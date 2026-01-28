Android per PC è a buon punto, Google mostra inavvertitamente Aluminium OS

Un errore apparentemente banale all’interno del Chromium Issue Tracker ha aperto una finestra inaspettata sulle strategie future di Mountain View.

Una segnalazione di bug, pubblicata inizialmente per discutere problemi relativi alle schede in incognito di Chrome, è stata accompagnata da due catture di schermo e registrazioni video che hanno rivelato molto più del previsto.

Senza volerlo, Google ha mostrato al mondo per la prima volta l’interfaccia di quello che internamente viene chiamato Aluminium OS, confermando l’accelerazione del progetto volto a portare Android in una dimensione puramente desktop.

Aluminium OS si mostra per la prima volta

Analizzando i dettagli tecnici emersi dalla documentazione involontariamente diffusa, scopriamo che il banco di prova utilizzato per lo sviluppo non è un dispositivo mobile, bensì un hardware nato per ChromeOS.

Le registrazioni provengono da un HP Elite Dragonfly Chromebook da 13,5 pollici, identificato dal nome in codice “Brya” (o specificamente la variante “Redrix“). Il cuore del sistema è un processore Intel Core di dodicesima generazione Alder Lake-U, risalente al 2021.

Tuttavia, è la stringa del software a catturare l’attenzione degli addetti ai lavori. La build visualizzata è la “ZL1A.260119.001.A1“, etichettata esplicitamente come ALOS.

Questo acronimo sta per Aluminium OS, il nome in codice scelto per questa nuova incarnazione di Android desktop. Un ulteriore riferimento presente nei video identifica il sistema operativo come basato su Android 16, rendendo evidente che Google sta utilizzando l’hardware Chromebook esistente come piattaforma di sviluppo per testare la nuova esperienza utente unificata.

Un’interfaccia ibrida e l’integrazione dell’IA

L’aspetto visivo di Aluminium OS offre spunti interessanti su come Google stia ripensando l’ergonomia per schermi di grandi dimensioni, distaccandosi dalle precedenti iterazioni di modalità desktop proiettate da smartphone.

La barra di stato superiore appare ridisegnata, più alta e ottimizzata rispetto alle versioni tablet attuali. Sulla sinistra troviamo l’orario completo di secondi e la data, mentre il lato destro ospita le icone di sistema tipiche di Android 16, tra cui il nuovo indicatore della batteria M3E, il segnale Wi-Fi e una campanella per le notifiche.

Un dettaglio che non passa inosservato è la presenza dell’icona di Gemini direttamente nella barra di stato, suggerendo una profonda integrazione dell’intelligenza artificiale nel cuore del sistema operativo, pronta per essere richiamata in qualsiasi momento.

La barra delle applicazioni inferiore, o taskbar, mostra un cambiamento filosofico rispetto a ChromeOS: il pulsante di avvio è posizionato molto più vicino al centro, simile a quanto visto nella modalità desktop di Android 16, abbandonando l’allineamento a sinistra tipico del sistema operativo attuale dei Chromebook.

Anche il cursore del mouse ha subito un leggero restyling estetico, presentando una “coda” modificata.

L’evoluzione del browser e il multitasking

Uno degli aspetti più critici per un sistema operativo che punta alla produttività è la navigazione web. Le immagini trapelate mostrano un’interfaccia di Google Chrome che colma finalmente il divario con la controparte desktop tradizionale.

Nelle finestre del browser compare infatti il pulsante per le estensioni, una funzionalità storica dei sistemi desktop che finora era assente o fortemente limitata nell’ecosistema Android standard.

Il multitasking viene mostrato in azione con una gestione delle finestre matura: vediamo due istanze di Chrome Dev affiancate in un perfetto split-screen 50:50, mantenendo la navigazione a schede completa.

I controlli delle finestre (riduci a icona, schermo intero e chiudi) posizionati in alto a destra ricalcano fedelmente lo stile a cui gli utenti ChromeOS sono abituati, garantendo una certa continuità visiva.

Un ultimo dettaglio tecnico di rilievo riguarda la gestione degli aggiornamenti delle app. Una delle registrazioni mostra l’aggiornamento di Chrome tramite il Play Store: a differenza di ChromeOS, che spesso chiude il browser bruscamente per applicare l’update, Aluminium OS mostra una schermata di “aggiornamento in corso” mentre l’app è ancora aperta.

Sebbene Google abbia prontamente limitato l’accesso al report incriminato, queste immagini confermano che la fusione tra la versatilità di Android e la struttura desktop di ChromeOS è un progetto concreto e in fase avanzata di realizzazione.