Xiaomi TV Stick 4K Gen 2 ora in Italia: slim, minimale e con Google TV

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre – La penna TV di Xiaomi ritorna in una veste rinnovata, con varie novità ed un design ridisegnato (sempre all’insegna del tipico stile minimale del brand cinese). Xiaomi TV Stick 4K Gen 2 è stata lanciata a livello Global ed ora è disponibile all’acquisto anche in Italia: ecco tutti i dettagli e cosa cambia rispetto alla scorsa versione.
Xiaomi TV Stick 4K Gen 2: tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, prezzo e uscita
Sono passati due anni dalla precedente generazione (2023) e per l’occasione Xiaomi TV Stick 4K Gen 2 si rifà il look. Le forme spigolose e squadrate del modello passato e di quello del 2021 cedono il posto a linee più morbide; il colore è sempre nero, con uno stile essenziale ed elegante.
Inoltre la penna TV diventa slim, con un corpo da 107,4 x 30 x 14 mm, con un peso di 44 grammi. Leggermente più pesante rispetto alla versione di due anni fa, ma con una scocca più sottile (15,4 mm per 42,8 grammi).
Per le specifiche tecniche abbiamo una CPU a 6 nm quad-core Cortex-A55, una GPU ARM G310 V2 e memorie da 2 GB di RAM e 8 GB di storage. Lato connettività è presente il Wi-Fi 6 (Dual Band 2.4/5 GHz) e il Bluetooth 5.2.
In confezione c’è anche il telecomando, con i pulsanti dedicati a YouTube, Netflix e Prime Video, insieme al supporto ai comandi vocali. Il sistema operativo della penna Xiaomi è Google TV. Il dispositivo supporta la decodifica in 4K e tecnologie Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, DTX:X, insieme al supporto di formati video come AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1.
La nuova Xiaomi TV Stick 4K Gen 2 è stata svelata dal portale Global del brand ed da oggi, 5 dicembre, è disponibile anche in Italia al prezzo di 69,9€ – tramite lo store ufficiale. La penna è disponibile all’acquisto anche su AliExpress a 58,9€; in alternativa vi segnaliamo anche la versione 2023, a 49,6€.
