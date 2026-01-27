Android 17, ecco come sarà il “Liquid Glass” in salsa Google

L’evoluzione estetica del sistema operativo mobile di Google sembra destinata a compiere un balzo verso un futuro fatto di trasparenze e profondità.

Sebbene l’attuale iterazione, Android 16, abbia già introdotto timidi accenni di sfocatura e traslucenza, le ultime indiscrezioni suggeriscono che Mountain View stia preparando una vera e propria rivoluzione per il 2026.

Le informazioni più recenti, supportate da prove visive trapelate dai canali non ufficiali, delineano un linguaggio di design che potremmo definire “ispirato a Liquid Glass di Apple”, dove l’interfaccia utente abbandona la tinte piatte per abbracciare un’estetica più stratificata.

Android 17 avrà più trasparenze, le prime immagini

Crediti: Canva

Tutto ha avuto inizio con una pubblicazione sul canale Telegram MysticLeaks, noto per anticipare spesso le mosse dei big della tecnologia.

Le immagini, che ritraggono una build interna e ancora preliminare di Android 17, mostrano un uso massiccio di effetti di sfocatura in quasi ogni angolo dell’interfaccia utente. Il posto originale è stato rimosso con estrema rapidità, probabilmente per evitare ripercussioni legali o proteggere le fonti.

Altri utenti della piattaforma, identificati con gli pseudonimi @jspirit e @romashka, sono riusciti a ottenere e diffondere nuovi screenshot che confermano la direzione intrapresa dagli ingegneri di Google.

Questo materiale offre uno sguardo su quello che potrebbe diventare lo standard, permettendo di analizzare nel dettaglio come la trasparenza verrà applicata agli elementi funzionali del sistema.

L’interfaccia di Android si fa più trasparente

Le immagini diffuse si concentrano su componenti essenziali dell’esperienza utente quotidiana: il menu del volume e quello di accensione.

A differenza delle attuali implementazioni, dove questi pannelli appaiono spesso come elementi opachi sovrapposti alla schermata principale, Android 17 sembra voler trasformare questi controlli in lastre di vetro.

Gli screenshot mostrano chiaramente la barra del volume e il relativo menu contestuale, sia in tema chiaro che in tema scuro, caratterizzati da una forte sfocatura dello sfondo.

Questo approccio crea un senso di profondità che da molto tempo mancava nell’ecosistema Google: l’utente non perde completamente il contatto visivo con l’app in esecuzione o con la home screen sottostante, ma le percepisce attraverso un filtro che ne ammorbidisce i contorni, mettendo in risalto i controlli attivi.

L’evoluzione del Material 3 Expressive

È importante sottolineare che questa non è una rottura totale con il passato, bensì un’evoluzione naturale del linguaggio Material 3 Expressive introdotto con le ultime build di Android 16.

Già oggi, infatti, gli utenti possono notare effetti di traslucenza nella tendina delle notifiche, nelle impostazioni rapide, nella schermata di blocco e nel drawer delle applicazioni.

Tuttavia, la build di Android 17 suggerisce una volontà di estendere questa coerenza visiva anche ai controlli di sistema più periferici e ai menu a comparsa, eliminando le discrepanze stilistiche ancora presenti.

Google sta chiaramente costruendo su fondamenta solide, cercando di raffinare un’identità che possa distinguersi pur seguendo i trend contemporanei.

Naturalmente, è doveroso mantenere una certa cautela. Le immagini provengono da una versione “work-in-progress” del software, e la storia dello sviluppo di Android insegna che molte funzionalità estetiche possono essere modificate, ridimensionate o addirittura cancellate prima del rilascio ufficiale.

Mancano ancora diversi mesi al debutto definitivo e il feedback dei tester potrebbe influenzare le scelte finali del team di design.