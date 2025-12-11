La serie Redmi Note 15 è ufficiale Global: tutte le novità, aspettando il lancio in Italia

La serie Redmi Note 15 debutta in Europa con 5 nuovi smartphone – tra modelli 4G e 5G. Probabilmente si è trattato di un errore ma ormai è trapelato tutto e la gamma non ha più segreti. Ecco tutte le novità tra design e specifiche, anche se nel momento in cui scriviamo non ci sono dettagli ufficiali per il mercato italiano.

Redmi Note 15, 15 Pro e 15 Pro+ sono ufficiali in versione Global: ci sono anche i modelli solo 4G

La grande anticipazione della famiglia Redmi Note 15 arriva da Xiaomi Polonia: il sito ufficiale ha pubblicato le pagine dei telefoni ma nel momento in cui scriviamo non risultano raggiungibili. A questo punto è lecito ipotizzare che la pubblicazione sia stata frutto di un errore.

Secondo il portale i nuovi smartphone saranno disponibili dal 18 dicembre, quindi è probabile che nei prossimi giorni ci sarà il vero annuncio da parte di Xiaomi.

#RedmiNote15 silently launches in Poland!

4G variant: 1099 PLN (260 EUR)

5G variant: 1199 PLN (283 EUR)

Pro 4G: 1499 PLN (354 EUR)

Pro 5G: 1699 PLN (402 EUR)

Pro+ 5G: 1999/2299 PLN (8/256 / 12/256; 473 or 544 EUR)



Di seguito trovate i prezzi della serie al cambio attuale: le cifre originali fanno riferimento al mercato polacco e le abbiamo tradotte in euro per comodità. Chiaramente il prezzo finale cambierà all’arrivo in Italia, ma per ora non ci sono dettagli.

Redmi Note 15 4G – circa 260€

Redmi Note 15 Pro 4G – circa 354€

Redmi Note 15 5G – circa 283€

Redmi Note 15 Pro 5G – circa 402€

Redmi Note 15 Pro+ 5G – circa 473€ o 544€

Seguono le schede tecniche complete di tutti i modelli, come riportati dallo store ufficiale polacco di Xiaomi. Di certo arriveranno in Italia al completo, con due smartphone LTE e il trittico composto da dispositivi 5G – per un totale di ben 5 telefoni della serie Redmi Note 15.

Redmi Note 15 4G GLOBAL

Dimensioni e peso: 164,03 x 75,42 x 7,94 mm per 183,7 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Purple

Certificazione: IP64

Display: Dual Edge AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Helio G100 Ultra, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 33W

Fotocamera: 108 + 2 MP

Selfie camera: 20 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro 4G GLOBAL

Dimensioni e peso: 163,22 x 76,26 x 7,96 mm per 195 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Titanium

Certificazione: IP65

Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, Gorilla Glass Victus

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Helio G200 Ultra, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 200 + 8 MP con ultra-wide

Selfie camera: 32 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 5G GLOBAL

Dimensioni e peso: 164 x 75,42 x 7,4 mm per 178 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mist Purple

Certificazione: IP65

Display: Dual Edge AMOLED 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 4 nm Samsung

CPU octa-core 4 x 2,4 GHz – Cortex-A78 4 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU: Adreno 710

RAM: 6 GB LPDDR4X

Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile (micro SD)

Batteria: 5.520 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 108 + 8 MP con OIS e ultra-wide

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro 5G GLOBAL

Dimensioni e peso: 163,61 x 78,09 x 7,78 mm per 204 grammi

Colorazioni: Glacier Blue, Black, Mist Purple

Certificazione: IP68

Display: Micro Quad Curved AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.200 nit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass Victus 2

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC: MediaTek Dimensity 7400 Ultra, 4 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G615 MP2

RAM: 8 GB LPDDR4X

Storage: 256 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 6.580 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: 200 + 8 MP con OIS e ultra-wide

Selfie camera: 20 MP

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 15 con Xiaomi HyperOS 2

Redmi Note 15 Pro+ 5G GLOBAL