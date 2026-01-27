Apple ha aggiornato un iPhone lanciato 12 anni fa, ecco perché

Apple ha appena compiuto una mossa che sfida le convenzioni del mercato attuale e le aspettative degli utenti.

In concomitanza con il rilascio delle versioni più recenti del suo sistema operativo, l’azienda di Cupertino ha distribuito un aggiornamento software destinato a dispositivi che molti considererebbero ormai pezzi da museo: l’iPhone 5s e l’iPhone 6.

iPhone 5s si aggiorna a 12 anni dal lancio, il motivo è la sopravvivenza digitale

Crediti: Apple

La notizia principale riguarda il rilascio di iOS 12.5.8. Questa versione è stata resa disponibile specificamente per l’iPhone 5s, un dispositivo presentato originariamente nel settembre del 2013, e per il suo successore, l’iPhone 6, arrivato sul mercato l’anno successivo.

Si tratta di un evento quasi senza precedenti: stiamo parlando di un supporto software che si estende per oltre dodici anni dal lancio commerciale del prodotto.

L’ultimo intervento su questi modelli risaliva al gennaio 2023, quando venne rilasciata una patch di sicurezza, ma l’aggiornamento odierno riveste un’importanza ancora più critica per la funzionalità di base dei terminali.

Nelle note di rilascio ufficiali, Apple ha chiarito la natura tecnica e l’urgenza di questo intervento. Non si tratta di introdurre nuove funzionalità estetiche o migliorare le prestazioni di chip ormai datati, bensì di una manutenzione infrastrutturale necessaria.

L’aggiornamento estende la validità di certificati digitali essenziali che, se lasciati scadere, avrebbero compromesso irrimediabilmente l’uso del telefono.

Senza l’installazione di iOS 12.5.8, funzionalità come le chiamate FaceTime, il servizio iMessage e, fatto ancor più critico, la capacità stessa del dispositivo di completare l’attivazione sui server Apple, avrebbero smesso di funzionare dopo il gennaio 2027.

In sostanza, Apple ha agito preventivamente per evitare che questi telefoni diventassero inutilizzabili tra meno di un anno.

Una strategia di manutenzione estesa

Sebbene l’attenzione sia catalizzata dalla longevità dell’iPhone 5s, l’operazione di aggiornamento è stata massiccia e trasversale.

Oltre alla vetusta versione 12, gli ingegneri di Cupertino hanno rilasciato nuove build per diverse generazioni precedenti del sistema operativo. Sono stati resi disponibili iOS 15.8.6, iOS 16.7.13 e iOS 18.7.4, accompagnati dalle rispettive varianti per iPadOS.

A differenza dell’aggiornamento mirato esclusivamente ai certificati per i modelli più antichi, queste versioni più recenti sembrano includere anche correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità, dimostrando un approccio a strati nella gestione del ciclo di vita del software.

La mossa evidenzia una filosofia aziendale che si distacca nettamente dalle pratiche comuni nel settore mobile. Mentre molti produttori Android faticano a garantire aggiornamenti oltre tre o cinque anni, Apple non si è mai legata pubblicamente a periodi di supporto rigidi e predeterminati, salvo quando costretta da normative specifiche.

Ad esempio, per soddisfare i requisiti normativi del Regno Unito, l’azienda aveva promesso un minimo di cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per l’iPhone 15 Pro Max.

Tuttavia, la realtà dei fatti dimostra che l’impegno di Cupertino supera regolarmente tali soglie minime, offrendo patch di sicurezza e correzioni di vulnerabilità per periodi ben più lunghi di quanto legalmente richiesto o commercialmente prevedibile.