Android 17, in arrivo la caratteristica più fastidiosa di iOS?

La storica distinzione tra le filosofie di design di Google e Apple si sta riducendo progressivamente, rischiando di diventare impercettibile.

Per lungo tempo Mountain View ha difeso un’identità visiva basata su colori solidi e tinte piatte, ma le ultime evidenze indicano una trasformazione radicale all’orizzonte.

Con l’arrivo imminente delle prime build di Android 17, tutto lascia presagire che Google stia per allinearsi a una delle tendenze più polarizzanti dell’ecosistema rivale, ovvero l’adozione massiccia della sfocatura gaussiana.

Android 17 farà uso pesante di trasparenze all’interno dell’interfaccia

Crediti: Canva

Secondo recenti report diffusi dal team di 9to5Google, che ha potuto visionare schermate provenienti da build interne del sistema operativo, il prossimo grande aggiornamento del robottino verde integrerà pesantemente effetti di traslucenza nell’interfaccia utente.

Questa mossa sembra seguire la scia tracciata da Apple con il nuovo design Liquid Glass di iOS 26 e già adottata da produttori come Honor e OPPO nelle proprie personalizzazioni software.

La domanda che molti appassionati si pongono ora è se questa evoluzione rappresenti un necessario passo avanti estetico o se stiamo solo per ereditare una delle caratteristiche più onerose in termini di risorse grafiche.

L’evoluzione del Material 3 Expressive

L’anno scorso, con il rilascio del redesign Material 3 Expressive, Google aveva già iniziato a smussare gli angoli della sua interfaccia, rendendola più giocosa e colorata.

Tuttavia, Android 17 sembra voler portare questo concetto a un livello superiore, abbandonando gli elementi opachi chiari o scuri a favore di pannelli semitrasparenti.

L’obiettivo sembra essere quello di fornire un maggiore senso di profondità, permettendo all’utente di mantenere un contatto visivo con ciò che accade “dietro” l’elemento con cui sta interagendo.

L’esempio più lampante di questa trasformazione riguarda la barra del volume. Nelle versioni attuali, la regolazione dell’audio avviene tramite un indicatore dal colore solido; in Android 17, il cursore a pillola diventerà un pannello traslucido.

Questo permetterà di intravedere lo sfondo della schermata home, le icone delle applicazioni o il contenuto di un’app aperta, il tutto filtrato da una sfocatura che, secondo le fonti, integrerà anche le tinte del sistema Dynamic Color.

Questo approccio non si limiterà al volume: anche il menu di spegnimento e altri elementi cruciali della UI subiranno il medesimo trattamento “vetro traslucido”, estendendo il lavoro già iniziato timidamente con le notifiche e i Quick Settings nelle ultime build di Android 16.

Un confronto inevitabile: ispirazione o necessità?

È impossibile analizzare questa transizione senza chiamare in causa il rivale di sempre. L’interfaccia di iPhone, specialmente con l’aggiornamento iOS 26, ha fatto della sfocatura un marchio di fabbrica, talvolta a discapito della leggibilità.

Tuttavia, le indiscrezioni suggeriscono che l’implementazione di Google sarà meno aggressiva rispetto al Liquid Glass di Cupertino. L’effetto sfocato su Android 17 viene descritto come più leggero, pensato per integrarsi con l’ecosistema esistente piuttosto che stravolgerlo.

Google non sta cercando di reinventare la ruota, ma di armonizzare l’esperienza visiva, forse anche per rispondere alla pressione degli altri produttori Android che hanno già implementato simili effetti nelle loro skin proprietarie.

Resta ancora da chiarire se questa traslucenza verrà imposta anche alle applicazioni di terze parti o se rimarrà un’esclusiva degli elementi di sistema gestiti direttamente dall’OS, anche se l’ipotesi di un aggiornamento delle Google Apps in tal senso appare molto probabile.

Il rovescio della medaglia: prestazioni e vecchi Pixel

Se dal punto di vista estetico la trasparenza offre un look più moderno, dal punto di vista tecnico rappresenta una sfida non indifferente. Il rendering in tempo reale di effetti di sfocatura richiede una potenza di calcolo superiore rispetto alla semplice visualizzazione di un colore solido.

Questo solleva legittime preoccupazioni riguardo all’impatto sulle prestazioni, in particolare per i possessori di Pixel meno recenti.

Un eccessivo utilizzo di risorse GPU per gestire le trasparenze potrebbe tradursi in micro-lag, animazioni meno fluide o un consumo di batteria leggermente superiore. La speranza risiede nell’ottimizzazione software di Google e, soprattutto, nelle opzioni di accessibilità.

È auspicabile che l’opzione “Riduci effetti sfocatura“, già presente tra le impostazioni, sia in grado di disattivare completamente queste novità grafiche in Android 17, restituendo agli utenti la possibilità di scegliere tra estetica e pura performance.

Al momento, queste novità non sono ancora presenti nelle build Canary pubbliche. Google sembra voler mantenere il segreto fino all’ultimo, probabilmente in vista del rilascio della prima Developer Preview attesa per febbraio.