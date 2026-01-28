Apple sta valutando un accessorio fotografico d’eccezione per iPhone 18: OPPO, vivo e Honor se l’aspettavano?

Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dal noto leaker Smart Pikachu sulla piattaforma cinese Weibo, Apple avrebbe avviato una fase avanzata di test per due tecnologie chiave destinate ad iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, previsti per settembre 2026

La prima sarebbe un sistema ad apertura variabile e, ancor più sorprendente, la seconda prevede un accessorio descritto come “teleconvertitore“.

Apple copierà un accessorio dei migliori camera phone del 2026?

Crediti: FPT

Le fonti indicano che il sistema ad apertura variabile per la fotocamera principale ha già raggiunto lo stadio di campione ingegneristico avanzato.

Tale tecnologia, confermata anche dalle previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo già nel dicembre 2024, rappresenterebbe una prima assoluta per l’ecosistema iPhone.

L’implementazione di un diaframma meccanico permetterebbe agli utenti di controllare manualmente la quantità di luce che colpisce il sensore, offrendo benefici tangibili come la riduzione della sovraesposizione in condizioni di forte luminosità e, soprattutto, una gestione naturale della profondità di campo.

Ciò ridurrebbe la dipendenza dagli algoritmi software, avvicinando la resa dell’immagine a quella delle fotocamere dedicate.

Crediti: Smart Pikachu / Weibo

Tuttavia, è la menzione di un teleconvertitore attualmente in fase di valutazione a suscitare il maggiore interesse. Nel mondo della fotografia tradizionale, un teleconvertitore è un elemento ottico che si interpone tra il corpo macchina e l’obiettivo per aumentare la lunghezza focale effettiva.

Nel contesto di uno smartphone, questo potrebbe tradursi in un accessorio esterno o in un modulo integrato capace di estendere la portata dello zoom ottico senza sacrificare risoluzione tramite ritagli digitali.

L’apertura variabile, in questo scenario, giocherebbe un ruolo cruciale per compensare la perdita di luminosità tipica dell’uso di estensori focali, aprendo il diaframma al massimo quando l’accessorio è in uso.

La rincorsa ai giganti asiatici: OPPO, vivo e Honor spianano la strada

Se per Apple si tratta di sperimentazioni in fase di sviluppo, per i competitor cinesi l’integrazione tra smartphone e accessori fotografici professionali è una realtà consolidata.

I produttori orientali hanno compreso da tempo che per superare i limiti fisici dei telefoni è necessario espandere l’hardware esternamente, trasformando i dispositivi in vere e proprie fotocamere compatte tramite kit dedicati che includono impugnature (grip), cover con filettature e lenti addizionali.

OPPO, ad esempio, ha tracciato la via con il recente Find X9 Pro, offrendo un kit fotografico Hasselblad che non si limita a proteggere il dispositivo. Questo pacchetto include cover che migliorano il grip e integrano controlli fisici per lo scatto, simulando l’ergonomia di una DSLR, oltre a supportare l’aggancio di una lente esterna.

Allo stesso modo, vivo ha spinto l’acceleratore sulla serie X300 Pro, offrendo un kit molto simile realizzato con l’aiuto di Zeiss. Honor non è ovviamente rimasta a guardare, con il recente lancio di Magic8 RSR Porsche Design.

Tra sperimentazione e realtà produttiva

Nonostante l’entusiasmo, è doveroso mantenere una certa cautela. Apple è nota per testare parallelamente diverse configurazioni hardware prima di “congelare” il design definitivo. La fase di campionatura ingegneristica serve proprio a verificare se la produzione di massa di questi componenti ottici complessi sia sostenibile e se l’affidabilità nel tempo rispetti gli standard di Cupertino.

Non sarebbe la prima volta che una funzione, come l’apertura variabile ipotizzata inizialmente per iPhone 17, venga scartata all’ultimo minuto.

Tuttavia, la pressione competitiva esercitata da OPPO, vivo e Honor, che hanno trasformato i loro top di gamma in strumenti di imaging ibridi, potrebbe essere la spinta decisiva.

Se iPhone 18 Pro dovesse effettivamente integrare queste tecnologie, la sfida per il migliore camera phone del 2026 potrebbe vedere inaspettatamente l’ingresso anche del colosso di Cupertino.