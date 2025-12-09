Redmi Note 15 Global ha una data d’uscita, intanto spunta in uno store italiano

Sono passati parecchi mesi dal debutto cinese della serie Redmi Note 15, ma finalmente si comincia a parlare della versione Global – in via ufficiale. Xiaomi ha confermato la data di presentazione e questo ci offre anche un indizio per quanto riguarda il nostro paese.

Il debutto è molto vicino, ma chi aspettava l’uscita nel corso del mese di dicembre resterà deluso: purtroppo bisognerà pazientare ancora un po’. Tranquilli, perché di leak ce ne sono in abbondanza grazie ad alcun rivenditori online, che hanno ormai spoilerato una buona dose di dettagli.

Serie Redmi Note 15: c’è una data di presentazione per la versione Global

Crediti: Redmi

La data di presentazione di Redmi Note 15 e 15 Pro Global è fissata per il 6 gennaio in India. Al momento non ci sono dettagli sull’uscita in Italia, ma quello che sta succedendo in rete ci offre indizi importanti: la serie è già presente in vari store, con tanto di immagini, specifiche e prezzi.

In base a quanto emerso grazie a veri rivenditori online, rispetto ai modelli cinesi ci saranno due versioni 4G – per un totale di 5 telefoni – e varie differenze nelle specifiche tecniche. In questo approfondimento abbiamo raccolto tutti i leak finora sulle varianti Global. Resta solo da vedere se i telefoni LTE troveranno spazio in India o solamente in Europa.

Crediti: Trony

Intanto Redmi Note 15 e 15 Pro sono apparsi perfino nel sito di Trony, rispettivamente a 229€ e 289€: i due telefoni risultano già acquistabili e di conseguenza è probabile che ormai non manchi molto ad un annuncio da parte di Xiaomi.