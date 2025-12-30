Il portatile più economico delle Feste? Bastano solo 150€!

Sei in certa di un notebook da battaglia? Un portatile da maltrattare a più non posso senza rimorsi né timori, da portare in giro – all’università, in ufficio, in viaggio? Allora questo è il terminale che fa al caso tua: la produttività arriva ovunque e senza troppi pensieri, grazie ad un prezzo di appena 153€ su AliExpress. Tuttavia con un pizzico di pazienza il risparmio aumenterà ancora!

Questo portatile ultrasottile con Windows 11 costa meno di 150€ grazie alle offerte di Capodanno di AliExpress

Crediti: Xiaoran

Il notebook ultrasottile XIAORAN è in offerta lampo a 153€ grazie alla fase di riscaldamento dei saldi di Capodanno di AliExpress. Tuttavia aspettando l’evento vero e proprio – comincia alle mezzanotte del 1° gennaio – il prezzo del portatile scenderà a soli 136,6€! Ma il risparmio continua perché con l’evento saranno attivi anche i nuovi Coupon: basterà riscattare il codice “CDIT13” per ottenere uno sconto di 13€ al momento del checkout.

A questo punto conviene pazientare per massimizzare il risparmio: inserite il prodotto nel carrello già da ora, e poi non dimenticate di concludere l’acquisto all’inizio della promo!

Crediti: Xiaoran

Per quanto riguarda le specifiche, il portatile XIAORAN è dotato di una scocca sottile e leggera, con un display IPS da 14,1″ con risoluzione Full HD. La batteria è un’unità da 5.000 mAh mentre lato memorie sono presenti 12 GB di RAM e 256 GB di storage SSD. Il notebook è mosso dal processore Intel Atom A3950.

