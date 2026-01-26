AliExpress lancia nuovi sconti e coupon: sono gli ultimi giorni dei saldi di gennaio!

Ormai AliExpress ci ha abituato ad una sfilza di offerte senza fine, quindi sarà traumatico quando i saldi invernali giungeranno al termine. Per le offerte di gennaio, siamo agli ultimi giorni di sconti: ancora una volta abbiamo prezzi al ribasso fino al 60% in meno, con la possibilità di riscattare uno dei nuovi codici sconto – per un risparmio aggiuntivo anche fino a 25€!

AliExpress Final Season Savings: offerte lampo e nuovi coupon per gli ultimi giorni di saldi

Crediti: AliExpress

I saldi di gennaio AliExpress terminano il 29 gennaio, alle ore 23:59: questi sono gli ultimi giorni per approfittare delle offerte lampo del mese. Le promozioni riguardano varie categorie di prodotti, chiaramente con un occhio di riguardo al tech. Per scoprire tutte le occasioni dell’iniziativa Final Season Savings non resta che dare un’occhiata alla pagina dedicata!

Per massimizzare il risparmio, ecco i nuovi coupon generici: basta riscattare il codice per ottenere un certo sconto in base alla spesa minima. Come al solito segnaliamo che i coupon sono limitati: il nostro consiglio è quello di riscattarli tutti per aggiungerli al tuo account (dove saranno disponibili fino al termine dell’evento). Per farlo basta riscattare i codici su un prodotto come questo e poi non concludere l’acquisto.

Coupon “ FSIT01 ” – 1€ di sconto su una spesa minima di 10€

” – 1€ di sconto su una spesa minima di 10€ Coupon “ FSIT03 ” – 3€ di sconto su una spesa minima di 25€

” – 3€ di sconto su una spesa minima di 25€ Coupon “ FSIT07 ” – 7€ di sconto su una spesa minima di 65€

” – 7€ di sconto su una spesa minima di 65€ Coupon “ FSIT16 ” – 16€ di sconto su una spesa minima di 139€

” – 16€ di sconto su una spesa minima di 139€ Coupon “FSIT25” – 25€ di sconto su una spesa minima di 209€

