Xperia 1 VIII avrà una fotocamera da 200MP ma non quella che ti aspetti

Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso giapponese Sony sarebbe al lavoro sui successori degli attuali modelli di punta, l’Xperia 1 VII e l’Xperia 10 VII.

I riflettori sono puntati in particolare sul prossimo flagship, presumibilmente denominato Xperia 1 VIII, che sembra aver preso una strada hardware audace e, per certi versi, inaspettata.

Sony Xperia 1 VIII, fotocamera da 200MP ma niente LYT-901

Crediti: Sony

Stando ai rumor più recenti, la strategia di Sony per la prossima generazione sembra puntare su potenza bruta e innovazione nell’imaging.

Per quanto riguarda il motore sotto la scocca, si ipotizza che l’Xperia 1 VIII possa essere equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip che garantirebbe prestazioni di altissimo livello, mentre la variante di fascia media, l’Xperia 10 VIII, dovrebbe affidarsi a un SoC Snapdragon di fascia mid-range.

Tuttavia, è il comparto fotografico a catturare la maggiore attenzione, grazie a una fuga di notizie diffusa dal leaker Nodar Sikharulidze sulla piattaforma X. La notizia principale riguarda l’adozione di un sensore principale da ben 200MP.

Tuttavia, qui risiede il colpo di scena: contrariamente alle aspettative del mercato, Sony non sembra intenzionata a utilizzare il suo nuovissimo sensore LYTIA 901.

Exmor T vs LYTIA: una scelta strategica

Il sensore LYTIA 901 da 200MP è un’unità da 1/1,2 pollici dotata di tecnologie HDR avanzate, pipeline a 12-bit e supporto per la registrazione video 4K a 120fps. Secondo le indiscrezioni, questo componente d’élite sarebbe destinato a concorrenti come Oppo Find X9 Ultra e Vivo X300 Ultra.

Sony, per il suo Xperia 1 VIII, avrebbe invece optato per una strada differente, preferendo un sensore da 200MP della serie Exmor T. Si tratterebbe di un aggiornamento massiccio rispetto alla generazione precedente; basti ricordare che l’Xperia 1 VII monta un sensore primario Exmor T da 48MP.

Questa mossa suggerisce la volontà di Sony di spingere ulteriormente sulla propria architettura “stacked” (a doppio strato) proprietaria, differenziandosi dai sensori che l’azienda vende ad altri produttori.

Le novità non si limiterebbero al sensore principale. Il leak suggerisce anche un rinnovamento per la fotocamera teleobiettivo. L’Xperia 1 VIII potrebbe abbandonare il sensore da 12MP utilizzato nel modello attuale in favore di una nuova unità con tecnologia “dual-layer”.

Previsioni di lancio

Nonostante l’entusiasmo generato da queste specifiche tecniche, è doveroso mantenere una certa cautela. La fonte delle indiscrezioni, Nodar Sikharulidze, possiede una reputazione mista nel mondo dei leak riguardanti il brand Xperia, alternando previsioni corrette a inesattezze. Di conseguenza, queste informazioni vanno interpretate con il beneficio del dubbio fino a conferme più concrete.

Se Sony dovesse rispettare le tempistiche storiche, il nuovo Xperia 1 VIII, con il suo display OLED HDR e il presunto Snapdragon 8 Elite Gen 5, potrebbe vedere la luce nel mese di maggio del prossimo anno, seguendo la finestra di lancio del suo predecessore.

Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se queste ambiziose specifiche si tradurranno in realtà.