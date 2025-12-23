Redmi A7 Pro: il budget phone di Xiaomi salterà una generazione

I prossimi budget phone in arrivo – anche in Europa – sono Redmi A7 Pro e POCO C81, certificati di recente. Nonostante ciò possiamo già tracciare il profilo tecnico di entrambi i modelli, ancora una volta dispositivi economici che fanno affidamento su Unisoc. Quasi sicuramente il modello Redmi arriverà anche da noi, quindi ci interessa in prima persona!
Redmi A7 Pro e POCO C81 certificati: cosa aspettarsi dai prossimi budget phone dei brand di Xiaomi
Gli smartphone della serie Redmi A hanno debuttato ufficialmente nel 2022 per sostituire i vecchi modelli base. La gamma è spesso gemellata con la famiglia POCO C: quest’ultima è caratterizzata da una design “giovanile” e spesso riprende l’hardware di alcuni Redmi, offrendo tagli di memoria o colorazioni differenti.
Le prossime novità del segmento budget sono state certificate: sono in arrivo Redmi A7 Pro e POCO C81, quasi sicuramente lo stesso telefono ma con nomi differenti.
Per quanto riguarda Redmi A7 Pro, questa non è la prima volta che la serie utilizza la dicitura Pro – nonostante si tratti di una gamma legata alla fascia economica. La particolarità del dispositivo è il salto generazionale: dopo Redmi A5 non esiste alcun A6, quindi Xiaomi ha intenzione di passare direttamente alla generazione successiva.
In merito alle specifiche, i due smartphone sarebbero mossi dal chipset Unisoc T7250, lo stesso SoC visto a bordo sia del già citato A5 che del suo rebrand POCO C71. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche dei nuovi telefoni, in base a quanto emerso dalle certificazioni.
- Dimensioni e peso: /
- Colorazioni: /
- Certificazione: /
- Display: Flat LCD 6,88″ o 6,9″ HD (1.640 x 720 pixel) presumibilmente con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento passivo
- SoC: Unisoc T7250, 12 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75
- 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55
- GPU: Mali-G57 MP1
- RAM: 4 GB LPDDR4X
- Storage: 64/128/256 GB
- Batteria: 6.000 mAh
- Ricarica: 15W
- Fotocamera: /
- Selfie camera: /
- Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth, GPS, speaker, USB-C
- Sistema operativo: presumibilmente Android 15 Go