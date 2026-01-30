Antygravity A1 non è mai stato così conveniente, fino a 260€ di sconto per il drone 8K a 360°

Se stavate cercando una scusa per portarvi a casa un drone di altissima qualità, l’occasione è giunta grazie alla nuova campagna promozionale dedicata ad Antigravity A1, il primo sistema consumer capace di unire il volo in prima persona (FPV) con la registrazione video a 360 gradi in risoluzione 8K.

Dal 27 gennaio e fino al 9 febbraio, l’azienda ha attivato una serie di sconti immediati che rendono l’acquisto di questo dispositivo decisamente più appetibile sia per i neofiti che per i professionisti.

Antygravity A1 non è mai costato così poco

Crediti: Antigravity

Ciò che rende Antigravity A1 un prodotto peculiare è la logica con cui affronta la creazione di contenuti. A differenza dei droni tradizionali, dove il pilota deve preoccuparsi costantemente di puntare la telecamera verso il soggetto, A1 introduce il concetto di “reframing” in post-produzione.

Grazie al doppio sensore da 1/1,28 pollici, il drone registra tutto ciò che accade intorno a sé. L’utente può quindi volare liberamente e decidere l’inquadratura solo in un secondo momento, seduto comodamente al computer o tramite l’app dedicata.

Le specifiche tecniche supportano questa libertà creativa: i video possono essere catturati in 8K a 30 fps per la massima definizione, oppure in 5,2K a 60 fps e 4K a 100 fps per chi necessita di slow motion.

La stabilità delle immagini è affidata alla tecnologia FlowState, essenziale per compensare le turbolenze, mentre il design del drone prevede un carrello di atterraggio retrattile che scompare completamente dalla visuale, garantendo l’effetto “drone invisibile” tanto ricercato nei video a 360 gradi.

L’esperienza di volo viene gestita attraverso un binomio hardware innovativo. Da una parte troviamo il visore Vision, un dispositivo leggero (solo 340 grammi) dotato di doppio display Micro-OLED 2.560 x 2.560 pixel, che permette di orientare la visuale semplicemente muovendo la testa.

Dall’altra c’è il controller Grip, che traduce i movimenti della mano in traiettorie di volo, rendendo il pilotaggio intuitivo anche per chi non ha mai maneggiato un radiocomando classico.

Sotto il profilo normativo, Antigravity A1 si posiziona in una fascia strategica. Con la batteria standard, il peso al decollo si ferma a 249 grammi, rientrando nella classe C0. Questo dettaglio è fondamentale per l’utilizzo in Europa, in quanto permette di operare con minori restrizioni burocratiche rispetto a droni più pesanti.

Tuttavia, è bene ricordare che l’utilizzo delle batterie ad alta capacità (presenti nei bundle Infinity e Ultimate) porta il peso sopra la soglia dei 250 grammi, modificando di conseguenza la categoria operativa.

Il cerchio si chiude con l’ecosistema software. L’app Antigravity e la suite desktop offrono strumenti basati sull’intelligenza artificiale come Deep Track, che mantiene automaticamente il soggetto al centro dell’inquadratura, o funzioni di editing rapido per generare effetti come il cosiddetto “Tiny Planet”.

Le funzioni di volo automatico, come Sky Path e Sky Genie, permettono inoltre di eseguire manovre complesse con un solo tocco.

Gli sconti del 15% valgono su tutti i bundle

L’iniziativa commerciale propone riduzioni di prezzo sostanziali su tutte le configurazioni disponibili nello store ufficiale. L’azienda vuole abbattere la barriera d’ingresso per una tecnologia che, fino a poco tempo fa, richiedeva budget ben più elevati.

Entrando nel dettaglio dell’offerta, il pacchetto d’ingresso, denominato Standard Bundle, viene proposto a 1.189 euro, garantendo un risparmio netto di 210 euro rispetto al listino originale. Questa configurazione include tutto il necessario per iniziare: il drone, il visore Vision e il controller Grip.

Per chi necessita di maggiore autonomia, l’Explorer Bundle scende a 1.359 euro, con uno sconto finale di 240 euro, offrendo batterie supplementari e accessori per il trasporto.

Salendo di livello troviamo l’Infinity Bundle, ideale per chi privilegia la durata delle sessioni di volo grazie alle tre batterie ad alta capacità incluse: il prezzo tocca quota 1.439 euro, con un risparmio di 260 euro.

Tuttavia, l’offerta più ricca e completa è rappresentata dall’Ultimate Bundle. Proposto a 1.559 euro contro i 1.819 di listino, questo bundle è pensato per fornire un arsenale creativo “chiavi in mano”: oltre alla dotazione dell’Infinity, aggiunge infatti una scheda microSD da 256 GB, la pedana di atterraggio e il kit per la sostituzione delle lenti.

È interessante notare come ogni pacchetto mantenga inalterata la dotazione fondamentale dell’esperienza Antigravity: il sistema di controllo gestuale e il visore ad alta definizione sono sempre inclusi.

Questa finestra di opportunità per acquistare Antigravity A1 a prezzo ridotto rimarrà aperta esclusivamente online, sulla landing page dedicata, fino al 9 febbraio.

Con spedizioni stimate in due giorni e consegna gratuita, si tratta probabilmente del momento migliore dell’anno per chi stava valutando il salto verso un drone dalle capacità di ripresa così avanzate.