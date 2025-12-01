Redmi Note 16 Pro+ con una super fotocamera da 200 MP, per sfidare Realme

Nei giorni scorsi Realme 16 Pro è apparso nel database del TENAA, con tanto di dettagli sulle specifiche e perfino delle immagini. Tra le novità ci sarà una fotocamera principale da 200 MP, ma questa caratteristica potrebbe trovare spazio anche a bordo di modelli rivali.

Un insider ha iniziato a stuzzicare i Mi Fan sul prossimo Redmi 16 Pro e anche in questo caso dovremmo avere una fotocamera di tutto rispetto.

Al via le prime indiscrezioni su Redmi Note 16 Pro+: come cambierà la fotocamera del prossimo mid-range

Note 15 Pro+ – Crediti: Redmi

Per il momento questo è l’unico indizio che abbiamo sulla serie Redmi Note 16, ma sicuramente rappresenta un’anticipazione ghiotta. Mentre il rivale Realme è stato ampiamente spoilerato dal TENAA, il modello di Xiaomi resta ancora avvolto dal mistero.

Secondo un noto leaker cinese la gamma guadagnerà una fotocamera da 200 MP: il dispositivo sarebbe in fase di test e pare che questa sarà una caratteristica riservata ai soli modelli Redmi Note 16 Pro e Pro+.

Il primo dovrebbe offrire una dual camera da 200 + 8 MP, con un ultra-grandangolare. Nel caso della variante Pro+ si salirebbe di livello con una tripla fotocamera comprensiva di teleobiettivo – non sappiamo se standard come Redmi Note 15 Pro+ o periscopico.

Mancano ancora dettagli sull’uscita ma è probabile che ci sarà da attendere parecchio. La gamma Note 15 è stata svelata in Cina in estate mentre il debutto Global dovrebbe avvenire a dicembre o gennaio.

La questione del sensore da 200 MP

Gli appassionati di Xiaomi italiani sono già abituati ad avere fotocamere da 200 MP a bordo dei loro note. Redmi Note 14 Pro e 14 Pro+ europei differiscono dai modelli cinesi per l’uso di un sensore principale diverso; mentre i dispositivi lanciati in patria il Sony LYT-600 e il Ligh Fusion 800, da noi è presente il sensore Samsung HP3 da 200 MP.

Tuttavia si tratta di una soluzione lanciata nel 2022 ed è probabile che i nuovi dispositivi arriveranno con sensori più recenti.