come critiche per il futuro della salute pubblica. I dati raccolti nello studio, riferiti al periodo 2010-2014, mostravano che i bambini della coorte passavano in media da una a due ore al giorno davanti a uno schermo.

Questo dato è già in netto contrasto con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che raccomanda zero tempo schermo per i bambini di un anno e non più di un’ora (ma preferibilmente meno) per quelli di due anni.

Tuttavia, il team di ricerca sottolinea un aspetto ancora più allarmante: i dati analizzati precedono la pandemia di COVID-19 e l’esplosione globale dell’uso dei dispositivi mobili.

È molto probabile che i livelli di esposizione odierni siano nettamente superiori a quelli osservati un decennio fa, rendendo le implicazioni sullo sviluppo ancora più urgenti.

Precedenti analisi dello stesso team avevano già evidenziato come la gestione delle emozioni fosse compromessa nei bambini “saturi” di schermi, un fenomeno ben noto a qualsiasi genitore abbia dovuto gestire una crisi di pianto dopo aver sottratto un iPad a un figlio.

L’antidoto è analogico

Di fronte a questo scenario, cosa può fare un genitore? La risposta fornita dallo studio è rassicurante e risiede in una pratica antica: la lettura condivisa.

I ricercatori hanno scoperto che i bambini ai quali i genitori leggevano frequentemente storie all’età di tre anni mostravano un legame indebolito tra l’esposizione allo schermo e lo sviluppo cerebrale alterato.

Tan Ai Peng, ricercatore senior presso A*STAR, sottolinea che mentre la limitazione degli schermi nei primi due anni rimane cruciale, l’impegno genitoriale attivo funge da potente fattore protettivo.

Leggere insieme, fare domande sulla storia e interagire non solo favorisce le abilità linguistiche, ma sembra aiutare il cervello a svilupparsi a un ritmo sano e costante, contrastando gli effetti negativi della tecnologia.