Un iPhone Air con slot SIM? Esiste, ma non puoi comprarlo

L’iPhone Air rappresenta l’apice della ricerca ossessiva di Apple per design sempre più sottili e minimalisti: un dispositivo dal profilo così ridotto da costringere gli ingegneri di Cupertino a sacrificare componenti storici, primo fra tutti lo slot per la SIM fisica.

Per la stragrande maggioranza degli utenti, l’adozione esclusiva della tecnologia eSIM è un compromesso accettabile, se non addirittura un passo avanti verso la digitalizzazione totale.

Tuttavia, nel sottobosco degli appassionati di hardware e dei modder più audaci, la parola “impossibile” suona spesso come una sfida.

È emersa infatti una possibile modifica che permette di reintegrare il carrellino della SIM anche nel sottilissimo iPhone Air, sebbene il prezzo da pagare, in termini di garanzia e funzionalità, sia decisamente alto.

iPhone Air guadagna la SIM fisiche, ma le modifiche necessarie sono invasive

La scelta di Apple di lanciare un iPhone Air esclusivamente compatibile con eSIM non è stata dettata solo da capricci estetici, ma da rigorose necessità interne. Ogni millimetro cubo all’interno dello chassis è prezioso e rimuovere il lettore fisico ha permesso di raggiungere spessori fino a pochi anni fa impensabili.

Questa mossa ha avuto ripercussioni globali, accelerando l’adozione delle SIM virtuali anche in mercati tradizionalmente conservatori come la Cina.

Il gigante asiatico, che per anni ha mostrato una certa reticenza verso l’abbandono della scheda fisica a causa di fattori infrastrutturali e culturali, si è trovato a dover abbracciare il cambiamento spinto proprio dalla popolarità e dall’esclusività del nuovo form factor di Apple.

Eppure, nonostante la spinta verso il futuro, c’è chi ha deciso di guardare al passato, cercando una soluzione artigianale per riportare in vita la connettività fisica.

Un trapianto ad alto rischio

Alcuni intraprendenti utenti hanno ideato una procedura complessa che potremmo definire un vero e proprio intervento chirurgico sull’hardware.

Per fare spazio al lettore della SIM card, che non era previsto nel progetto originale, è necessario sacrificare uno dei componenti più sofisticati dell’iPhone.

Il sistema di feedback aptico di Apple, noto per la sua precisione e piacevolezza al tocco, occupa un volume che, in questa modifica, viene reclamato da ciò che era andato perduto.

La modifica prevede la rimozione del motore originale, che viene sostituito da due nuovi elementi distinti. Il primo è un motore di vibrazione decisamente più piccolo e rudimentale, capace di fornire solo un feedback tattile basilare, ben lontano dall’esperienza premium offerta dal componente di fabbrica.

Il secondo elemento è, ovviamente, l’assemblaggio dello slot per la SIM fisica. Questa sostituzione permette alla scheda di essere letta e di funzionare regolarmente all’interno del telefono.

I costi nascosti di un progetto per appassionati

Sebbene l’idea di “hackare” un dispositivo Apple possa affascinare per l’ingegnosità dimostrata, l’applicazione pratica di questa modifica è sconsigliabile per il 99% dell’utenza.

Il primo e più ovvio ostacolo è l’immediata nullificazione della garanzia. Aprire un dispositivo sigillato, rimuovere componenti proprietari e installare parti di terze parti è il modo più veloce per perdere qualsiasi tipo di assistenza ufficiale da parte della casa madre.

Inoltre, il valore del telefono crollerebbe drasticamente: un iPhone Air manomesso difficilmente troverebbe spazio nel mercato dell’usato convenzionale.

Esistono poi incognite tecniche non trascurabili. Non è ancora chiaro quale sia l’impatto energetico di questa trasformazione.

Se da un lato l’utilizzo di un motore di vibrazione più piccolo potrebbe teoricamente consumare meno energia, dall’altro l’alimentazione costante del lettore SIM fisico potrebbe erodere i margini di autonomia della batteria, che su un dispositivo ultra-sottile è già dimensionata al limite.

Questa operazione rimane quindi un “vanity project”, un esercizio di stile destinato a chi possiede competenze tecniche avanzate e un reddito disponibile tale da non preoccuparsi di rovinare un iPhone Air, pur di poter dire di possedere un pezzo unico al mondo.