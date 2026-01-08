Android 17, il blocco delle app sarà ancora più sicuro

Il cammino verso il rilascio di Android 17 prosegue a un ritmo lento ma inesorabile e, con ogni nuova versione Canary del sistema operativo, emergono dettagli che delineano quello che potrebbe essere uno dei più significativi aggiornamenti in termini di privacy per il sistema operativo di Google.

Tra le funzionalità più attese e chiacchierate vi è senza dubbio una soluzione nativa per il blocco delle applicazioni, il cosiddetto “App Lock“.

Sebbene l’idea di poter proteggere l’accesso a specifiche app tramite autenticazione biometrica o codice non sia nuova nel panorama Android, grazie soprattutto alle personalizzazioni dei vari produttori, l’integrazione diretta nel codice sorgente del sistema operativo rappresenta una svolta fondamentale.

App Lock bloccherà anche le notifiche delle app protette

Crediti: Canva

Fino a poco tempo fa, avevamo solo un’idea generale di come questa funzionalità avrebbe potuto operare.

Tuttavia, un recente esame approfondito del codice effettuato sulla build Android Canary 2601, ha gettato nuova luce su uno degli aspetti più critici della privacy utente, ovvero la gestione delle notifiche provenienti dalle applicazioni bloccate.

Queste righe di testo rivelano l’intenzione di Google di gestire le notifiche in modo molto più granulare rispetto al passato, specialmente quando si tratta di applicazioni che l’utente ha deciso di proteggere. Le stringhe individuate, che recitano “New notification” e “New message“, suggeriscono un approccio che bilancia la necessità di essere informati con il diritto alla riservatezza.

In termini pratici, questo significa che quando un’applicazione bloccata riceverà una notifica, il sistema non mostrerà più il contenuto sensibile nell’area delle notifiche o nella schermata di blocco. Al contrario, il testo del messaggio o l’oggetto della notifica verranno oscurati.

Immaginiamo, ad esempio, che un utente abbia attivato il blocco app per Google Messaggi o per WhatsApp; alla ricezione di un nuovo testo, la tendina delle notifiche si limiterà a visualizzare un generico “Nuovo messaggio”, nascondendo completamente il corpo del testo e il mittente.

Per tutte le altre tipologie di avvisi che non rientrano nella messaggistica, il sistema opterà per un ancora più generico “Nuova notifica”.

L’esperienza utente e il confronto con gli OEM

Questa implementazione nativa sembra seguire la strada già tracciata da diversi OEM che da anni offrono soluzioni proprietarie per colmare le lacune della versione “stock” di Android.

Sebbene al momento non vi sia la certezza assoluta su ogni dettaglio grafico, è lecito ipotizzare che il nome dell’applicazione e la relativa icona rimarranno visibili. Questo approccio è standard nell’industria poiché permette all’utente di capire quale servizio richiede attenzione senza però esporre dati sensibili a occhi indiscreti, mantenendo l’utilità della notifica ma eliminando il rischio di violazione della privacy.

L’integrazione di questa funzione direttamente nel cuore di Android 17 potrebbe standardizzare l’esperienza su tutti i dispositivi, indipendentemente dal produttore, garantendo un livello di sicurezza uniforme e potenzialmente più ottimizzato rispetto alle soluzioni di terze parti o alle skin proprietarie, che talvolta possono impattare sulle prestazioni o sulla durata della batteria.

Le incognite dello sviluppo software

È doveroso sottolineare, con il tipico rigore che accompagna l’analisi di software in fase di sviluppo, che quanto scoperto non è ancora definitivo. Le informazioni derivano, come accennato, da un APK teardown, una pratica che permette di prevedere le funzionalità future basandosi su porzioni di codice “work-in-progress”.

La storia dello sviluppo di Android ci ha insegnato che non tutte le funzioni testate nelle versioni Canary o Beta raggiungono la versione pubblica finale. Google potrebbe decidere di modificare radicalmente il funzionamento dell’App Lock, di posticiparlo o, nel peggiore dei casi, di rimuoverlo del tutto prima del rilascio ufficiale.

Tuttavia, la presenza di stringhe così specifiche è un forte indicatore della direzione intrapresa da Mountain View. La privacy è diventata un argomento centrale nel dibattito tecnologico odierno e un sistema di blocco app nativo e intelligente rappresenterebbe una risposta alle richieste degli utenti.