Ecco quali Xiaomi (e non solo) hanno il sensore di prossimità virtuale

Ultimo aggiornamento: 30 dicembre – Da qualche anno, Xiaomi ed Elliptic Labs collaborano attivamente per lo sviluppo e l’implementazione del cosiddetto sensore di prossimità virtuale. Una modifica che si è resa necessaria con l’avvento degli smartphone full screen, la cui conformazione non permette l’utilizzo di sensori tradizionali.

Ma questa modifica ha comportato tutta una serie di lamentele da parte dei possessori di smartphone Xiaomi con questi nuovi sensori. Anche perché, parliamoci chiaro, avere un sensore di prossimità malfunzionante è una delle cose più fastidiose che possano esserci su uno smartphone.

Proprio per questo, ho stilato una lista degli smartphone che hanno questa tipologia di sensore, in modo da aiutarvi a capire se sul vostro modello potreste incorrere negli stessi fastidi.

Novità dicembre 2025: aggiunti Xiaomi 15T, vivo S50 e S50 Pro Mini, Honor 500 e 500 Pro, iQOO Neo 11, vivo Y500 e Y500 Pro, vivo V60 e V60e, vivo V60 Lite 5G e 4G, TCL NxtPaper 60 Ultra, Tecno Pova Slim, Tecno Spark Slim, vivo T4 Pro, Honor Magic V Flip 2, Honor Play 10T e 70m Plus, iQOO Z10 Turbo+

Xiaomi e sensore di prossimità virtuale: ecco quali modelli ne sono dotati

Partiamo dalle basi. Il sensore di prossimità è quell’elemento dello smartphone incaricato di capire se qualcosa si sta avvicinando allo schermo. Avete presente quando, effettuando telefonate, avvicinate lo smartphone all’orecchio e il display si spegne da solo?

Ecco, ciò è possibile soltanto grazie a questo sensore. E lo stesso avviene, per esempio, quando si ascoltano messaggi vocali su WhatsApp, Telegram o Messenger. Nel momento in cui il sensore recepisce la vicinanza del volto, spegne lo schermo ma soprattutto passa l’audio dallo speaker alla capsula auricolare per una maggiore privacy.

Ma lo stesso vale anche per la cosiddetta modalità Tasca: con alcuni smartphone, infilandoli in tasca a schermo acceso il sensore blocca il touch screen e impedisce che ci siano tocchi involontari.

In passato, il sensore di prossimità era di tipo hardware e funzionava emettendo un segnale ad infrarossi. Nel momento in cui questo segnale veniva interrotto ad una data distanza, lo smartphone capiva che si stava avvicinando qualcosa e agiva di conseguenza. Ma come anticipato, la nascita degli smartphone full screen ha fatto sì che lo spazio per questi sensori si riducesse all’osso.

Era il 2016 quando Xiaomi lanciava il primo Mi MIX, il cui schermo tri-borderless impediva l’uso dei sensori tradizionali. E fu in tale occasione che Xiaomi iniziò a collaborare con Elliptic Labs, azienda norvegese che ha fornito i sensori virtuali che hanno caratterizzato anche i successivi modelli della serie MIX.

Perché il sensore di prossimità virtuale può dare problemi?

Il sensore di prossimità di Elliptics Labs si chiama INNER BEAUTY ed è un sensore di tipo virtuale AI. Provando a cercare sul sito del produttore, non troviamo dettagli sul suo funzionamento specifico. Ma basta farsi un giro sui social per trovare tutta una serie di video che dimostrano come le tecnologie di Elliptic Labs ruotino attorno al mondo degli ultrasuoni.

Vediamo tecnologie di questo genere che sostituiscono il normale funzionamento del touch screen, potendo interagirci senza toccarlo fisicamente.

Come specificato, non ci sono dettagli ufficiali sul funzionamento del sensore di prossimità virtuale, ma indagando all’interno della community dovrei essere giunto ad una conclusione. Il suo funzionamento avviene tramite la commistione di vari componenti hardware e software.

A partire dalla capsula auricolare, che invia un segnale ad ultrasuoni che, quando rimbalza sul viso, viene respinto e recepito dal microfono dello smartphone, che lo cattura e lo elabora. Nel mentre, lo smartphone analizza i dati del giroscopio: se lo smartphone è in verticale, allora lo schermo viene spento.

Capirete da voi che ciò ci pone di fronte a delle limitazioni: usando lo smartphone da sdraiato o in movimento, i dati del giroscopio potrebbero venire interpretati in una maniera non voluta.

Lista degli smartphone

Di seguito trovate una lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO dotati ufficialmente del sensore di prossimità virtuale. È basata sui modelli indicati sul sito di Elliptic Labs, che però è solita parlare quasi solamente di quelli lanciati sul mercato Global, pertanto mancano quasi tutti i device presentati solo in Cina.

Inoltre abbiamo aggiunto anche altri brand, in modo da offrire una panoramica completa.

XIAOMI

Xiaomi 15T

Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite, 12X, 12S Ultra

Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G, 11T, 11T Pro

Xiaomi 10, 10 Pro, 10 Ultra, 10 Lite, 10 Youth (Lite Zoom), 10T, 10T Pro, 10T Lite

Xiaomi 9, 9 SE

Xiaomi CIVI 5 Pro

Xiaomi CIVI 4 Pro

REDMI

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 14S

Redmi Note 14, Note 14 Pro, Note 14 Pro+

Redmi Note 13, Note 13 Pro

Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12S

Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, Note 11S, Note 11 SE, Note 11T Pro, Note 11T Pro+

Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi 15C

Redmi 15

Redmi K70E

Redmi K60E

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming

Redmi K40S, K40 Gaming

Redmi K30, K30 5G, K30 Pro, K30S

Redmi Turbo 3

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

POCO

POCO X7, X7 Pro

POCO X6 Pro, X2

POCO F4, F4 GT, F3 GT, F2 Pro

POCO M5s

POCO C85

BLACK SHARK

Black Shark 5, 5 Pro, 5 RS

Black Shark 4S, 4S Pro, 4, 4 Pro

Non solo Xiaomi, perché Elliptic Labs collabora anche con altri produttori di smartphone, ecco quali sono i modelli coinvolti:

VIVO

vivo X200 FE

vivo V60 Lite 5G

vivo V60 Lite

vivo V60e

vivo V60

vivo V50 Serie

vivo V40e

vivo V40 Lite

vivo V40

vivo V30e

vivo V30, V30 Pro

vivo S50, S50 Pro Mini

vivo S30, S30 Pro Mini

vivo S20, S20 Pro

vivo S19, S19 Pro

vivo S18, S18 Pro

vivo Y500

vivo Y500 Pro

vivo Y400 Pro 5G

vivo Y300 Plus, Y300 GT, Y300 Pro+

vivo Y200, Y200 GT

vivo Y100

vivo Y78+ 5G

vivo T4 Pro

vivo T4R 5G

vivo T4 Ultra

vivo T4, T4x

vivo T4 Ultra

vivo T3 Ultra

IQOO

iQOO Neo 11

iQOO Neo 10 Pro+

iQOO Z10R

iQOO Z10, Z10x

iQOO Z10 Turbo, Z10 Turbo Pro, Z10 Turbo+

iQOO Z9 Turbo+

iQOO Z9s, Z9s Pro

iQOO Z9, Z9 Turbo

HONOR

Honor Magic V Flip 2

Honor Magic V Flip

Honor V Purse

Honor 400, 400 Pro

Honor 300, 300 Pro, 300 Ultra

Honor 200, 200 Pro, 200 Lite

Honor 100, 100 Pro, 90, 90 Pro, 90 GT, 80, 80 Pro, 80 SE, 80 GT, 60, 60 SE, 50 SE

Honor GT (2024)

Honor X70

Honor X70i

Honor X60 GT

Honor X60 Serie

Honor X60i

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor 90 GT

Honor X8c

Honor X8b

Honor X7c

Honor Play 10T

Honor Play 9T Pro, Play 9T

Honor Play 70m Plus

Honor Play 70 Plus

Honor Play 60 Plus

Honor Power

OPPO

OPPO Find N3 Flip

ONEPLUS

OnePlus 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro

MOTOROLA

RAZR 40, 40 Ultra

TECNO

Tecno Phantom V Fold, Phantom V Flip

Tecno Camon 19, 19 Pro, 19 Pro 5G

Tecno Camon 40 Serie

Tecno Camon 30S, 30S Pro

Tecno Camon 30 Serie

Tecno Spark Slim

Tecno Spark 20 Pro Plus

Tecno Pova 7

Tecno Pova 7 Pro

Tecno Pova 7 Ultra

Tecno Pova Curve

Tecno Pova Slim

INFINIX

Infinix Note 50S

Infinix Note 50 Serie

Infinix Note 40 Serie

Infinix Note 40S

Infinix Hot 50 Pro+

Infinix Zero Flip

Infinix Zero 40 Serie

Infinix GT30

Infinix GT 20 Pro

SMARTISAN

Smartisan Nut R2, Nut R1, Nut 3

LAVA

Lava Blaze Curve

TCL

TCL NxtPaper 60 Ultra

Come risolvere i problemi col sensore di prossimità

Data la loro natura, riuscire a far funzionare come si deve il sensore di prossimità virtuale sugli smartphone Xiaomi non è un’impresa facile. Vi rimando all’articolo dedicato dove trovate vari metodi che potrebbero aiutarvi.

