Redmi Note 15 e 15 Pro arrivano da MediaWorld e sono già acquistabili

Dopo il lancio a sorpresa in Europa – tramite vari store italiani e internazionali – le cose si fanno ancora più interessanti per gli appassionati di Xiaomi. Redmi Note 15 e Note 15 Pro sono disponibili all’acquisto anche da MediaWorld, almeno per quanto riguarda lo store online. Siete pronti a mettere le mani sui nuovi mid-range di una delle serie più amate al mondo?

Redmi Note 15 4G, Note 15 5G e Note 15 Pro 4G sono tutti acquistabili da MediaWorld – e gli altri sono in arrivo

Crediti: MediaWorld

Nel momento in cui scriviamo sono presenti solo alcuni modelli e non l’intera famiglia di smartphone. Redmi Note 15 4G è in vendita a 229,9€ (8/256 GB), nella colorazione Glacier Blue – e non solo. La versione 5G del modello base viene proposta a 249,9€, sempre nella configurazione da 8/256 GB.

Infine troviamo anche Redmi Note 15 Pro 4G al prezzo di 299,9€, nel taglio da 8/256 GB. Ci sono anche Redmi Note 15 Pro 5G e Redmi Note 15 Pro+ 5G, in entrambi i casi da 8/256 GB: i prezzi riportati sono 379,9€ e 479,9€ ma i terminali non sono ancora acquistabili.

Per conoscere tutti i segreti dei nuovi smartphone e le schede tecniche complete, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato alla serie – in versione Global.

