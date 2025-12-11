La serie Redmi Note 15 è ufficiale Global: tutte le novità, aspettando il lancio in Italia

La serie Redmi Note 15 debutta in Europa con 5 nuovi smartphone – tra modelli 4G e 5G. Probabilmente si è trattato di un errore ma ormai è trapelato tutto e la gamma non ha più segreti. Ecco tutte le novità tra design e specifiche, anche se nel momento in cui scriviamo non ci sono dettagli ufficiali per il mercato italiano.
Redmi Note 15, 15 Pro e 15 Pro+ sono ufficiali in versione Global: ci sono anche i modelli solo 4G
La grande anticipazione della famiglia Redmi Note 15 arriva da Xiaomi Polonia: il sito ufficiale ha pubblicato le pagine dei telefoni ma nel momento in cui scriviamo non risultano raggiungibili. A questo punto è lecito ipotizzare che la pubblicazione sia stata frutto di un errore.
Secondo il portale i nuovi smartphone saranno disponibili dal 18 dicembre, quindi è probabile che nei prossimi giorni ci sarà il vero annuncio da parte di Xiaomi.
Di seguito trovate i prezzi della serie al cambio attuale: le cifre originali fanno riferimento al mercato polacco e le abbiamo tradotte in euro per comodità. Chiaramente il prezzo finale cambierà all’arrivo in Italia, ma per ora non ci sono dettagli.
- Redmi Note 15 4G – circa 260€
- Redmi Note 15 Pro 4G – circa 354€
- Redmi Note 15 5G – circa 283€
- Redmi Note 15 Pro 5G – circa 402€
- Redmi Note 15 Pro+ 5G – circa 473€ o 544€
Seguono le schede tecniche complete di tutti i modelli, come riportati dallo store ufficiale polacco di Xiaomi. Di certo arriveranno in Italia al completo, con due smartphone LTE e il trittico composto da dispositivi 5G – per un totale di ben 5 telefoni della serie Redmi Note 15.
Redmi Note 15 4G GLOBAL
- Dimensioni e peso: 164,03 x 75,42 x 7,94 mm per 183,7 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Purple
- Certificazione: IP64
- Display: Dual Edge AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Helio G100 Ultra, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
- Batteria: 6.000 mAh
- Ricarica: 33W
- Fotocamera: 108 + 2 MP
- Selfie camera: 20 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Redmi Note 15 Pro 4G GLOBAL
- Dimensioni e peso: 163,22 x 76,26 x 7,96 mm per 195 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Titanium
- Certificazione: IP65
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, Gorilla Glass Victus
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Helio G200 Ultra, 6 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76
- 6 x 2 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: 200 + 8 MP con ultra-wide
- Selfie camera: 32 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Redmi Note 15 5G GLOBAL
- Dimensioni e peso: 164 x 75,42 x 7,4 mm per 178 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mist Purple
- Certificazione: IP65
- Display: Dual Edge AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 nm Samsung
- CPU octa-core
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55
- GPU: Adreno 710
- RAM: 6 GB LPDDR4X
- Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)
- Batteria: 5.520 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: 108 + 8 MP con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 20 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Redmi Note 15 Pro 5G GLOBAL
- Dimensioni e peso: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm per 204 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mist Purple
- Certificazione: IP68
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass Victus 2
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78
- 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G615 MP2
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 6.580 mAh
- Ricarica: 45W
- Fotocamera: 200 + 8 MP con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 20 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2
Redmi Note 15 Pro+ 5G GLOBAL
- Dimensioni e peso: 163,34 x 78,31 x 8,19/8,47 mm per 208 grammi
- Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mocha Brown
- Certificazione: IP68
- Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass Victus 2
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento /
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,7 GHz – Cortex-A720
- 3 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 810
- RAM: 8 GB LPDDR4X
- Storage: 256/512 GB UFS 2.2 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 100W
- Fotocamera: 200 + 8 MP con OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 32 MP
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2