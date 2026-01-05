La batteria si scarica troppo in fretta? Queste 10 app potrebbero essere il problema

L’ansia da batteria scarica è una delle “patologie” più diffuse dell’era moderna. Che ci si trovi a metà di un viaggio sconosciuto con il navigatore acceso o nel bel mezzo di una giornata lavorativa all’estero, vedere l’indicatore della carica scendere sotto la soglia critica del 20% genera una frustrazione palpabile.

Spesso la reazione immediata è quella di correre ai ripari acquistando power bank d’emergenza o cercando freneticamente una presa di corrente, ma raramente ci si sofferma sulla vera causa del problema.

Non è sempre colpa dell’hardware ormai datato o di una batteria difettosa: molto spesso, il colpevole è il software che scegliamo di installare.

10 app che scaricano la tua batteria (anche in background)

Un recente studio condotto da Elevate, nota azienda nel settore delle telecomunicazioni e delle reti, ha gettato luce sulle abitudini digitali degli utenti, identificando una lista nera di applicazioni che agiscono come veri e propri parassiti energetici.

L’analisi ha preso in esame non solo il tempo in cui l’utente interagisce attivamente con lo schermo, ma anche il consumo dati e, soprattutto, i processi invisibili che avvengono quando il telefono è bloccato in tasca.

Secondo i dati raccolti, molte delle applicazioni più popolari al mondo continuano a lavorare incessantemente anche quando crediamo di averle chiuse. Elevate ha calcolato l’impatto mensile basandosi su un utente medio, rivelando percentuali di consumo che superano di gran lunga la singola carica giornaliera.

La classifica delle app più energivore

Ecco la classifica delle applicazioni che impattano maggiormente sulla durata della batteria secondo lo studio:

Netflix: È il leader indiscusso del consumo energetico. Con una media di 60 ore di streaming mensile e ben 13 ore di attività in background, l’app arriva a consumare il 1500% di una carica completa nel corso di un mese.

È il leader indiscusso del consumo energetico. Con una media di 60 ore di streaming mensile e ben 13 ore di attività in background, l’app arriva a consumare il nel corso di un mese. TikTok: La piattaforma di video brevi non è da meno. Utilizzata in media per 33 ore al mese, divora l’ 825% della batteria su base mensile. A pesare notevolmente sono le circa 10 ore di elaborazione dati che avvengono in background.

La piattaforma di video brevi non è da meno. Utilizzata in media per 33 ore al mese, divora l’ su base mensile. A pesare notevolmente sono le circa 10 ore di elaborazione dati che avvengono in background. YouTube: Il colosso di Google ha un impatto immediato devastante, ogni ora di utilizzo attivo abbatte la batteria del 20% . Sommando le 6-7 ore di processi nascosti, il consumo mensile tocca il 540% .

Il colosso di Google ha un impatto immediato devastante, . Sommando le 6-7 ore di processi nascosti, il consumo mensile tocca il . Threads: Il nuovo social di Meta si rivela molto esigente, consumando il 460% di una carica completa su base mensile, complici quasi 7 ore di attività in background.

Il nuovo social di Meta si rivela molto esigente, consumando il di una carica completa su base mensile, complici quasi 7 ore di attività in background. Snapchat: Nonostante un utilizzo medio inferiore (16 ore mensili), l’app consuma il 320% della batteria. Il dato allarmante è che la metà di questo consumo avviene in background , a insaputa dell’utente.

Nonostante un utilizzo medio inferiore (16 ore mensili), l’app consuma il della batteria. Il dato allarmante è che la metà di , a insaputa dell’utente. CapCut: L’app di editing video di ByteDance detiene il record per il consumo “attivo” più rapido: il 30% di batteria per ogni ora di utilizzo. Il totale mensile si attesta sul 300% .

L’app di editing video di ByteDance detiene il record per il consumo “attivo” più rapido: il di utilizzo. Il totale mensile si attesta sul . Instagram: Un altro prodotto Meta in classifica. Con 15 ore di utilizzo medio e 4,5 ore di processi nascosti, richiede il 300% della batteria mensile.

Un altro prodotto Meta in classifica. Con 15 ore di utilizzo medio e 4,5 ore di processi nascosti, richiede il della batteria mensile. Facebook: Il social network per eccellenza consuma il 270% della carica ogni mese, mantenendo attivi processi in background per circa 6 ore.

Il social network per eccellenza consuma il della carica ogni mese, mantenendo attivi processi in background per circa 6 ore. ChatGPT: L’intelligenza artificiale ha un costo energetico elevato. Il modello linguistico consuma il 20% di batteria per ogni ora di utilizzo attivo, arrivando a un totale mensile del 200% .

L’intelligenza artificiale ha un costo energetico elevato. Il modello linguistico consuma il di utilizzo attivo, arrivando a un totale mensile del . Spotify: Apparentemente innocua con solo il 5% di consumo orario attivo, diventa un “killer silenzioso” a causa dell’enorme attività in background (13,5 ore mensili), necessaria per la riproduzione a schermo spento.

Elevate ha sottolineato un aspetto cruciale emerso dallo studio: la discrepanza tra la percezione dell’utente e la realtà.

Mentre ci preoccupiamo del consumo dello schermo durante l’editing video o la visione di un film, spesso ignoriamo che app come Spotify o i social network continuano a scambiare dati, aggiornare feed e localizzare la posizione anche quando il telefono è in stand-by.

È proprio questa attività “fantasma” a lasciare gli utenti a secco prima di sera.

Strategie di sopravvivenza digitale

Per chi non vuole rinunciare a queste applicazioni ma desidera arrivare a fine giornata con il telefono ancora acceso, gli esperti suggeriscono alcuni accorgimenti.

La prima linea di difesa è la disattivazione dell’aggiornamento in background (o “Background App Refresh”) per tutte le app non essenziali, questo impedisce ai software di “svegliarsi” continuamente per scaricare nuovi contenuti mentre non li stiamo usando.

È inoltre consigliabile sfruttare la modalità Risparmio Energetico, che automatizza la limitazione delle attività secondarie, e gestire la luminosità dello schermo (manualmente o con sensore automatico).

Infine, un consiglio spesso trascurato riguarda gli aggiornamenti: mantenere sistema operativo e app all’ultima versione può introdurre ottimizzazioni del codice che riducono il carico sul processore.

Tuttavia, se l’autonomia resta critica, la soluzione definitiva suggerita da Elevate rimane drastica ma efficace: disinstallare le app più esose che non sono strettamente necessarie alla nostra quotidianità.