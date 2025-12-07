Xiaomi ha lanciato un nuovo televisore da 32″, con QLED e Google TV

Con una mossa a sorpresa, la compagnia cinese ha lanciato Xiaomi TV A Pro 32 2026: un debutto silenzioso che introduce un nuovo televisore smart nei mercati globali – Italia compresa.

Il dispositivo si aggiunge alla linea TV A Pro 2026 e porta la tecnologia QLED in una dimensione di 32″, ad un prezzo difficile da ignorare. Si tratta di una valida opzione per chi cerca una soluzione compatta, senza rinunciare a funzionalità avanzate e una qualità d’immagine superiore.

Xiaomi TV A Pro 32 2026: caratteristiche e prezzo in Italia del nuovo televisore smart in formato compatto

Crediti: Xiaomi

Il punto di forza di Xiaomi TV A Pro 32 2026 è l’utilizzo di un pannello QLED, tecnologia che promette colori vividi e un buon contrasto, nonostante il costo contenuto. Il pannello copre il 90% della gamma cromatica DCI-P3 e supporta gli standard HDR10 e HLG.

Sebbene la risoluzione HD del display (1.366 × 768 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, specifiche considerate standard per questa categoria, l’integrazione del QLED la caratteristica principale, per un TV smart da 32″ a prezzo contenuto.

Oltre alla qualità visiva, Xiaomi non ha trascurato l’esperienza sonora: il televisore è dotato di doppi altoparlanti da 10W che supportano le tecnologie Dolby Audio, DTS-X e DTS Virtual:X.

Sul fronte della connettività, TV A Pro 32 2026 copre tutte le necessità di base: è dotato di due porte HDMI e una porta USB Type-A, oltre alla connettività Ethernet. Le opzioni wireless includono Wi-Fi (2.4/5GHz) e Bluetooth 5.0.

Crediti: Xiaomi

Dal punto di vista software, è presente Google TV per un’esperienza smart completa; è compresa l’integrazione di Google Assistant e Chromecast, oltre al supporto Miracast.

A livello di prestazioni interne, il dispositivo è alimentato da un processore quad-core Cortex-A53 abbinato a grafica Mali-G31, supportato da 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione.

Xiaomi TV A Pro 32 2026 è una mossa strategica che sposta l’asticella della qualità nel segmento dei TV budget combinando il pannello QLED, l’esperienza utente completa fornita da Google TV e un audio potenziato. Il prezzo è di 179,9€ ed è acquistabile direttamente tramite lo store ufficiale italiano.

