Xiaomi TV Stick 4K Gen 2 ora in Italia: slim, minimale e con Google TV

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre – La penna TV di Xiaomi ritorna in una veste rinnovata, con varie novità ed un design ridisegnato (sempre all’insegna del tipico stile minimale del brand cinese). Xiaomi TV Stick 4K Gen 2 è stata lanciata a livello Global ed ora è disponibile all’acquisto anche in Italia: ecco tutti i dettagli e cosa cambia rispetto alla scorsa versione.

Xiaomi TV Stick 4K Gen 2: tutto quello che c’è da sapere su caratteristiche, prezzo e uscita

Crediti: Xiaomi

Sono passati due anni dalla precedente generazione (2023) e per l’occasione Xiaomi TV Stick 4K Gen 2 si rifà il look. Le forme spigolose e squadrate del modello passato e di quello del 2021 cedono il posto a linee più morbide; il colore è sempre nero, con uno stile essenziale ed elegante.

Inoltre la penna TV diventa slim, con un corpo da 107,4 x 30 x 14 mm, con un peso di 44 grammi. Leggermente più pesante rispetto alla versione di due anni fa, ma con una scocca più sottile (15,4 mm per 42,8 grammi).

Crediti: Xiaomi

Per le specifiche tecniche abbiamo una CPU a 6 nm quad-core Cortex-A55, una GPU ARM G310 V2 e memorie da 2 GB di RAM e 8 GB di storage. Lato connettività è presente il Wi-Fi 6 (Dual Band 2.4/5 GHz) e il Bluetooth 5.2.

In confezione c’è anche il telecomando, con i pulsanti dedicati a YouTube, Netflix e Prime Video, insieme al supporto ai comandi vocali. Il sistema operativo della penna Xiaomi è Google TV. Il dispositivo supporta la decodifica in 4K e tecnologie Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, DTX:X, insieme al supporto di formati video come AV1, VP9, H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1.

Crediti: Xiaomi

La nuova Xiaomi TV Stick 4K Gen 2 è stata svelata dal portale Global del brand ed da oggi, 5 dicembre, è disponibile anche in Italia al prezzo di 69,9€ – tramite lo store ufficiale. La penna è disponibile all’acquisto anche su AliExpress a 58,9€; in alternativa vi segnaliamo anche la versione 2023, a 49,6€.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.