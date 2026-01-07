ASUS presenta la nuova gamma di soluzioni AI al CES 2026

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, ASUS ha presentato le sue innovazione AI di nuova generazione nel corso dell’evento di lancio Always Incredible. Al centro ci sono tecnologie intelligenti progettate per migliorare la produttività e la creatività, grazie all’apporto dell’AI su linee di prodotti Public e Private Cloud, Connected Edge e Personal Client.



La strategia AI dell’azienda si estende a sette scenari chiave: AI Infrastructure, Sustainability AI, Workspace AI, Industrial AI, Everyday AI, Creator AI e Healthcare AI. Con un focus su Workspace AI, Creator AI ed Everyday AI durante il CES, ASUS ha evidenziato i suoi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale – ormai divenuto il centro della produttività globale.

ASUS al CES 2026: tutte le novità all’insegna dell’AI e dell’innovazione

Crediti: ASUS

Workspace AI



Con Workspace AI, ASUS aiuta gli utenti con soluzioni intelligenti che migliorano la produttività e la sicurezza tramite l’integrazione perfetta di Cloud AI e On-Premises AI. Al centro di questo portfolio di prodotti c’è ASUS MyExpert – una piattaforma AI all-in-one che aumenta la produttività, migliora la qualità del lavoro e semplifica le attività quotidiane per i professionisti in tutti gli scenari aziendali.

MyExpert unifica cinque funzionalità intelligenti all’interno di un’unica interfaccia intuitiva, tra cui AI Chat, Knowledge Hub, Strumenti Avanzati con AI Writer e Mail Master, AI ExpertMeet con elenchi di follow-up automatizzati e File Search per il recupero istantaneo dei file. Tutte le funzioni sono supportate da una protezione affidabile dei dati, garantendo una collaborazione fluida e sicura tra ambienti locali e cloud.

ASUS ExpertBook Ultra

Combinando un design elegante, prestazioni basate sull’AI e sicurezza di livello aziendale, ASUS ExpertBook Ultra (B9406) stabilisce un nuovo punto di riferimento per i Copilot+ PC professionali. Con un peso minimo di 0,99 kg, uno spessore di 10,9 mm e l’utilizzo della tecnologia Nano Ceramic, il suo chassis in lega di magnesio-alluminio offre una incredibile resistenza, abbinata a un’estetica raffinata.

Alimentato da un processore Intel Core Ultra X9 Series 3 con fino a 50 NPU TOPS e migliorato dalle funzionalità Microsoft Copilot+ PC e ASUS MyExpert, consente il multitasking basato sull’AI, flussi di lavoro accelerati e la gestione di applicazioni AI impegnative.

Un avanzato sistema termico ExpertCool Pro che supporta fino a 50 W TDP per prestazioni robuste; un touchscreen OLED Tandem 3K antiriflesso e anti-macchia; audio Dolby Atmos a sei altoparlanti e un touchpad aptico si combinano per offrire un’esperienza immersiva.

Dispone anche di ASUS ExpertGuardian, che protegge i dispositivi con tecnologie PC secured-core, autenticazione biometrica e servizi di supporto BIOS e driver di livello aziendale.

ASUS UGen300 USB AI Accelerator

UGen300 USB AI Accelerator sblocca lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale in locale, trasformando istantaneamente qualsiasi dispositivo in una workstation pronta per l’IA.

Alimentato dal processore Hailo-10H, con 40 TOPS di accelerazione AI e 8 GB di memoria LPDDR4 dedicata, gestisce con facilità modelli di grandi dimensioni e complesse attività di IA generativa. La sua compatibilità plug-and-play USB-C supporta Windows, Linux e Android, consentendo un’integrazione perfetta nei sistemi esistenti.

Progettato per prestazioni Gen IA in locale, utilizza memoria dedicata senza rallentare l’host, supporta diversi modelli – ad esempio, LLM, VLM, Whisper e altri – e garantisce compatibilità pronta per gli sviluppatori con framework come TensorFlow, PyTorch e ONNX, potenziando flussi di lavoro più intelligenti, elaborazione dati in tempo reale e robuste applicazioni AI on-premises.

Mini PC ASUS NUC 16 Pro

Il mini PC ASUS NUC 16 Pro offre un’elaborazione dati veloce, intelligente e sicura per le aziende che integrano applicativi di Intelligenza Artificiale.

Alimentato da un processore Intel Core Ultra X9 Series 3 con memoria LPDDR5x, accelera lo sviluppo su scala locale dell’AI, l’apprendimento automatico e l’analisi avanzata dei dati, raggiungendo fino a 180 TOPS per supportare anche le applicazioni più esigenti.

Dispone anche del supporto ad ASUS AI SuperBuild, che consente agli utenti di addestrare e personalizzare Large Language Models (LLM) localmente, mantenendo i dati sensibili al sicuro e consentendo agli agenti AI di funzionare in modo efficiente.

La connettività e affidabilità sono pensate per gli ambienti di lavoro moderni grazie all’impiego delle tecnologie WiFi 7, Bluetooth 6, doppia LAN, supporto doppio SSD e fTPM 2.0, mentre le flessibili opzioni di espansione – inclusi il supporto simultaneo per quattro display 4K, aggiornamento dello chassis senza attrezzi e Power Sync – garantiscono un’integrazione perfetta in tutti gli ambienti aziendali.

ASUS ExpertCenter PN55

Progettato per carichi di lavoro aziendali, d’ufficio oppure industriali particolarmente impegnativi, il mini PC ASUS ExpertCenter PN55 offre prestazioni IA elevate, per flussi di lavoro più intelligenti e veloci.

Alimentato da processori AMD Ryzen AI Serie 400 con un massimo di 12 core e 24 thread, grafica integrata AMD Radeon 800M e una NPU AMD XDNA2 che offre fino a 55 TOPS, fornisce il 10% in più di potenza IA rispetto alla generazione precedente.

Le attività complesse vengono completate più velocemente e in modo più efficiente con Copilot+ e altri agenti IA intelligenti. Il suo chassis compatto da 0,6 litri che non richiede attrezzi è dotato di doppie porte LAN da 2,5 G, sei porte USB, WiFi 7 e supporta quattro display 4K simultanei, mentre la grafica Radeon 800M consente immagini immersive per la creazione di contenuti, applicazioni professionali e calcolo di livello superiore.

Creator AI

ASUS Creator AI abbina hardware potente con app ASUS AI esclusive come StoryCube, MuseTree e Creator Hub per aumentare le prestazioni creative. Progettati per l’editing foto-video e la creazione di contenuti in movimento, i prodotti ProArt combinano velocità, intelligenza e flessibilità, aiutando i creatori di contenuti a dare vita alle proprie idee e a lavorare senza soluzione di continuità.

ProArt GoPro Edition

Progettato per i creatori di contenuti che lavorano in mobilità, ProArt GoPro Edition (PX13) è un notebook che unisce il design ispirato a GoPro con prestazioni potenti. Alimentato dal processore AMD Ryzen AI Max+ 395 e fino a 128 GB di memoria unificata, consente l’editing video fluido e in tempo reale, l’upscaling AI e flussi di lavoro multi-livello.

Un tasto di scelta rapida GoPro dedicato fornisce accesso istantaneo a GoPro Cloud e GoPro Player, mentre StoryCube – la prima app Windows a integrare sia i media di GoPro Cloud che i video a 360° – organizza i media per timeline, dispositivo o posizione per una gestione file senza interruzioni.

Il form factor di questo notebook convertibile da 13″ ospita un touchscreen ASUS Lumina OLED 3K, supporto per stilo e ASUS DialPad per una gradazione del colore precisa e un controllo intuitivo. Con un peso di soli 1,39 kg e una cerniera a 360°, viene fornito con un abbonamento GoPro Premium+ di 12 mesi per archiviazione cloud illimitata e strumenti di editing avanzati, consentendo ai creatori di gestire, modificare e produrre contenuti ovunque.

Il ProArt GoPro Edition ha ricevuto un premio CES 2026 Innovation nella categoria Computer Hardware & Components.

ASUS ProArt PZ14

ASUS ProArt PZ14 (HT7407) è il tablet più potente del brand. Alimentato dal processore Snapdragon X2 Elite a 18 core, con fino a 80 TOPS di elaborazione AI, offre prestazioni fluide e basate sull’intelligenza artificiale per flussi di lavoro impegnativi.

Le esperienze Copilot+ PC e le app ASUS Creator, incluse StoryCube e MuseTree, consentono una creazione più intelligente, veloce e intuitiva. Il suo display ASUS Lumina Pro OLED garantisce colori vivaci, rivestimento antiriflesso, contrasto profondo, movimento fluido e visione confortevole per gli occhi.

Gli accessori versatili includono ASUS Pen 3.0, una tastiera Bluetooth e una cover protettiva che supporta più modalità. Con un unibody in alluminio CNC da 0,79 kg e 9 mm, ProArt PZ14 è testato secondo gli standard U.S. MIL-STD-810H e presenta protezione IP52 da schizzi e polvere, aiutando i creatori di contenuti a rimanere produttivi in qualsiasi ambiente.

ASUS Zenbook DUO

Ridefinendo i flussi di lavoro a doppio schermo, il nuovissimo ASUS Zenbook DUO presenta un design rivoluzionario con due display ASUS Lumina Pro OLED da 14″. La sua innovativa cerniera riduce il divario tra i due schermi del 70% per un’esperienza di visualizzazione migliorata, mentre i pannelli ASUS Lumina Pro OLED offrono immagini immersive con rivestimento antiriflesso e una frequenza di aggiornamento variabile di 48–144 Hz.

Il laptop offre anche audio immersivo a sei altoparlanti e software ScreenXpert per migliorare la collaborazione tra schermi. Alimentato da processori Intel Core Ultra X9 Series 3 con GPU Intel Arc e fino a 50 TOPS NPU, insieme a un raffreddamento avanzato a doppia ventola e una batteria doppia da 99 Wh, offre prestazioni grafiche di alto livello, all’interno di un dispositivo portatile.

Il suo chassis interamente in Ceraluminum garantisce un alto livello di protezione, completato da una cerniera a scomparsa rinforzata, tecnologia Smudge-Free, tastiera resistente e il nuovo sistema di aggancio MagLatch, garantendo il perfetto equilibrio tra portabilità, potenza e affidabilità.

Zenbook DUO ha ricevuto un premio CES 2026 Innovation nella categoria Intelligenza Artificiale.

ASUS Zenbook A16

Zenbook A16 è progettato per pendolari e professionisti che richiedono una potenza elevata in portabilità. Con un peso di soli 1,2 kg, combina un ampio display OLED 3K da 16″ con alte prestazioni. Dotato del processore Snapdragon X2 Elite Extreme a 18 core con 80 TOPS NPU, è il laptop Snapdragon più veloce e potente.

Ottimizza inoltre le funzionalità AI integrate nel dispositivo e l’efficienza energetica, garantendo un’autonomia della batteria di diversi giorni per una produttività senza interruzioni.

Il coperchio del laptop, la cornice della tastiera e la base sono realizzati in Ceraluminum, un materiale esclusivo ASUS progettato per garantire eccezionale durata, resistenza all’usura e protezione dai graffi.

Queste superfici presentano anche la tecnologia Smudge-Free, un trattamento ASUS multistrato avanzato che minimizza impronte e macchie mantenendo pulizia, una sensazione premium e una durata a lungo termine. Zenbook A16 ha ricevuto un premio CES 2026 Innovation nella categoria Computer Hardware & Components.

ASUS Zenbook A14

Con un peso inferiore a 1 kg e realizzato in Ceraluminum ultraleggero e resistente, Zenbook A14 (UX3407) è un Copilot+ PC che offre portabilità funzionale senza compromessi. Alimentato dal processore Snapdragon X2 Elite a 18 core con una NPU da 80 TOPS, consente il multitasking basato sull’AI e flussi di lavoro migliorati.

Compatto, ad alte prestazioni e progettato per i professionisti in movimento, combina un design leggero, una CPU di nuova generazione e una durata della batteria di più giorni, fino a 35 ore di riproduzione video offline.

ASUS V400 AiO

ASUS V400 AiO (VM441QA) è il primo PC Copilot+ all-in-one al mondo basato su Snapdragon X, che combina prestazioni efficienti con un design elegante e ultrasottile. Il suo display Full HD da 24″ con ampi angoli di visione di 178° e touchscreen opzionale offre un’esperienza naturale e confortevole per lavoro, studio o intrattenimento.

Alimentato dal processore Snapdragon X, V400 AiO offre prestazioni fluide e silenziosissime per multitasking e tutte le funzionalità AI di Copilot con accelerazione on-device di 45 TOPS.

Con doppi altoparlanti Dolby Atmos da 3 watt e porte I/O ottimizzate, questo PC AiO fornisce una soluzione salvaspazio, efficiente dal punto di vista energetico e intelligente per gli ambienti domestici e d’ufficio moderni.

ASUS V Series Home Desktop

Ispirata all’estetica del design d’interni moderno, la nuova linea di desktop ASUS V Series Home (VM701MG, VM501MH, V501MV, V501SV) combina texture naturali, illuminazione soffusa a 4000K e bordi arrotondati per creare una presenza calda e rilassante che si integra perfettamente negli spazi abitativi contemporanei.

Abbina un design accattivante con un sistema termico avanzato dotato di una ventola di maggiori dimensioni, un tubo di calore in rame e un flusso d’aria montato posteriormente per mantenere prestazioni stabili e silenziosissime sotto carico.

Alimentato dai più recenti processori Intel o AMD Ryzen (incluso il Ryzen AI 7 NPU che offre oltre 50 TOPS per esperienze AI Copilot+), e configurabile con fino a due GPU NVIDIA GeForce RTX 5060, ogni dispositivo offre una reattività perfetta per le attività quotidiane, l’intrattenimento e il lavoro creativo. Costruita con condensatori solidi premium, test di durata di livello aziendale ed efficienza energetica 80 PLUS Platinum, la Serie V è realizzata per un’affidabilità a lungo termine.