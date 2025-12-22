Watch 5 con ECG ed elettromiografia: sarà l’orologio più intelligente di Xiaomi

La casa di Lei Jun ha annunciato il suo nuovo smartwatch di punta, Xiaomi Watch 5. Si tratta di un modello premium caratterizzato da uno stile elegante ma strizzando l’occhio agli utenti casual; inoltre non mancano funzionalità avanzate per salute e fitness, con una prima volta per quanto riguarda la serie principale.

Xiaomi Watch 5 e Buds 6 in arrivo a dicembre: l’ecosistema si arricchisce con due novità

Crediti: Xiaomi

Il lancio di Xiaomi Watch 5 è fissato per il 25 dicembre in Cina: l’indossabile sarà presentato insieme al nuovo Camera Phone del brand. In Italia sono arrivati sia Xiaomi Watch 2 Pro che l’ultimo Watch S4, quindi è molto probabile che anche il prossimo capitolo farà capolino alle nostre latitudini – resta solo da capire quando.

Lo smartwatch sarà il primo modello del brand ad avere un sensore EMG (elettromiografia, per rilevare l’attività dei muscoli) mentre per la prima volta avremo una soluzione ECG (elettrocardiogramma) all’interno della serie principale. Finora l’unico modello del brand cinese con ECG è stato Xiaomi Watch H1, risalente al 2023.

L’orologio è caratterizzato da un display rotondo protetto da un vetro zaffiro con durezza 9 sulla scala di Mohs; la cassa è in acciaio inossidabile ed è possibile scegliere tra vari cinturini differenti. A muovere il tutto c’è lo Snapdragon W5 di Qualcomm, quindi abbiamo a che fare con un dispositivo top sotto ogni aspetto.

Non è chiaro come funzionerà l’EMG: probabilmente sarà possibile controllare Xiaomi Watch 5 tramite gesti, grazie al sensore in grado di monitorare i movimenti a livello muscolare.

Oltre a questo gadget ci saranno anche i nuovi auricolari Xiaomi Buds 6, con un design semi in-ear e la promessa di un audio lossless di altissimo livello.