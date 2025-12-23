Redmi A7 Pro: il budget phone di Xiaomi salterà una generazione

I prossimi budget phone in arrivo – anche in Europa – sono Redmi A7 Pro e POCO C81, certificati di recente. Nonostante ciò possiamo già tracciare il profilo tecnico di entrambi i modelli, ancora una volta dispositivi economici che fanno affidamento su Unisoc. Quasi sicuramente il modello Redmi arriverà anche da noi, quindi ci interessa in prima persona!

Redmi A7 Pro e POCO C81 certificati: cosa aspettarsi dai prossimi budget phone dei brand di Xiaomi

Crediti: XiaomiTime

Gli smartphone della serie Redmi A hanno debuttato ufficialmente nel 2022 per sostituire i vecchi modelli base. La gamma è spesso gemellata con la famiglia POCO C: quest’ultima è caratterizzata da una design “giovanile” e spesso riprende l’hardware di alcuni Redmi, offrendo tagli di memoria o colorazioni differenti.

Le prossime novità del segmento budget sono state certificate: sono in arrivo Redmi A7 Pro e POCO C81, quasi sicuramente lo stesso telefono ma con nomi differenti.

Per quanto riguarda Redmi A7 Pro, questa non è la prima volta che la serie utilizza la dicitura Pro – nonostante si tratti di una gamma legata alla fascia economica. La particolarità del dispositivo è il salto generazionale: dopo Redmi A5 non esiste alcun A6, quindi Xiaomi ha intenzione di passare direttamente alla generazione successiva.

In merito alle specifiche, i due smartphone sarebbero mossi dal chipset Unisoc T7250, lo stesso SoC visto a bordo sia del già citato A5 che del suo rebrand POCO C71. Di seguito trovate una panoramica delle specifiche dei nuovi telefoni, in base a quanto emerso dalle certificazioni.