Queste 10 importanti novità ti faranno comprare Galaxy S26 Ultra?

Secondo quanto emerso recentemente da un tweet del noto informatore @TheGalox_, il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra si appresta a ad arrivare sul mercato con dieci aggiornamenti importanti.

Le indiscrezioni suggeriscono un mix di raffinatezze estetiche e potenziamenti hardware sostanziali che potrebbero convincere anche gli scettici a valutare l’aggiornamento.

Samsung Galaxy S26 Ultra: 10 importanti novità per convincerti

Sasmung Galaxy S25 Ultra

Il primo grande passo avanti riguarda il display, che dovrebbe adottare la nuovissima tecnologia OLED M14. Stando alle indiscrezioni, questo pannello garantirà un’efficienza energetica superiore del 20-30% rispetto alla generazione M13 vista sul Galaxy S25 Ultra.

Sebbene questa tecnologia sia capace di picchi di luminosità elevatissimi, sembra che Samsung abbia scelto di concentrarsi primariamente sulla riduzione dei consumi, un fattore critico per l’autonomia complessiva.

Oltre all’efficienza, il pannello introdurrà una novità funzionale di grande rilievo per la sicurezza dei dati: uno schermo con filtro privacy integrato.

Questa tecnologia limiterà gli angoli di visione su richiesta, impedendo a occhi indiscreti di spiare contenuti sensibili mentre si utilizza lo smartphone in luoghi affollati, proteggendo così le informazioni personali da sguardi indesiderati senza la necessità di applicare pellicole oscuranti di terze parti.

Il comparto fotografico avrà importanti novità

Si prevede l’adozione di aperture focali decisamente più ampie: la fotocamera principale passerebbe a f/1.4 (rispetto all’f/1.7 del predecessore), mentre il teleobiettivo 5x arriverebbe a un’apertura di f/2.9.

Queste modifiche ottiche permetteranno ai sensori di catturare una maggiore quantità di luce, traducendosi in scatti notturni più nitidi e con meno rumore digitale.

Anche i selfie beneficeranno di un aggiornamento, grazie a una lente frontale più ampia da 22mm, ideale per includere più persone nell’inquadratura.

Sul fronte video, l’esperienza utente farà un salto di qualità grazie alle nuove funzionalità del modulo Camera Assistant integrato nella One UI 8.5.

Gli utenti potranno finalmente gestire la velocità di transizione dell’autofocus, scegliendo tra due modalità distinte: una transizione rapida (“Snap Focus”) per sport e azioni frenetiche, e una transizione lenta (“Rack Focus”) per ottenere quell’effetto cinematografico morbido in cui il fuoco scivola gentilmente da un soggetto all’altro.

A completare il quadro, nuovi rivestimenti delle lenti promettono di ridurre o eliminare i fastidiosi riflessi di luce (lens flare), mentre l’elaborazione software permetterà di ammorbidire l’eccessiva nitidezza artificiale spesso criticata nei modelli precedenti.

Novità attese anche all’interno

Sotto la scocca, il Galaxy S26 Ultra dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sebbene non sia ancora confermato se verrà prodotto da TSMC con processo a 3nm o da Samsung Foundry con la tecnologia a 2nm e transistor Gate-All-Around (GAA), la potenza di calcolo è assicurata.

A supportare il chipset troveremo una nuova memoria RAM LPDDR5X capace di raggiungere velocità di 10,7 Gbps. Questa rapidità non è fine a se stessa: permetterà all’intelligenza artificiale di elaborare l’HDR multi-frame il 25% più velocemente, eliminando di fatto il ritardo dell’otturatore (shutter lag).

Infine, l’autonomia e il design riceveranno aggiornamenti tanto attesi. Dopo sei generazioni ancorate ai 5000mAh, la batteria potrebbe finalmente crescere, assestandosi in un range tra i 5100 e i 5400mAh.

Sorprendentemente, l’aumento della capacità non comprometterà l’ergonomia: il dispositivo dovrebbe essere più sottile, scendendo a 7.9mm di spessore contro gli 8.2mm del modello precedente.

La ricarica vedrà l’introduzione della Super-Fast Charging 3.0 a 60W, superando il tetto dei 45W e permettendo di portare la batteria dallo 0 al 50% in meno di 15 minuti.

Con una possibile presentazione prevista per il 25 febbraio a San Francisco, il Galaxy S26 Ultra si candida a essere un vero passo avanti per la serie top di gamma di Samsung.