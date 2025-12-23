Questi auricolari Xiaomi Redmi costano meno di 15€ su Amazon

Voglia di un paio di cuffiette nuove, ma senza spendere una fortuna? Se stai cercando una soluzione da battaglia – magari da maltrattare durante l’allenamento o in viaggio – allora l’occasione arriva da Amazon, in salsa Xiaomi: gli auricolari senza fili Redmi Buds 6 Active scendono a soli 14,9€ e c’è anche la spedizione Prime!

Redmi Buds 6 Active: gli auricolari economici di Xiaomi sono in promo su Amazon e nello store ufficiale

Crediti: Redmi

Proprio grazie ai vantaggi della spedizione Prime, acquistando le cuffiette adesso si potranno ricevere nella giornata del 24 dicembre – quindi rima di Natale. Comunque anche senza la velocità di Prime si tratta di un’occasione ghiotta: solo 14,9€ per un paio di cuffiette TWS Xiaomi con Bluetooth 5.4 e riduzione del rumore a doppio microfono!

XIAOMI Redmi Buds 6 Active–Auricolari wireless Bluetooth semi-in-ear,Riduzione del rumore a doppio microfono,Fino a 6h+30h di durata della batteria,... 20,28€ 14,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 23/12/2025 16:51

Gli auricolari Redmi Buds 6 Active sono la scelta ideale per chi cerca una soluzione basilare ed accessibile. Sono dotati di driver dinamici da 14,2 mm e un’autonomia fino a 30 ore (contando anche la custodia di ricarica), con un design semi in-ear e quattro colorazioni differenti.

Il doppio microfono con riduzione del rumore permette una maggiore chiarezza della voce durante le chiamante, così come la cancellazione del rumore del vento fino a 4 m/s. Oltre che su Amazon, segnaliamo che le cuffiette Redmi sono in sconto allo stesso prezzo anche nello store ufficiale.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.