Scarichiamo sempre meno app ma ci fanno spendere sempre più soldi

Viviamo in un’epoca in cui lo smartphone è diventato un’estensione naturale della nostra mano e della nostra mente. Ci affidiamo alle applicazioni per quasi ogni aspetto della nostra quotidianità, dal lavoro all’intrattenimento, fino alla gestione delle attività più banali.

Tuttavia, nonostante questa dipendenza tecnologica apparentemente indissolubile, il nostro comportamento di consumatori sta cambiando radicalmente.

Secondo i dati più recenti, infatti, l’entusiasmo per la scoperta e il download di nuovi software sta scemando, lasciando spazio a una dinamica economica ben più onerosa per l’utente finale: scarichiamo meno, ma paghiamo molto di più.

Applicazioni smartphone: il declino costante dei download e l’aumento delle spese

Crediti: Canva

L’ultimo rapporto annuale sull’economia delle app, redatto da Appfigures, dipinge un quadro molto chiaro del 2025. Per il quinto anno consecutivo, il numero complessivo di download ha registrato un calo. Rispetto all’anno precedente, le installazioni combinate su App Store e Google Play Store sono scese del 2,7%, fermandosi a una stima di 106,9 miliardi a livello globale.

Siamo lontani dai picchi vertiginosi registrati durante il boom pandemico del 2020, quando il mondo intero, costretto in casa, aveva spinto le installazioni fino alla cifra record di 135 miliardi. Da allora, la curva è stata costantemente discendente.

Questo trend suggerisce che il mercato ha raggiunto una fase di maturità o forse di saturazione: gli utenti possiedono già gli strumenti digitali di cui hanno bisogno e sono sempre meno propensi a sperimentare novità che non ritengono essenziali.

Un giro d’affari da record

Se da un lato l’interesse per le nuove installazioni è calato, dall’altro il flusso di denaro generato dall’ecosistema mobile è più alto che mai. Nello stesso periodo in cui i download sono calati, la spesa dei consumatori ha subito un’impennata impressionante, crescendo del 21,6% e raggiungendo la cifra storica di 155,8 miliardi di dollari.

Questo paradosso si spiega con un cambiamento strategico fondamentale da parte di sviluppatori ed editori. Di fronte alla difficoltà di acquisire nuovi utenti in un mercato affollato, le aziende hanno perfezionato l’arte di monetizzare la base utenza esistente.

Il modello di business si è spostato aggressivamente verso gli acquisti in-app e, soprattutto, verso gli abbonamenti ricorrenti. Non è più necessario convincere milioni di persone a scaricare un’app gratuita; è molto più redditizio convincere gli utenti attuali a pagare una quota mensile per sbloccare funzionalità, eliminare la pubblicità o accedere a contenuti premium.

Videogiochi e utility: due velocità diverse

Analizzando i dati più in profondità, emerge che non tutte le categorie hanno subito lo stesso destino. Il settore dei videogiochi mobili è quello che ha sofferto maggiormente il calo di interesse, con una diminuzione dei download dell’8,6% rispetto all’anno precedente, scendendo a 39,4 miliardi di installazioni.

Al contrario, le applicazioni non ludiche hanno mostrato una resilienza sorprendente, registrando addirittura una leggera crescita dell’1,1%.

Anche sul fronte della spesa le dinamiche divergono, pur rimanendo entrambe positive. Sebbene i giochi rappresentino ancora quasi la metà della spesa totale (circa il 46%), generando 72,2 miliardi di dollari con un aumento del 10%, sono le app di servizi e utilità a trainare la vera crescita economica.

La spesa in questo segmento è esplosa del 33,9%, toccando quota 82,6 miliardi di dollari. Questo dato conferma come gli utenti siano sempre più disposti a pagare per servizi che offrono produttività, streaming, archiviazione o benessere, piuttosto che per il semplice svago.

L’era della “Subscription Fatigue”

Il successo finanziario del modello in abbonamento, che garantisce alle aziende entrate ricorrenti e prevedibili, potrebbe però essere un’arma a doppio taglio. Il report suggerisce che il calo dei download potrebbe essere strettamente correlato alla cosiddetta “subscription fatigue”, ovvero la stanchezza da abbonamento.

Gli utenti si trovano oggi bombardati da richieste di pagamento mensile per qualsiasi servizio, dalla musica allo streaming video, fino all’archiviazione in cloud e alle app di fitness.

Questa frammentazione dei costi rende le persone molto più selettive: prima di scaricare una nuova applicazione, l’utente medio valuta attentamente se vale la pena rischiare di incappare nell’ennesimo paywall.

La saturazione degli abbonamenti sta quindi creando una barriera all’ingresso per le nuove app, modificando per sempre il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi: meno curiosità, più calcolo economico.