Vuoi cambiare cinturino per Apple Watch? Ecco il nuovo Solo Loop Black Unity Connection

Il Black History Month si arricchisce quest’anno di un nuovo, iconico accessorio firmato Apple.

La casa di Cupertino ha infatti svelato il Solo Loop intrecciato Black Unity Connection, una speciale edizione del cinturino per Apple Watch che si fa portavoce di un messaggio profondo legato alla resilienza e alla forza della collettività.

Apple Watch guadagna un nuovo accessorio: ecco Solo Loop Black Unity

Crediti: Apple

I colori scelti richiamano direttamente la bandiera panafricana, con sfumature di rosso, verde e nero che si fondono in una trama complessa.

Grazie a un macchinario per l’intreccio di precisione, i singoli fili di poliestere riciclato vengono combinati con filamenti ultrasottili di silicone.

Oltre all’impatto visivo, il cinturino è stato progettato per garantire il massimo comfort quotidiano. La struttura intrecciata offre una texture morbida, eliminando fibbie o chiusure per una vestibilità piacevole.

La resistenza all’acqua e al sudore lo rende ideale sia per contesti formali che per l’attività sportiva intensa, mantenendo intatta la sua eleganza e la sua integrità strutturale nel tempo.

L’introduzione di questo cinturino si inserisce in un quadro più ampio di responsabilità aziendale. Apple ha infatti annunciato il sostegno a diverse organizzazioni internazionali che promuovono la creatività e l’inclusione nelle comunità meno privilegiate.

Attraverso sovvenzioni mirate, il colosso tecnologico supporta realtà come il Boys & Girls Clubs of America, lo Urban Arts di New York City, il New South Wales di Sydney, l’Enactus México di Città del Messico e lo Youth Music di Londra, investendo nel talento di giovani che spesso non hanno accesso a risorse adeguate.

Compatibilità, prezzi e disponibilità

Per chi desidera rinnovare il proprio Apple Watch con questo pezzo da collezione, la disponibilità è immediata. Il cinturino Solo Loop intrecciato Black Unity Connection è proposto al prezzo di 99 euro ed è già ordinabile online, con l’arrivo previsto nei negozi fisici entro la fine della settimana.

Apple ha assicurato una vasta compatibilità: il cinturino è disponibile per le casse da 42 mm e 46 mm, coprendo le taglie dalla 0 alla 12.

Questo lo rende adatto a una vasta gamma di modelli, a partire dall’Apple Watch Series 4 fino ai più recenti Apple Watch SE e alle versioni Ultra, garantendo a ogni utente la possibilità di partecipare a questa celebrazione della creatività nera.