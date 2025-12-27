Xiaomi Watch 5 ufficiale con ECG, elettromiografia e HyperOS 3: tutte le novità

Insieme al nuovo Camera Phone Xiaomi 17 Ultra, la casa di Lei Jun ha annunciato anche un’altra aggiunta al suo ecosistema. Xiaomi Watch 5 è ufficiale in Cina e si presenta come l’orologio più intelligente del brand, introducendo tecnologie come l’ECG e l’elettromiografia: ecco tutti i dettagli di questa novità, attesa anche alle nostre latitudini (dita incrociate)!

Xiaomi Watch 5: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Il nuovo smartwatch non si limita a essere un semplice accessorio, ma si posiziona come uno strumento avanzato per la produttività e il benessere, combinando un design raffinato in acciaio inossidabile con un’architettura a doppio chip pensata per massimizzare le prestazioni senza sacrificare l’autonomia.

Grazie all’integrazione della nuova HyperOS 3 e al supporto per la connettività eSIM, Watch 5 punta a offrire un’esperienza utente fluida e indipendente dallo smartphone.

L’orologio è dotato di un doppio chip, che vede il potente SoC Qualcomm Snapdragon W5 lavorare in sinergia con un chipset a basso consumo Hengxuan 2800. Tale configurazione permette di gestire i compiti più complessi con rapidità, delegando le funzioni di base al processore secondario per preservare la durata della batteria da 930 mAh.

In termini di autonomia, lo smartwatch è in grado di coprire fino a 6 giorni di utilizzo normale, estendibili fino a ben 18 giorni se si attiva la modalità di risparmio energetico. Dal punto di vista estetico e costruttivo, il dispositivo vanta una cassa in acciaio inossidabile che ospita un display AMOLED circolare da 1,54”, protetto da un cristallo di zaffiro sintetico presente sia sul fronte che sul retro. Lo schermo garantisce una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole grazie a una luminosità di picco di 1.500 nit.

Crediti: Xiaomi

Per il monitoraggio della salute, Xiaomi Watch 5 offre un set completo di sensori per il tracciamento continuo della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione del sangue (SpO2), dello stress e del sonno, includendo anche la funzione ECG. Una delle innovazioni più interessanti riguarda proprio il sensore ECG, che può essere utilizzato per i controlli: il sistema è infatti in grado di rilevare i segnali muscolari (elettromiografia) della mano per eseguire azioni rapide come rispondere alle chiamate, silenziare sveglie o scattare foto da remoto.

Per gli appassionati di sport, il dispositivo supporta oltre 150 modalità di allenamento e fornisce mappe offline a colori, ideali per chi pratica la corsa e desidera orientarsi senza dover consultare il telefono. La resistenza all’acqua fino a 5ATM lo rende inoltre adatto all’uso in diverse condizioni ambientali.

Gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di cinturino, che includono gomma, pelle o un esclusivo cinturino in titanio stampato in 3D realizzato con la lega di titanio TC4. Per quanto riguarda la connettività, Watch 5 è dotato di Bluetooth 5.4, Wi-Fi, NFC, GPS e del supporto eSIM opzionale che permette di gestire chiamate e dati in totale autonomia.

In Cina, il prezzo di partenza è fissato a circa 1.999 yuan (circa 241€) per la versione con cinturino in gomma, salendo a 2.299 yuan (circa 277€) per la variante eSIM con cinturino in pelle, confermando la natura premium del prodotto.